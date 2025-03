PŘEHLEDNĚ: Jak bance či soudu doložíte, že jste podali daňové přiznání

Daňové přiznání v Česku podává už téměř každý elektronicky. Přesněji vloni to byli už téměř 3 ze 4 Čechů. Má to být efektivnější pro obě strany. Státní správě to usnadňuje kontrolu a daňoví poplatníci zase nemusí stát dlouhé fronty na finančních úřadech. Určité potíže mohou ale nastat, když musíte bance či soudu doložit, v jaké podobě jste daňové přiznání podali a mít k tomu potvrzení. Takové potvrzení vloni potřebovalo přes 20 tisíc osob. Zjistili jsme, jak na to a na kolik vás to přijde.

Snad každý, kdo podá daňové přiznání, si vzápětí oddechne, že už to má konečně zase za sebou. Jen v loňském roce bylo podle dat Generálního finančního ředitelství podáno okolo 2 876 000 přiznání k daním z příjmů fyzických i právnických osob. Téměř tři čtvrtiny pak z toho tvořilo rekordních 73 procent daňových přiznání podaných elektronicky. Tímto způsobem musí totiž v Česku podávat daňové přiznání všichni, kdo mají datovou schránku, přičemž velké části podnikajících osob (OSVČ) ji i kvůli tomu v minulosti zřídil stát, pokud ji dané osoby neměly zřízenou. Papírově, tedy v listinné podobě, mohou podle mluvčího Generálního finančního ředitelství Patrika Madleho daňové přiznání v Česku podávat pak už právě jen subjekty, které nemají zřízenou datovou schránku ze zákona a nemají tedy povinnost podávat daňové přiznání elektronicky.

Při podávání daňového přiznání ale ne zrovna všichni myslí na to, aby si uložili nebo zajistili potvrzení, že daňové přiznání za konkrétní rok, tedy zdaňovací období, skutečně a řádně odevzdali. A pokud takové potvrzení nemají, mohou se pak v určitých situacích divit, že jim určité instituce neuznávají jejich odevzdané daňové přiznání. Někteří naši čtenáři to například zažili, když žádali o hypotéční úvěr. Banka jim kopii odevzdaného daňového přiznání bez potvrzení úřadu, že takto daňové přiznání odevzdali, neuznala. Další náš čtenář zase podobnou situaci zažil u svého soudního stání, kde měl kvůli alimentům doložit příjmy za uplynulé roky. Ani jednomu z nich tedy vybrané instituce jejich daňové přiznání neuznali za oficiální a museli si žádat finanční úřad o oficiální papírové potvrzení, za jehož vydání se platí poplatky.

Jak doložíte elektronicky podané daňové přiznání

Podle informací od finanční správy můžete u elektronicky podaného daňového přiznání získat potvrzení o podání několika způsoby. Záleží na tom, jakou variantu podání daňového přiznání jste využili. V případě podání daňového přiznání prostřednictvím datové schránky, vám systém datových schránek vygeneruje rovnou i takzvanou doručenku potvrzující odeslání a přijetí daného podání. „Tuto doručenku si může daňový poplatník ze své datové schránky samozřejmě stáhnout, například právě za účelem prokazování podání, a to po celou dobu archivace souborů v systému datových schránek,“ vysvětluje Patrik Madle.

Druhou možností, jak podávat daňové přiznání elektronicky, pak je i varianta přes portál MOJE daně. Tam má ostatně každý daňový subjekt rovnou i vlastní profil, kde si může snadno ihned a na dálku ověřit, co musí dělat a zda má všechno v pořádku odevzdané. Najdete tam totiž jak informace k dani z příjmu, tak například informace k daním z nemovitých věcí. A také u této varianty pak platí, že při podávání daňového přiznání elektronicky prostřednictvím aplikace EPO v rámci portálu MOJE daně obdrží každý potvrzení o podání daňového přiznání bezprostředně po odeslání dokumentu. V takovém chvíli je ideální si toto potvrzení ihned uložit do svého počítače do složky s podávaným daňovým přiznání za příslušné období. V obou systémech, tedy jak v datové schránce, tak i na portálu MOJE daně, lze pak podle Madleho získat i opis samotného podání také dodatečně.

„Tato potvrzení o doručení daňového přiznání elektronicky jsou poskytována zdarma ve všech případech podle způsobu, jak daňový subjekt podání učinil,“ upřesňuje Madle. Elektronická potvrzení z portálu MOJE daně ale běžně klientům uznává například Česká spořitelna, jak potvrzuje za banku Lukáš Kropík.

A jak to je u klasického papírového podání

V případě, že podáváte daňové přiznání v papírové podobě, vyplatí se mít už tradičně dvě kopie svého daňového přiznání. Jednu odevzdáte úřadu a druhou si necháte na místě na podatelně finančního úřadu potvrdit razítkem. Ti, kdo stále ještě podávají daňové přiznání písemně a na dálku prostřednictvím pošty, si pak musí uschovat potvrzení o podané zásilce k poštovní přepravě některým z poskytovatelů poštovních služeb, což je i kvůli dodatečnému potvrzení ovšem nejméně doporučovaná varianta.

Co tedy dělat, když potřebujete potvrzení písemně od úřadu

V případě, že se nemůžete z nějakých důvodů dostat k výše zmíněným údajům o doručení svého daňového přiznání úřadům, nebo po vás nějaká instituce chce ještě přece jenom i písemné potvrzení, nezbývá vám už nic jiného než se obrátit na vašeho správce daně. A tím je finanční úřad, kde daňové přiznání podáváte. „V případě, že by se daňový subjekt k výše zmíněným údajům o doručení již nedostal („ztratil“ by přístup, údaje si nezálohoval a podobně), může požádat svého správce daně o vydání stejnopisu, opisu či kopie z daňového spisu,“ potvrzuje Madle a dodává, že to lze přitom učinit, jak osobně při nahlédnutí do spisu vedeného správcem daně, tak i korespondenčně.

„Údaje budou uchovány v osobním daňovém spisu daňového subjektu, a tedy nahlížet na ně, získávat opisy a podobně je možné nejméně ve lhůtě pro stanovení daně, jejíž základní délka činí 3 roky ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání, maximální délka pak činí 10 let,“ upřesňuje Madle. Počítejte ale s tím, že za takovýto dokument zaplatíte úřadu poplatky podle zákona o správních poplatcích. Celková suma, kterou zaplatíte se pak odvíjí od toho, kolik stránek má požadovaný dokument a jakým způsobem vám bude předán.

Sazby poplatků jsou následující:

30 Kč za první stránku formátu A4, pokud je dokument pořizován jako fotokopie na kopírovacím stroji nebo tiskem na tiskárně ze spisu uloženého v počítači.

10 Kč za každou další i započatou stránku formátu A4 při stejném způsobu pořízení dokumentu.

50 Kč za každou i započatou stránku formátu A4, pokud je dokument pořizován ručně, tedy na psacím stroji nebo na klávesnici počítače jako výpis nebo opis z úředního spisu, případně vytvářen jako nový dokument z dat uložených například v registru.

Pokud je takový dokument poskytován na technickém nosiči dat, činí poplatek 40 Kč.

Zdroj: Finanční správa

