Praha vypíše tendr za 86 miliard na autonomní vozy metra. Dočkají se linky C a D

Pražský dopravní podnik (DPP) vypíše zakázku za 86 miliard korun na automatizaci provozu na lince metra C a nákup vlaků pro linky C a D.

Tendr zahrnuje nákup 52 automatických souprav na linku C, 16 souprav pro budovanou linku D a nutné úpravy stanic v celkové hodnotě 35,9 miliardy korun. Zbytek hodnoty zakázky tvoří provozní náklady na zajištění údržby po dobu 35 let Vypsání zakázky dnes schválili zastupitelé hlavního města.

Dodávka všech vlaků by se měla uskutečnit po roce 2029. Dodavatel by měl být podle generálního ředitele DPP Petra Witowského vybrán do konce roku 2025.

Podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) je nutné vypsat zakázku co nejdříve, neboť bude nutné před zprovozněním linky D vozy vyrobit a provést jejich homologaci a testovací provoz. Zakázku bude DPP řešit formou takzvaného soutěžního dialogu, kdy se výběru účastní více soutěžících.

„Je nezbytné spojit automatizaci metra C a D z vícero důvodů. Podle předběžných konzultací by nám dali výrobci košem, kdybychom kupovali pouze deset vlakových souprav na metro D, buď bychom nedostali rozumnou cenu, nebo žádnou nabídku. Proto se nakupuje 16 souprav pro kompletní linku D a kombinuje se to s 53 soupravami vlakových vozů pro linku C,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Hřib.

Dalším důvodem propojení obou linek je, že trasa D bude až do výstavby Depa Písnice, které se bude stavět až na závěr, využívat depo na lince C. „Proto systémy musí být kompatibilní,“ řekl Hřib. V první fázi mezi Pankrácí a Novými Dvory bude jezdit na lince D deset vlaků, po dostavbě se jejich počet zvýší na 16.

Witowski v pondělí řekl, že po podpisu smlouvy budou v letech 2026 a 2027 následovat přípravné práce a vývoj samotných vozů. V letech 2027 až 2028 by pak měly být vyrobeny první vozy a následovat by měla jejich certifikace a homologace, na kterou naváže v letech 2028–2029 zkušební provoz.

Kratší intervaly i levnější provoz

Na lince C pak podle manažera Jiřího Hrnčíře z DPP modernizace umožní zkrátit nynější interval 115 na 90 sekund. Kratší interval umožní přepravit víc cestujících. Podle Hřiba s Hrnčířem je kapacita linky C již nyní na hraně. „Provozovat současný stav je současně dražší než mít do budoucna automatický provoz,“ řekl Hrnčíř.

Projekt kritizovali někteří opoziční zastupitelé. Ondřej Prokop (ANO) řekl že Praha má mít jako prioritu dostavbu vnitřního silničního okruhu a že Pražané nepoznají, zda je poveze automatizované metro či metro se strojvedoucím. „Dávat 86 miliard na automatizaci metra považuji za holý nesmysl,“ řekl. Jeho stranický kolega Stanislav Nekolný (ANO) se ptal, zda je nutné zkracovat intervaly.

S kritikou nesouhlasil Hřib ani zastupitel a předseda dopravního výboru magistrátu Martin Sedeke (ODS). „Lidé si všimnou, že jsou kratší intervaly. Automatizace linky C není žádný plezír,“ řekl Hřib. Sedeke řekl, že problémem je, že předložený dokument někteří zastupitelé nečetli pořádně a nabyli dojmu, že se jedná jen o automatizaci metra. V tendru je podle něj řada částí, které by DPP a město musely v budoucnu stejně udělat.

Stavba nové linky pražského metra D začala v roce 2022, ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Navazovat má úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, kterým se nyní zabývá antimonopolní úřad. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Původní předpoklad dokončení byl rok 2029, kvůli sporům kolem aktuálního tendru bude ale pravděpodobně posunut.