Zdechovský: Dvě procenta HDP na obranu jsou málo. Měl by to být minimálně dvojnásobek

Evropa by konečně měla začít řešit svoji bezpečnost. Evropské státy v NATO by měly na obranu dávat aspoň dvě procenta HDP. To je ale jen začátek. „Rozumné“ země dávají víc, třeba Polsko téměř dvojnásobek. Česko má v tomto ohledu co dohánět, píše ve svém komentáři europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

V posledních dnech jsme mohli slyšet spoustu zpráv o tom, že ruský útok na evropské země je blíže, než si jsou mnozí ochotní připustit. Od představitelů některých evropských států i bezpečnostních expertů zaznívala varování před další hrozící ruskou agresí.

Platí zde mnohokrát opakované „doufej v nejlepší, připrav se na nejhorší.“ Evropa nesmí brát hrozbu na lehkou váhu a musí být schopná se podle toho patřičně zařídit.

Bezpečná Ukrajina znamená bezpečnější Evropu

Největší tíhu nyní nese válkou sužovaná Ukrajina bojující nyní za celou Evropu. Asi každý už zná jména měst jako Mariupol, Bachmut či Avdijivka, která vstoupila do povědomí jako místa, kde se děla či dějí neuvěřitelná zvěrstva ruské armády, znásilňování, rabování a vraždění.

Jedná se ale jen o malou část zvěrstev Putinova režimu. Ani sebelepší zpravodajství nedokáže pokrýt ruské řádění v celém rozsahu. Putinův režim ohrožuje nikoliv jen Ukrajinu, ale celou evropskou demokracii.

EU musí posílat zbraně Ukrajině, jak jsme se zavázali a nemůže s tím otálet. Bezpečná Ukrajina znamená bezpečnější Evropu. Ze strany Evropy znamená starost o bezpečnost především dodávky zbraní, ale ne oběti na životech, jako to má nyní Ukrajina.

Kreml zbrojí raketovou rychlostí

Rusko nyní dokáže zbrojit rychleji kvůli tomu, že přešlo na válečnou ekonomiku. Evropa bohužel v dodávkách zaostává. Není schopná vyrobit dostatek zbraní a munice ani pro Ukrajinu, ani pro sebe.

Jeden příklad za všechny: EU slíbila, že do března 2024 dodá Ukrajině milion střel 155 mm. Nedodali jsme je kvůli nesmyslným „společensky odpovědným“ ve skutečnosti spíše velmi nezodpovědným opatřením evropských bank omezujícím jakoukoli podporu zbrojení.

Mnohé banky tak svým přístupem napomáhají Putinovi. Naopak Severní Korea slíbila Rusku dodat milion střel/granátů stejné ráže do konce června. Dodala je už v lednu. Pokud se v Evropě neprobudíme, budeme mít Rusko brzo u našich hranic.

Na zbytečné tlachání už není čas

Dva roky od ruského napadení tady pořád mluvíme o tom, jak je potřeba Ukrajinu podporovat, tak pro to pojďme něco udělat. Už není čas na zbytečné tlachání, ale je čas na skutečnou akci. Na to, abychom ukázali Ukrajině, že držíme své slovo a že s Ukrajinou v budoucnosti počítáme jako se členským státem EU.

Podpora Ukrajiny je nyní naprosto stěžejní pro naši bezpečnost. O vlastní bezpečnost se ale musí začít pořádně starat i samotné evropské země. Ukrajina nyní dává dokonce 25 procent svého ročního rozpočtu na zbrojení a výdaje na armádu. Více než kterákoli jiná evropská země. Evropské státy v NATO by měly dávat aspoň ta dvě procenta HDP.

Už splnění této velmi nízkého požadavku je považováno za projev obrovského odříkání a neuvěřitelný úspěch. Jak ale můžeme vidět při srovnání s Ukrajinou, jde ve skutečnosti o naprosto zanedbatelnou částku.

Zvyšme finance na zbrojení

V současné době je pro evropské země rozumné dávat minimálně dvojnásobek, tedy čtyři procenta HDP. Některé země si to už uvědomily po ruské anexi Krymu v roce 2014. Například pobaltské státy dávají na obranu více než dvě procenta HDP, Polsko vynakládá na obranu dokonce 3,90 procenta.

Česko má se svým 1,50 procenta stále co dohánět. Dbát na svoji obranu musejí začít všechny státy EU, a to co nejdříve. Naše bezpečnost za to stojí. Financování armád ze strany většiny zemí Evropy bylo naprosto trestuhodně nedostatečné. Natolik nedostatečné, že pokud by skutečně došlo k nejhoršímu, nebudou schopné ubránit se konvenčními prostředky. To se musí změnit, protože kdo je připraven, není překvapen.

