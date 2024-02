Náklady na obnovu Ukrajiny závratně rostou. K zemi už padla desetina všech budov v zemi

Náklady na poválečnou obnovu Ukrajiny pro následujících deset let vzrostly za rok téměř o pětinu na 452,8 miliardy eur (přes 11,4 bilionu korun). Vyplývá to ze společného odhadu ukrajinské vlády a světových institucí, o němž informovala Evropská komise. Jen letos bude země na rekonstrukci zejména budov či infrastruktury zničené téměř dva roky trvající ruskou agresí potřebovat 14 miliard eur, uvádí odhad.

Pokračující boje vedou k nárůstu očekávaných výdajů. Světová banka, Evropská komise a Organizace spojených národů opřely dnešní odhad o údaje dostupné k 31. prosinci loňského roku. Přesně o rok dříve počítaly s tím, že obnova Ukrajiny bude stát 383 miliard eur.

Zpráva hovoří o tom, že zničena nebo poškozena byla v důsledku Ruskem vedené války desetina všech budov v zemi. Přímé škody způsobené téměř dvěma roky bojů vyčíslila na 141,6 miliardy eur, přičemž mezi nejpostiženější sektory patří stavebnictví, doprava, průmysl a obchod, energetika a zemědělství.

EU se stejně jako Spojené státy snaží podporovat Ukrajinu vojensky i finančně, vedle dodávek zbraní to však stačí převážně na pokrytí potřeb spojených se základním provozem invazí sužované země.

„Vidíme, že náklady na rekonstrukci v posledním roce dále vzrostly. Hlavním zdrojem ukrajinské obnovy by měla být konfiskace ruského majetku zmrazeného na Západě. Potřebujeme tento proces zahájit už letos,“ uvedl ke zprávě ukrajinský premiér Denys Šmyhal.

Západní země se zatím zcela neshodly na tom, jakou část zmrazeného majetku by ve prospěch Ukrajiny mohly využít. Podle některých odhadů by mohlo jít o desítky až stovky miliard eur.

„EU bude nadále hrát klíčovou roli v pokrývání krátkodobých a střednědobých potřeb identifikovaných v dnešní zprávě,“ uvedl eurokomisař Olivér Várhelyi, do jehož kompetencí spadá pomoc zemím sousedícím s unií.

Zpráva rovněž zdůrazňuje, že Ukrajina potřebuje další reformy a účinnou strategii k přilákání soukromých firem, jejichž podíl na střednědobé obnově země bude zásadní. Právě k mobilizaci soukromých investic do rekonstrukce budov, infrastruktury či služeb má směřovat část peněz, které odhad vyčíslil již pro letošní rok.