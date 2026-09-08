Jsou kryptoměny v bezpečí? Moc ne. Hackeři za rok a půl ukradli 3,6 miliardy dolarů
Kryptoměnový sektor dál bojuje s problémem, který může podkopávat důvěru investorů: ani bezpečnostní audit nezaručuje, že peníze zůstanou v bezpečí. Podle analýzy CoinGecko, o níž píše CNBC, přišly kryptoplatformy od ledna 2025 do července 2026 při útocích o více než 3,63 miliardy dolarů. A série pokračuje – jen včera zmizely z Liquid Network bitcoiny za dalších 320 milionů dolarů.
Bezpečnostní audity měly kryptoměnovým platformám potvrdit, že jejich systémy dokážou odolat útokům. Realita ale ukazuje něco jiného. Od ledna 2025 do července 2026 zmizelo z kryptoplatforem při různých hackerských útocích a krádežích přístupových klíčů více než 3,63 miliardy dolarů. Podle analýzy CoinGecko, na kterou upozornil web CNBC, přitom zhruba 88 procent ukradených prostředků pocházelo z platforem, které před útokem absolvovaly nezávislý bezpečnostní audit.
Auditem prošlo také přibližně 60 procent všech napadených platforem. Problém podle CoinGecko spočívá v tom, že hackeři často neútočí na oblasti, které běžné bezpečnostní kontroly prověřují. Formální audit tak sice může odhalit slabiny v části systému, ale nedokáže pokrýt všechny způsoby, kterými lze platformu nebo její uživatele napadnout.
Hackeři z významné skupiny organizovaného kyberzločinu podle Googlu využili umělou inteligenci k nalezení dosud neznámé softwarové chyby. Slabinu se pokusili zneužít při útoku na rozšířený nástroj pro správu systémů, operace však byla zastavena dříve, než mohla způsobit rozsáhlé škody.
Kyberútok nové generace: Umělá inteligence pomohla hackerům najít slabinu v softwaru
Zprávy z firem
Hackeři z významné skupiny organizovaného kyberzločinu podle Googlu využili umělou inteligenci k nalezení dosud neznámé softwarové chyby. Slabinu se pokusili zneužít při útoku na rozšířený nástroj pro správu systémů, operace však byla zastavena dříve, než mohla způsobit rozsáhlé škody.
Mizí miliardy dolarů
Největší jednotlivou ztrátu zaznamenala burza Bybit. Při útoku v únoru 2025 z ní zmizelo 1,4 miliardy dolarů. Společnost Elliptic ho připsala Severní Koreji. Druhou největší ránu podle CoinGecko utrpěl KelpDao se ztrátou 292 milionů dolarů, následovaný Drift Protocolem, který přišel o 285 milionů dolarů. Bybit, KelpDao ani Drift Protocol na žádost CNBC o komentář bezprostředně nereagovaly.
Čísla CoinGecko navíc končí v červenci letošního roku. Od té doby přišly další případy, které ukazují, že bezpečnostní problém kryptotrhu pokračuje. Jen včera oznámila Liquid Network, blockchainová síť určená k rychlejšímu vypořádání bitcoinových transakcí, že z její peněženky Liquid Federation zmizelo přibližně 4 000 z celkových 4 200 bitcoinů. Hodnota aktiv dosahovala asi 320 milionů dolarů, tedy zhruba 6,7 miliardy korun, uvedla agentura Bloomberg.
Rozsah zásahu byl mimořádný. Podle šéfa kyberbezpečnostní firmy FailSafe Aneirina Flynna bylo odčerpáno zhruba 95 procent rezerv. Předběžné informace ukazují na možnou chybu, která umožnila vytvářet nové jednotky L-BTC, tedy tokenu vydávaného proti skutečným bitcoinům uzamčeným v systému Liquid Network. Síť po incidentu zastavila všechny nové transakce a její členové se snaží obnovit běžný provoz.
Liquid Network uvedla, že prostředky byly vybrány přes platformu SideSwap, která je oprávněna zajišťovat převody ze sítě, samotný klíč ale podle ní kompromitován nebyl. Za útokem mohou podle sítě stát takzvaní white-hat hackeři, kteří po nalezení bezpečnostní chyby někdy přesunou prostředky a později je vrátí, často výměnou za odměnu. Zda se tak stane i tentokrát, zatím není jasné.
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Kde jsou kryptoměny v bezpečí?
Jen prostým přičtením útoku na Liquid Network k objemu, který CoinGecko evidovalo do konce července, se ztráty dostávají k hranici čtyř miliard dolarů. A to bez dalších incidentů, které přišly mezitím. Minulý týden například útočník odčerpal šest milionů dolarů z úvěrové platformy napojené na Crypto.com a v srpnu vyvolal hackerský útok na offline peněženku Coldcard další debatu o tom, kde jsou kryptoměny skutečně v bezpečí.
Právě opakující se útoky jsou pro kryptotrh problémem, který přesahuje samotné ztracené částky. Ukazují, že slabým místem nemusí být jen samotný blockchain, ale také peněženky, přístupové klíče, vypořádací systémy nebo infrastruktura kolem něj. A data CoinGecko přidávají ještě nepříjemnější poznatek: ani nezávislý audit není automatickou pojistkou proti tomu, že platforma o peníze přijde.