Další úder Macronovi. Rating Francie spadl na úroveň Česka. Jen pět zemí eurozóny má lepší rating než ČR

Světově významná agentura Fitch zhoršila rating Francii, druhé největší ekonomice eurozóny. Zdůvodňuje to výší předpokládaných rozpočtových schodků Francie letos a v příštím roce. Tyto deficity už jsou až příliš výrazně nad úrovní prostřední hodnoty deficitů vykazovaných skupinou zemí, do níž agentura Fitch dosud řadila právě i ve Francii, tedy skupinou zemí s hodnocením „AA“. Proto nově Francii přisuzuje o stupeň horší hodnocení, „AA-“, upozornil hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Z politického hlediska jde o zásadní úder prezidentu Emmanuelu Macronovi, jenž se nyní snaží francouzské veřejné finance elementárním způsobem stabilizovat nepopulárními reformami, včetně prodloužení věkové hranice odchodu do penze.

Česko možná Francii předběhne

Poprvé v historii má Francie stejný rating jako Česko. Jinými slovy, Česko poprvé v historii Francii svým ratingem „dohnalo“. Vzhledem k tomu, jakým tempem se Francii v posledních zhruba dvaceti letech rating zhoršuje, a vzhledem k tomu, že se Česku v téže době o něco zlepšil, nelze vyloučit, že ji Česko už celkem brzy bude svým ratingem překonávat.

Nyní již jen pět z dvaceti zemí eurozóny má podle agentury Fitch lepší rating než Česko. Jedná se o Německo, Rakousko, Nizozemsko, Lucembursko a Finsko. Nikdy v historii nemělo tolik zemí eurozóny stejný nebo horší rating než Česko, což staví další otazník za výhodnost vstupu Česka do eurozóny.

Eurozóna přestává být elitním klubem

Už o ní příliš nemůže být řeč jako o elitním klubu. Naopak, dluhová zátěž této měnové unie neustále narůstá a přímé náklady s tím spojené by v případě přijetí eura neslo i Česko.

Češi by se ale zejména neměli nechat strašit tím, že spějí k bankrotu, když si to z expertů světové scény vlastně nikdo nemyslí. Na druhou stranu, je třeba postupně dávat veřejné finance do pořádku, abychom o své stále se relativně lepšící globální postavení nepřišli.

Snad k tomu výrazně přispěje konsolidační balíček, který vláda představí v květnu. Má jedinečnou příležitost výdaje pořádně osekat.

