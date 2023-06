Do hospody na pivo? To už dneska ne, ukazuje analýza

Pověst Čechů jako národa pivařů, kteří chodí do hospody, dostává trhliny. Podíl piva na tržbách v gastronomii klesl z pětiny v roce 2019 na letošních 15 procent. V kategorii hospod podíl piva na tržbách klesl z 55 na 44 procent, a to hlavně vlivem zdražování i změnou zákaznického chování. Podíl vína na tržbách zůstává na třech procentech. Vyplývá to z analýzy společnosti Dotykačka, která má data ze zhruba osmi tisíc podniků v zemi.

Výsledky analýzy představili zástupci Dotykačky na akci Gastro Talks v Praze, podle Vladimíra Sirotka roste v gastronomii podíl tržeb z jídla. „Nejvíce zdražovaly polévky, kolem 22 procent za uplynulých 12 měsíců,” doplnil. Hamburgery zdražily o 25 procent. Nejméně se naopak podle něj zvedla cena smaženého sýra, který zdražil meziročně o tři procenta. Sirotek poznamenal, že to způsobil výrazný růst cen již v minulých letech.

Roste obliba šumivých vín, vyplývá z dat společnosti. Lidé ho podle Sirotka pijí více i ve srovnání s takzvaných tichým vínem. Jeho spotřeba roste hlavně v regionech, zatímco dříve to bylo hlavně v Praze. „Ceny šumivého vína klesá, a to z důvodu, že se objevují levnější náhražky,” uvedl Sirotek. Za první čtvrtletí podle něj rostly meziročně tržby z šumivých vín o 19 procent.

Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků uvedl, že podle dat z Dotykačky za květen jsou letos poprvé tržby v gastronomii meziročně nižší. Podle takzvaného gastroindexu, kde společnost sleduje 50 nejprodávanějších položek, oproti loňskému květnu cenová úroveň vzrostla o devět procent. „Ve výsledku to znamená reálný pokles výkonu české gastronomie o 12 procent. To je velmi negativní signál, který spolu s plánovaným zvýšením DPH od roku 2024 velmi pravděpodobně během 12 měsíců povede k transformaci české gastronomie,” uvedl.

Lze podle něj očekávat vlnu krachů podniků zejména v regionech. Řekl, že nevidí logiku v tom, že vláda očekává vyšší výběr daně, protože právě změny v DPH povedou k vyšším cenám piva a poklesu poptávky. Předpokládá také, že podíl piva na tržbách podniků bude rychleji klesat. Asociace malých a středních podniků podle něj prosazuje alespoň roční odklad změn v DPH.

Již dříve upozorňoval, že v gastronomii jsou velké rozdíly hlavně mezi Prahou a zbytkem republiky. Podle dat Dotykačky vzrostly tržby oproti roku 2019 v Praze o 63 procent, v regionálních městech o 55 procent. Naopak v menších městech rostly tržby o 11 procent a v nejmenších obcích o procento.