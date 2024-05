Horší než očekávání. Inflace v dubnu zrychlila na 2,9 procenta

Inflace zpátky u trojky. Jen dva měsíce se česká inflace udržela u dvouprocentního cíle ČNB.

Spotřebitelské ceny v Česku v dubnu meziročně vzrostly o 2,9 procenta po březnovém zvýšení o dvě procenta. Inflaci táhly vzhůru hlavně ceny potravin, alkoholu a pohonných hmot. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Proti předchozímu měsíci spotřebitelské ceny v dubnu stouply o 0,7 procenta.

„Dubnové zrychlení meziročního růstu cen na téměř tři procenta bylo způsobeno především růstem cen potravin, alkoholických nápojů a pohonných hmot,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Ceny zboží v dubnu v úhrnu meziročně vzrostly o 1,4 procenta a ceny služeb se zvýšily o 5,3 procenta.

Hlavním příspěvkem k inflaci byly v dubnu vyšší ceny potravin. Celkem vzrostly o 1,7 procenta, k čemuž přispěly především vyšší ceny vepřového a drůbežího masa, zeleniny, mléčných výrobků, pečiva čokolády. Z alkoholických nápojů nejrychleji rostly ceny vína.

„Druhým výrazným impulsem je pokračování růstu cen pohonných hmot. Tentokrát se ceny benzínu a nafty zvýšily o necelá 3 procenta. Příčina je zřejmá, ceny ropy Brent dosáhla v dubnu v průměru 90 dolarů za barel, což je zhruba o pět amerických dolarů více než v březnu,“ komentuje David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte.

Jen dva měsíce se tak česká inflace udržela u cílových dvou procent. V dubnu se již dostala téměř na samotnou horní hranici cílového intervalu, když vzrostla na 2,9 procenta. „Sice se čekalo, že inflace tentokrát vzroste, ale výsledek je horší, než předpokládaly finanční trhy i ČNB,“ dodává Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Vyšší než očekávaná inflace by centrální bance dává centrální bance negativní signál o tom, že se situace nevyvíjí tak, jak si úplně představovala. „Proto by ČNB neměla se snižováním úrokových sazeb kam až pospíchat a spíš by měla zařadit nižší rychlost,“ uzavírá Dufek.

