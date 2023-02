Protiruské sankce pomohly Botswaně k rekordnímu prodeji diamantů

Prodej surových či nebroušených diamantů z Botswany dosáhl v loňském roce rekordu, prodalo se jich za 4,5 miliardy dolarů (98,3 miliardy korun). Západní kupci se totiž kvůli sankcím vyhýbají ruským drahokamům, celosvětová poptávka po diamantových špercích je přitom stabilní. Informuje o tom dnes BBC.

Téměř třetina diamantů prodaných ve světě by za normálních okolností pocházela z Ruska. To ale kvůli vojenské invazi na Ukrajinu čelí sankcím a někteří zájemci se poohlížejí jinde, z čehož má prospěch právě Botswana. Ta získává z diamantů téměř třetinu svých příjmů a přibližně 70 procent deviz.

Největší světový prodejce Signet Jewelers například nedlouho po začátku invaze oznámil, že půjde nad rámec západních protiruských sankcí. Nejenže nebude nakupovat surové diamanty, ale ani výrobky s kameny z Ruska, ať už je prodávajícím kdokoli, uvedla loni v březnu agentura Bloomberg.

Diamanty mohou být přínosem, nikoli prokletím

Prodej diamantů v zemi zajišťuje společnost Debswana. Ta je společným podnikem vlády a jihoafrické společnosti De Beers, klíčového hráče na globálním trhu s diamanty.

Botswana už desítky let ukazuje ostatním zemím, že nerostné suroviny mohou být přínosem, nikoli prokletím, píše BBC. Právě příjmy z drahokamů pomohly této africké zemi v rozvoji. V posledních letech se v Botswaně staví i více provozoven na broušení a leštění diamantů, což vytváří pracovní místa a pomáhá udržet zisky v zemi.

