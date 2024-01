Metro bez řidiče do pěti let. Praha plánuje tendr za 86 miliard korun

Pražský dopravní podnik (DPP) plánuje vypsat soutěž s odhadovanou hodnotou 86 miliard korun na automatizaci provozu na lince metra C spolu s nákupem automatických vlaků pro budovanou linku D. Záměr schválili radní, ještě o něm budou hlasovat zastupitelé. Zakázka má zahrnovat nákup 52 automatických souprav na linku C, 16 souprav na linku D a nutné úpravy stanic v celkové hodnotě 35,9 miliardy korun. Zbytek hodnoty zakázky tvoří provozní náklady na zajištění údržby po dobu 35 let. Dodávka všech vlaků by se měla uskutečnit po roce 2029.

Reklama

Soutěž potřebuje město podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) s ohledem na nutnost testování a homologace vlaků vypsat co nejdříve a vítěze chce mít vybraného zhruba za dva roky. „Automatizace nám umožní zkrátit interval na 90 sekund, což povede k významnému nárůstu přepravní kapacity linky C,” dodal náměstek. V případě nyní stavěné linky D se s automatickým provozem počítá od počátku.

„Po podpisu smlouvy budou v letech 2026 a 2027 následovat přípravné práce a vývoj samotných vozů. V letech 2027–2028 by pak měla probíhat výroba prvních vozů, jejich certifikace a homologace, na kterou naváže v letech 2028–2029 zkušební provoz. Až poté bude možné zahájit sériovou výrobu a očekávat dodávku objednaného počtu vlaků,” uvedl ředitel DPP Petr Witowski.

Hřib dodal, že původně chtělo město nakoupit automatické vlaky pro metro D a pro linku C samostatně, ale v případě menšího nákupu pro novou linku se ukázalo, že tendr není pro dodavatele tak atraktivní, aby to zajistilo výhodnou cenu. Nakonec proto podle náměstka obě zakázky spojilo. „Spojením projektů nákupu dopravního systému pro 'déčko' a automatizace linky C získáme nejen výhodnější jednotkové ceny, ale i celou řadu dalších synergií,” uvedl.

Tendr na metro D. Vyloučená skupina podala trestní oznámení pro podvod Money Stavební společnost Vinci Construction CS podala trestní oznámení kvůli výběrovému řízení na druhou etapu pražského metra D, a sice kvůli podezření ze spáchání podvodu. Podle firmy má souviset s prokazováním potřebné kvalifikace některého z účastníků. Sdělila to mluvčí firmy Iveta Štočková. Na koho přesně oznámení míří, neuvedla. Vinci se ucházela o zakázku v konsorciu firem Porr, Vinci a Marti (PVM). To bylo z tendru vyloučeno, podle vyjádření svých zástupců neoprávněně. ČTK Přečíst článek

Přetížené „céčko”

V případě linky C je důvodem automatizace hlavně její velká vytíženost. Zejména v centrálních úsecích, tedy zhruba od Nádraží Holešovice na Vyšehrad, je na hraně kapacity a bez automatizace už nelze snižovat intervaly, které jsou nyní ve špičkách okolo 115 sekund.

Stavba nové linky pražského metra D začala v roce 2022, ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Navazovat má úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, kterým se nyní zabývá antimonopolní úřad. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Původní předpoklad dokončení byl rok 2029, kvůli sporům kolem aktuálního tendru bude ale pravděpodobně posunut.

David Ondráčka: Válka o zakázku na metro D může finančně ohrozit Prahu. Hřib musí konat Názory Metro D je největší zakázka Prahy za poslední desetiletí. Kolem obří investice za 30 miliard se hraje tvrdá byznysová a lobbistická zákulisní hra, a teď se celý problém přesouvá i na mezinárodní úroveň. Evropská investiční banka, která poskytuje na projekt většinu peněz (až 23 miliard) řeší průběh výběrového řízení a zvažuje na základě pochybností přerušení financování. Bez jejího úvěru však nemá Praha zajištěné financování tohoto strategického projektu. David Ondráčka Přečíst článek

David Ondráčka: Kdy bude metro D. A za kolik? Názory Zajímavá byznysově zákulisní hra se hraje kolem metra D. Největší tendr v historii města Praha je ve velkých problémech. Největší městská firma ho po dlouhých odkladech zatím nezvládla zadat. Hra je o 25 miliard, a spíš více, zájmy jsou velké, píše ve svém komentáři protikorupční expert a bývalý šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka. David Ondráčka Přečíst článek