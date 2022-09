Fialova vláda váhá, Poláci už ceny energií domácnostem zmrazili

Polský parlament ve čtvrtek schválil návrh zákona, který v příštím roce zmrazí ceny elektřiny pro domácnosti na letošních úrovních. Češi se ničeho takového nedočkali, vláda Petra Fialy je v podobných prohlášeních opatrná.

Reklama

Polský parlament schválil zákon o zmrazení cen elektřiny pro domácnosti, uvedla agentura PAP. Cílem zákona je zabránit prudkému nárůstu nákladů domácností na elektřinu. Podle agentury Reuters polský parlament rovněž zrušil povinnost elektrárenských společností prodávat elektřinu na komoditní burze. Úřad pro regulaci energetického trhu tento krok kritizuje, vláda si však od něj slibuje snížení cen elektřiny, píše Reuters.

Polsko je ve výrobě elektřiny silně závislé na uhlí. Letos v reakci na válku na Ukrajině zavedlo embargo na dovoz uhlí z Ruska, což vedlo k nedostatku tohoto paliva a k nárůstu jeho ceny, upozorňuje PAP. Poukazuje rovněž na náklady polských elektráren související s nutností nakupovat emisní povolenky.

Poláci se dočkali. Už jen pár dní a plynovodem Baltic Pipe poteče plyn z Norska Money Naděje Polska, které Rusko odstřihlo od dodávek plynu, se upíraly k plynovodu Baltic Pipe. A Poláci se dočkali. V úterý byl norsko-polský plynovod slavnostně uveden do provozu. Stane se důležitou trasou pro přepravu plynu z Norska do Dánska a Polska. ČTK, vku Přečíst článek

Návrh zákona o zmrazení cen elektřiny získal v parlamentu silnou podporu. Hlasovalo pro něj 414 poslanců, proti byl pouze jediný. Dalších 26 poslanců se hlasování zdrželo. Zmrazení se podle zákona bude v základní podobě vztahovat na roční spotřebu do dvou megawatthodin. U rodin s nejméně třemi dětmi a u zemědělců bude roční limit činit tři megawatthodiny. Za elektřinu nad stanoveným limitem budou muset domácnosti platit tržní ceny.

Domácnosti budou mít podle zákona rovněž možnost získat desetiprocentní snížení ceny v případě, že se jim podaří zredukovat spotřebu elektřiny o deset procent. Vláda bude elektrárenským podnikům za zvýhodněné ceny elektřiny pro domácnosti poskytovat kompenzace, píše PAP. Podle pondělního prohlášení vlády bude zmrazení cen elektřiny stát polský rozpočet kolem 23 miliard zlotých (zhruba 116 miliard korun).

Reklama

Síkela: Zastropování cen energií u domácností nebude limitováno spotřebou Money Stanovení maximálních cen energií nebude u domácností v Česku limitováno spotřebou. U malých a středních firem budou v pátek jednat evropští ministři zodpovědní za energetiku o návrhu, který by jim pomohl zavedením cenového stropu do výše 80 procent nejvyšší spotřeby za posledních pět let. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). ČTK Přečíst článek