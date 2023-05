Nejlepší výsledek v historii. Cestovní ruch v Česku letos definitivně vychází z covidového stínu

O Česko je mezi turisty opět zájem, nejvíce mezi těmi domácími. Celkem se v tuzemských hotelech a dalších ubytovacích zařízeních ubytovalo letos od ledna do března bezmála 3,8 milionu lidí. Převažují domácí návštěvníci nad těmi zahraničními, a to v poměru zhruba 2,1 milionu ku 1,7 milionu, ukazují čerstvá data Českého statistického úřadu.

Poprvé v historii se v Česku během prvních tří měsíců roku ubytovaly více než dva miliony domácích návštěvníků, tedy lidí trvale žijících v Česku. Vnitrozemský cestovní ruch tak zažívá historicky rekordní rok. To svědčí o tom, že lidé žijící v Česku se zatím kvůli nejvyšší inflaci za několik desetiletí výrazněji nevzdávají cestování a turistiky. Řada z nich zjevně volí levnější pobyty, avšak zatím ani příliš ne kratší pobyty. Průměrný počet jejich přenocování totiž činí 2,7 noci, což je stejný údaj jako v prvním čtvrtletí předpandemických let 2018 nebo 2019.

Částečně může za historicky rekordní číslo vnitrozemského turistického ruchu i to, že kvůli inflaci a poklesu životní úrovně, které způsobuje, nahrazuje část obyvatel ČR zahraniční dovolenou pobytem v tuzemsku.

Rybník místo moře

Obyvatelé Česka letos od ledna do března cestovali po „českých luzích a hájích“ v počtu zmíněných 2,1 milionu, převyšujícím tedy údaj prvního čtvrtletí roku 2019 o 7,5 procenta a údaj prvního kvartálu 2018 dokonce o 10,5 procenta.

Za roky 2018 a 2019 zatím zaostal počet zahraničních návštěvníků. Takže proto je celkový počet hostů, zmíněný údaj 3,8 milionu lidí, „až“ třetí nejlepší v historii. Právě po prvních čtvrtletích let 2018 a 2019. Čína své covidové restrikce uvolnila teprve na sklonku loňska. Česku tak letos v prvním čtvrtletí stále chyběli turisté právě třeba z Číny. Kvůli válce na Ukrajině a souvisejícím sankcím také třeba ti ruští.

