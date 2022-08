Kryptoburzy touží po pozornosti. Investují miliardy do sportovního sponzoringu, nalákaly i Ronalda

Pro fanoušky profesionálního sportu a sportovních přenosů jsou v posledních měsících naléhavé reklamní vzkazy na téma kryptoprůmyslu téměř nepřehlédnutelné. Jména burz a blockchainových společností jsou součástí týmových dresů, reklam na stadionech a vábí z televizních reklam o poločase. Mluví o nich prominentní hráči v čele s Cristianem Ronaldem, kteří se těší z lukrativních smluv. Jen za posledních 18 měsíců Crypto.com a spol. do sportovního sponzoringu investovaly 2,4 miliardy dolarů, uvedla agentura Bloomberg.

Burzy a blockchainové platformy Binance, Crypto.com, Coinbase či FTX začaly postupovat ve sportovním sponzoringu velmi agresivně. Cílem je dosáhnout marketingové síly výrobců automobilů, producentů piva a poskytovatelů telekomunikačních služeb a dalších oddaných sportovních sponzorů, uvedl Bloomberg. Podle Bloombergu společnosti zabývající se kryptoměnami za posledních 18 měsíců investovaly do sportovního marketingu 2,4 miliardy dolarů (asi 58 miliard korun).

Od fotbalu a basketu až po drony

Binance Holdings se sídlem na Kajmanských ostrovech podepsala v červnu smlouvu s fotbalovou ikonou a pětinásobným držitelem Zlatého míče Cristianem Ronaldem a další s turnajem Afrického poháru národů. Coinbase Global uzavřela dohody s basketbalovou NBA a hvězdou Brooklyn Nets Kevinem Durantem. FTX sídlící na Bahamách má dohody s nejvyšší baseballovou ligou MBL a franšízy od trojnásobného vítěze NBA Miami Heat až po e-sportovní tým TSM. Dokonce i mladá dronová liga Drone Racing League získává kryptopeníze. To vše ve jménu přilákání více uživatelů do jejich světa Web3 – decentralizované technologie, kterou považují za další kapitolu dějin internetu.

Velkolepost investic se však může ukázat jako pomíjivá. Letošní vážný propad na kryptotrhu v čele s bitcoinem nyní testuje ochotu a schopnost těchto společností pokračovat ve vrážení peněz do lig, týmů a sportovců. Ale prozatím nové dohody stále přicházejí, což vede vlastníky franšíz a vedoucí sportovní manažery k tomu, že považují kryptoměny za dalšího velkého „dobrodince" sportu.

Obzvláště atraktivní je sportovní oblečení ve snaze se připojit k zavedeným společnostem jako Nike, Budweiser nebo Capital One. Koneckonců, oficiální poskytovatel kryptoměn v lize může snadno koexistovat s oficiálním pivem, oficiální kreditní kartou a oficiálním dodavatelem oblečení dané ligy. „Je to lavina dolarů, která padá z nebe,” říká Peter Laatz, globální výkonný ředitel sponzorského výzkumného týmu IEG.

Vděčná Formule 1

Na květnové Velké ceně Formule 1 v Miami byl celý závodní areál vyzdoben nápisy Crypto.com: mantinely závodní dráhy, pódium, tribuny – dokonce i střecha masivního vyhlídkového stanu – byly poseta značkou firmy, takže ji vrtulníky mohly zachytit na své televizní kamery.

Za sponzorskou ofenzívou burzy a tím, že závod F1 nese formální jméno Formula One Crypto.com Miami Grand Prix, stojí Steven Kalifowitz, marketingový ředitel s mnohaletou praxí z HBO. Když závodní vozy projížděly hlavní rovinkou a do první části zatáček okruhu, míjely bariéry s logem společnosti a zeleno-zlatými transparenty od švýcarského výrobce luxusních hodinek. To byl důvod Kalifowitzovy vizuální palby. „Musíme být viděni na stejné úrovni jako Rolex,” říká.

V současné době téměř všechny nejcennější sportovní franšízy mají nějaký druh partnerství s krypto na oblečení, včetně Dallas Cowboys, FC Barcelona, ​​Golden State Warriors, Manchester United a New York Yankees.

Nejvíce láká basketbalová NBA

Snad žádný sport nevydělával na kryptomarketingovém šílenství více než basketbalová NBA. Coinbase se zavázala utratit v lize téměř 200 milionů dolarů během čtyř let, podle osoby obeznámené se smlouvou, která nechtěla být jmenována. To ji řadí do řad korporátních partnerů, jako jsou Anheuser-Busch InBev, AT&T a PepsiCo. Crypto pomohlo v minulé sezóně zvednout sponzorské příjmy ligy o 14 procent oproti předchozímu roku na rekordních 1,6 miliardy dolarů, ukazují údaje IEG. Pouze technologický sektor utrácí více sponzorských dolarů na tento sport.

Minulý rok Kalifowitz zkonstruoval snad dosud nejskvělejší obchod ve sponzoringovém šílenství, které pomohl zažehnout, a proměnil stadion Staples Center s 20 tisíci místy – domov Los Angeles Lakers a Clippers a místo čtyř finálových turnajů tenisového Turnaje mistryň – na Crypto.com Arenu. Společnost souhlasila, že zaplatí 700 milionů dolarů po dobu 20 let. To vychází na zhruba 100 tisíc dolarů za den.

Transakce byla oznámena krátce poté, co bitcoin dosáhl svého rekordního maxima ve výši více než 68 tisíc dolarů, což byl triumf, který přehlušil další významné symboly příchodu kryptoměny: Adidas se dostal do NFT, baseballový fenomén Shohei Ohtani podpořil FTX a čtyřnásobný nejužitečnější hráč NFL Aaron Rodgers uspořádal bitcoinovou akci v hodnotě milion dolarů s aplikací Cash.

Náraz v podobě kryptozimy

Situace se ale od té doby dramaticky změnila. Pět dní před květnovým závodem F1 v Miami začala americká centrální banka zvyšovat svou referenční úrokovou sazbu, aby bojovala s rostoucí inflací, která rozvířila trhy. Brzy začala takzvaná kryptozima, kdy bitcoiny ze svého vrcholu propadly téměř o 70 procent a radikálně spadla také řada alternativních mincí jako terraUDS a Luna. Do konce června byly vymazány hodnoty ve výši dvou bilionů dolarů.

Krach náhle ohrozil miliardové sportovní nabídky. Americký poskytovatel kryptopůjček a sponzor Dallas Mavericks Voyager Digital vyhlásil bankrot v červenci, pouhých osm měsíců po podepsání dlouhodobé smlouvy s National Women's Soccer League. Další věřitel, BlockFi , který podporuje hvězdu NBA Cadea Cunninghama, se snažil zajistit úvěry, aby zůstal nad vodou. Propouštění přišlo na Coinbase, Crypto.com a Gemini Trust.

I když se společnosti zmenšují nebo krachují, Laatz z IEG říká, že očekává, že sportovní manažeři se budou nadále živit reklamami na kryptoměny. Ve skutečnosti byly od krachu bitcoinu podepsány nové smlouvy, jako je červnová dohoda herny Stake s anglickým klubem Premier League Evertonem či Binance s Ronaldem. O několik týdnů později burza OKX rozšířila své sponzorství s Manchester City o hlášených 20 milionů dolarů, uvedl Forbes.

„Uvidíte, že menší hráči odpadnou,“ říká Conrad Wiacek, vedoucí sportovní analýzy v poradenské společnosti GlobalData. „Ale velké obchody jsou v některých případech stále podepisovány,” dodal.