FOTOGALERIE: Kdysi symbol bohatství a moci. Luxusní dlouhé limuzíny byly nahrazeny SUV a taxi typu Uber

Kdysi symbol bohatství a moci, ve kterém se vozily a fotily největší finanční, umělecké a další hvězdy snad po celém světě. Ale s globální krizí před patnácti lety začal jejich soumrak a poslední tři roky provázené covidovými opatřeními a poté rekordní inflací to jen zhoršily. Byly vytlačeny pohodlnějšími a praktičtějšími vozy SUV i taxislužbami a levnějšími půjčovnami typu Uber a další, napsal deník The New York Times. Dlouhá limuzína neboli stretch limo se ovšem stala inspirací i pro řady až obskurních předělávek z trabantů či škodovek – ostatně se podívejte na fotogalerii níže.

Reklama

Na začátku března se na několik dnů sešli šéfové automobilek a provozovatelé limuzínových společností v hotelu MGM Grand v Las Vegas na výročním sjezdu, kde se účastnili diskuzních panelů i večírků a obdivovali nové nablýskané party autobusy, dodávky a černé sportovní užitkové vozy.

Limuzíny: Od prezidentských aut po prodloužené velorexy či škodovky. Podívejte se:

Ale něco tomu chybělo. „V show roomu nebyla ani jedna dlouhá limuzína," řekl Robert Alexander, prezident obchodní skupiny National Limousine Association. „Prostě žádná," řekl deníku The New York Times. Kdysi symbol blahobytu, prodloužená limuzína, z velké části upadla v nemilost.

Z exkluzivní záležitostí běžná věc

Před desítkami let byly „stretch" limuzíny symbolem blahobytu, který používali téměř výlučně bohatí a slavní. Postupem času se staly spíše běžným luxusem, rezervovanými na dětské narozeninové oslavy nebo teenagery mířícími na party. V dnešní době se zdá, jako by v těchto limuzínách téměř nikdo nejezdil. Limuzínový průmysl se přesunul ke službám najímaných řidičů jezdících téměř v čemkoli – kromě skutečných limuzín.

VIDEO: Dubaj jako z kultovního sci-fi Blade Runner. Chystá elektrické létající taxíky Enjoy Dubaj láká návštěvníky především svou progresivní architekturou. Nyní se ale bohatý městský stát ve Spojených arabských emirátech rozhodl oprášit další futuristický plán a obnovil plán na komerční spuštění létajících taxi, a to již v roce 2026, uvedla agentura Bloomberg. Podívejte se i na video, jak takzvané létající taxi fungují. duk Přečíst článek

Podle asociace dnes dlouhé limuzíny představují méně než procento služeb nabízených limuzínovými společnostmi, což je pokles oproti 10 procentům před deseti lety. „Prodloužená limuzína zmizela jako pták dodo. Vyhynula,“ podotkl Alexander.

Vliv recese, nehod i konkurence

Provozovatelé limuzínových společností a lídři v oboru říkají, že zánik limuzín lze připsat kumulativnímu efektu řady úderů během posledních let. První prý byla globální recese v roce 2008 a 2009. Pak přišel vzestup služeb pro odvoz klientů, jako jsou Uber a Lyft, a pár smrtelných nehod limuzín, kvůli kterým zavedl nové, přísnější předpisy stát New York, jeden z nejdůležitějších trhů v tomto odvětví. Během té doby se limuzíny postupně dostaly do nemilosti, protože cestující se rozhodli cestovat poněkud méně nápadně v elegantních sedanech nebo černých SUV.

Panák whisky za 370 tisíc? Sběratel koupil vzácnou láhev značky Macallan, jednu ze dvou na světě Enjoy Investice do luxusního a vzácného alkoholu lákají v poslední době mnohé sběratele. Jeden z nich koupil na aukci prestižní síně Sotheby´s mimořádně vzácnou láhev whisky Macallan, jednu ze dvou na světě, za čtvrt milionu dolarů (asi 5,56 milionu korun). Čím je tak vzácná? duk Přečíst článek

Pokles přiměl firmy snížit výdaje a propustit zaměstnance. Poptávka po projížďkách limuzínou se snižovala, protože nezaměstnanost prudce vzrostla. „Trh se zhroutil," míní Alexander z National Limousine Association. Země se ještě zmítala v recesi, když byl v roce 2009 založen Uber. Jeho hlavní konkurent Lyft přišel v roce 2012 a společně otřásli taxikářským průmyslem, když masově zpřístupnili auta s najatým řidičem. „Když se poprvé objevili na scéně, lidé zejména v našem odvětví se opravdu naježili," podotkl Alexander.

Zatímco Uber a Lyft rostly, dvě smrtelné nehody ve státě New York upozornily na nebezpečí dlouhých limuzín. Jedna nehoda zabila čtyři ženy na Long Islandu v roce 2015 a další v roce 2018 zabila dokonce 20 lidí v Schoharie, asi 60 kilometrů západně od Albany. Zákonodárci reagovali požadavkem na bezpečnostní pásy pro všechny cestující a profesionální řidičské průkazů pro řidiče. Státní komisař pro dopravu byl oprávněn zabavit jakoukoli limuzínu, která neprošla kontrolou.

Touha po diskrétnosti

Podle Jeffa Rose, prezidenta společnosti Attitude, přepravní služby s řidičem v Queensu, byla jedním z faktorů klesající poptávky po limuzínách i změna vkusu zákazníků. Mnohým prostě začalo vadit, že si jich okolí příliš všímá. „Když se limuzína zastavila, všichni kolem se otočili, aby viděli, kdo nastupuje, nebo vystupuje," říká Rose. Dnes proto jeho klienti preferují diskrétnost černého sedanu nebo SUV.

Jeho společnost v Queensu mívala čtyři dlouhé limuzíny ve flotile asi 30 vozidel. V garáži Attitude dnes parkují sedany a SUV včetně lexusů a Cadillacu Escalades, ale není tam ani jedna limuzína. Poslední prodal před osmi lety. „A ty dva roky před tím – to bylo v podstatě jen těžítko na stole," podotkl Rose.

Tak to není za hubičku. Ferrari představilo nejdražší SUV světa. Jde na dračku Enjoy Italský výrobce supersportů na příští rok naplánoval revoluci. Ferrari Purosangue je jeho prvním počinem na poli rodinných vozítek a lze je označit za SUV. Firma však toto označení odmítá. Ostatně nejspíš by se tak vůz stal nejdražším sériově vyráběným SUV světa. Cena: 390 tisíc eur, tedy téměř 10 milionů korun. Stanislav Šulc Přečíst článek