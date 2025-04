Češi spoření na důchod řeší až na poslední chvíli. Finfluencery naštěstí neposlouchají, ukázal průzkum

Jen každý osmý Čech má propracovaný finanční plán a na zajištění na stáří začínají lidé myslet v řadě případů až na prahu důchodu, ukázal průzkum společnosti Swiss Life Select, podle něhož lidé nejčastěji hledají finanční rady u partnera nebo finančního poradce. Pozitivní zprávou je, že při hledání rad dávají přednost ověřeným zdrojům a odborníkům, nikoliv informacím od influencerů. Z čeho mají Češi největší obavy a co by mohlo ohrozit jejich finanční situaci?

„Největší obavy o svou finanční situaci mají Češi v souvislosti s vážným onemocněním nebo úrazem – tento faktor označilo za riziko 64 procent respondentů. Na druhém místě lidé zmiňují ztrátu zaměstnání nebo bankrot podnikání, což znepokojuje 58 procent dotázaných,“ uvedl k výsledkům Karel Šulc, generální ředitel Swiss Life Select.

Poměrně častou obavou je také vývoj české ekonomiky, který jako potenciální hrozbu vnímá 38 procent lidí. Podobný podíl obyvatel České republiky se stále obává, že jejich finanční situaci by mohla ohrozit inflace – a to navzdory jejímu poklesu.

Čtvrtým nejčastějším rizikem ohrožujícím finance Čechů jsou podle jejich vnímání válečné konflikty ve světě a jejich dopady – těch se obává 26 procent respondentů. Naopak domácí politické faktory, například výsledky parlamentních voleb, mají na vnímání finanční stability podstatně menší vliv – tento faktor označilo pouze 12 procent účastníků průzkumu.

Zájem o úvěry od stavebních spořitelen letos prudce vzrostl. Nových smluv přibylo méně Money Pět ze šesti poskytovaných úvěrů jsou ty, za které klienti neručí vlastní nemovitostí a které lidé nejčastěji využívají k rekonstrukci bydlení. ČTK Přečíst článek

Na penzi myslíme, až když klepe na dveře

Pouze osm procent respondentů uvedlo jako riziko pro svou finanční stabilitu odchod do penze. Tato obava se však výrazně liší podle věkových skupin. Mezi mladšími lidmi ve věku 18 až 26 let tuto možnost označila jen necelá 4 procenta respondentů, zatímco ve věkové skupině 54 až 65 let dosahoval podíl více než 14 procent. Tento rozdíl ukazuje, že starší lidé přirozeně více přemýšlejí o tom, jak jim po ukončení pracovní kariéry vystačí finanční prostředky, zatímco mladší generace tuto otázku zatím příliš neřeší.

„Výzkum potvrdil to, s čím se potkáváme ve své každodenní praxi – finanční zajištění stáří začínají lidé často řešit příliš pozdě. Přitom v penzi člověk stráví přibližně třetinu života, a je tedy důležité se na ni připravit. Razím přitom zásadu – spoléhejte jen na sebe. Rozhodně ne na děti, rodinu či partnera, a už vůbec ne na stát. Neustále zdůrazňujeme důležitost individuálního finančního zajištění na stáří,“ říká dále Šulc.

Z trojice čtyřlístek. Do pojištění dlouhodobé péče se v Česku pouští i Uniqa Money Na riziko nesoběstačnosti ve stáří už vás v Česku pojistí ve čtyřech pojišťovnách. Nejnověji s tím teď přichází pojišťovna Uniqa, která toto specifické pojištění rozšiřuje i o další pojistná rizika, jež standardně bývají v životních pojistkách. Přečtěte si, jak vypadá novinka od Uniqa, kde jinde se taková pojistka dá v Česku pořídit a kdy se může hodit. Věra Tůmová Přečíst článek

Češi si nejčastěji plánují jen běžné výdaje, komplexní finanční plány chybí

Navzdory tomu, že Češi spojují obavy o své osobní finance s reálnými hrozbami, přistupují ke správě svých financí v mnoha případech laxně. Pouze menšina má jasný a propracovaný finanční plán, který zahrnuje dlouhodobé cíle, spoření a investice. Konkrétně má takový plán jen 13 procent respondentů. Dalších 22 procent lidí sice nějaký finanční plán má, ale nezahrnuje komplexní strategii – sestavují ho spíše intuitivně a systematicky ho neaktualizují.

Největší část Čechů – 46 procent – omezuje řízení svých osobních financí na plánování běžných výdajů domácnosti. Naopak bez jakéhokoliv plánu žije téměř 12 procent lidí, kteří neplánují své příjmy ani výdaje. Dalších 7 procent respondentů uvedlo, že si pod pojmem finanční plán nedokážou nic konkrétního představit.

Finanční rádce? Partner nebo profík

„I když mají Češi ve finančním plánování stále rezervy, při hledání informací a rad ohledně svých peněz jsou obezřetnější. Nejčastěji se obracejí na partnera nebo na finančního poradce, kterého volí 32 procent dotázaných. Jako hlavní výhodu spolupráce s poradcem Češi uvádějí možnost sestavení komplexního finančního plánu (34 procent) nebo pomoc s orientací ve finančních produktech (33 procent),“ říká Šulc.

Podle průzkumu Češi nejčastěji vnímají finanční poradce jako odborníky, kteří jim pomohou získat finanční produkty za výhodnějších podmínek – tento přínos uvedlo 34 procent respondentů. Celkově poradci podle veřejnosti působí spíše jako průvodci světem financí než jen jako „prodejci“ konkrétních produktů.

Pokud jde o další zdroje informací, 26 procent respondentů uvedlo jako svého finančního „guru“ partnera či partnerku. Téměř stejně často lidé spoléhají na informace z webů finančních institucí (27 procent). Významnou roli hrají také rodinní příslušníci – zejména rodiče nebo jiní členové rodiny, na které se spoléhá 20 procent lidí.

Čechy láká vlastní bydlení i cestování, banky musí držet krok s jejich požadavky Money Přes 108 tisíc klientů a 43 miliard korun v depozitech. Partners Banka slaví rok na trhu. K jejímu růstu podle všeho přispělo nejen propojení mobilní aplikace s finančním poradenstvím, ale také reakce na aktuální trendy. Mezi ty patří především oživení hypotečního trhu, velký zájem o cestování nebo důraz na přehlednější a efektivnější správu osobních financí. Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Přečíst článek

S financemi radši k odborníkovi

Průzkum ukázal, že Češi jsou při získávání informací o financích poměrně opatrní a nevkládají přílišnou důvěru do neověřených zdrojů, jako jsou sociální sítě nebo influenceři. Informace z platforem typu Facebook, Instagram či TikTok se mezi hlavními zdroji téměř neobjevují, což lze vnímat jako projev zodpovědného přístupu. Lidé tak při rozhodování o svých financích upřednostňují spíše ověřené zdroje, odborné poradenství nebo osobní zkušenosti ze svého okolí. Tento přístup může pomoci minimalizovat riziko, že se stanou obětí dezinformací nebo nevýhodných finančních rozhodnutí.

Jde o zodpovědný přístup i s ohledem na varování, která počátkem letošního roku vydala Česká národní banka v souvislosti s aktivitami finančních influencerů – tzv. „finfluencerů“. ČNB doporučuje, aby investoři přistupovali ke sdělením od finfluencerů obezřetně a nepoužívali je jako jediný podklad pro svá investiční rozhodnutí.