Partners Banka ještě letos odstartuje, věří Borkovec. Záleží ale na ČNB

Rozjezd banky, vstup na zahraniční trhy a za pět let na burzu. Takové jsou plány dalšího z českých miliardářů, který se rozhodl vstoupit do tuzemského bankovního světa. Za novou Partners Bankou stojí šéf stejnojmenné finanční skupiny Partners Petr Borkovec a další menší i větší akcionáři. Ti všichni teď nedočkavě vyhlížejí, kdy už ČNB bance udělí bankovní licenci.

Ambiciózní bankovní plány šéfa finanční poradenské skupiny Partners Petra Borkovce jsou momentálně v rukou regulátora, České národní banky (ČNB). Tam totiž už od konce roku 2020 leží žádost o bankovní licenci. Bez ní se žádná banka u nás rozjet ani nemůže. Finanční skupina se zatím po celou dobu připravuje na spuštění banky, vylaďuje aplikaci pro mobilní bankovnictví a čeká až celý licenční schvalovací proces proběhne. Rozhodně ale v mezidobí příliš neotálí. Loni obrat celé skupiny Partners dosáhl 3,5 miliardy korun, což byl 13procentní růst.

V případě Partners Banky je schvalovací proces delší patrně i kvůli jejímu odlišnému bankovnímu konceptu oproti ostatním bankám, důkladné kontrole kapitálu a také zapojení regulátora do procesu už od začátku. „Díky takovýmto konzultacím s ČNB jsme nakonec vloni přistoupili i k navýšení základního startovacího kapitálu banky o více jak jednu miliardu až na finální tři miliardy korun. Navýšení jsme si pak schválili v listopadu a následně se dělají úpisy a splácí se,“ vysvětluje Borkovec. Dokumenty k navyšování kapitálu ovšem banka poté kontroluje znova, a to včetně kontroly původu zdrojů hlavně u větších investorů.

Testování až s licencí

V současnosti tak existují dva základní scénáře, jak se může letos rozjezd Partners banky dále vyvíjet. První, optimistický, počítá s tím, že by ČNB mohla v březnu či dubnu zadat ještě úkoly typu svolání valné hromady. Po jejich splnění by už banka mohla fungovat s bankovní licencí. „Počítáme se zhruba měsíční lhůtou na „aklimatizaci“, abychom mohli vše finálně připravit ke spuštění testování v režimu Friends & Family. Tento režim bude fungovat jen na základě pozvánky pro menší skupinu poradců, kteří vše pro nás důkladně otestují. Napojení na mezinárodní platební styk totiž bez bankovní licence nevyzkoušíme,“ dodává Borkovec.

Teprve po odladění všech chyb v průběhu testování může banka spustit ostrý režim i pro ostatní klienty, a to jak ze skupiny klientů Partners, kterých je přes 600 tisíc, tak i dalších z řad širší veřejnosti. Ostrý start banky by mohl být nejdříve v září.

Pesimistický scénář počítá s tím, že centrální banka licenci udělí až koncem roku. „Pokud do léta licenci od ČNB neobdržíme, protáhne se celý tento proces minimálně až na přelom roku či začátek toho příštího,“ konstatuje Borkovec.

Čím se chce nová banka odlišovat?

Jak už z názvu připravované banky i vyplývá, měla by být úzce spojena se službami finančního poradenství a poradenskou sítí Partners. „Primárně cílíme hlavně na naše klienty, kteří mají od nás několik produktů, většinou pět a více. Nebudeme ale nikoho nutit, aby byl nutně klientem naší banky. Chceme to jen našim klientům nabídnout jako možnost. Rozhodnutí pak bude na nich. Naši aplikaci budou moci využívat i bez banky, třeba jen s investicemi, pojištěním nebo s pasivním náhledem,“ říká Borkovec.

Partners Banka by měla podle něj být hlavně digitální bankou, která bude založena na obsluze klientem přes mobilní telefon. V aplikaci bude mít každý přístup k produktům, které má už sjednané přes poradce Partners. Plánuje se odlišný typ profilu pro páry, rodinu a děti. Do fungování banky ale budou zapojeny po ostrém spuštění také pobočky z Partners Market.

„Za dvanáct měsíců jsme otevřeli 40 nových poboček, což je rekordní skok. Kdyby se dnes spouštěla banka, měli bychom se 150 franšízami pátou největší pobočkovou síť na trhu,“ poznamenává Petr Borkovec.

Partners Banka se liší také samotným konceptem, jak vzniká a hodlá dále fungovat. Jejími vlastníky totiž nejsou jen šéfové ze skupiny Partners v čele se zakladatelem a ředitelem Petrem Borkovcem. Na zhruba polovinu základního kapitálu nové banky se poskládalo i zhruba 950 drobných akcionářů i ze skupiny Partners. Spolu s nimi do nového bankovního domu ještě investuje také mimo jiné Rohlik.cz Investment Tomáše Čupra, Apana Radima Lukeše či Pale Fire Capital Dušana Šenkypla se společníky.

Při rozjezdu nové banky Petr Borkovec zatím počítá s klasickými bankovními produkty. Zejména pak s běžnými a spořicí účty, platebními kartami včetně kreditních, virtuálních či půjček. Platby do zahraničí také podle Borkovce půjdou už záhy odesílat, účty v cizích měnách se nicméně objeví v nabídce o něco později.

Vedle vstupu na bankovní trh se Partners také intenzivně rozhlíží v zahraničí. Zaměřuje se nyní na Rumunsko, Polsko a do budoucna nevylučuje ani Španělsko, Německo a případně Chorvatsko.

Do finanční skupiny Partners patří projekty Partners investiční společnost, penzijní společnost Rentea, pojišťovna Simplea, nemovitostní fond Trigea a NextPage Media, která provozuje například weby Peníze.cz a Finmag.cz nebo časopis Heroine. Tržby skupiny loni stouply o 13 procent na 3,5 miliardy korun.

Samotná společnost Partners dosáhla loni obratu 2,35 miliardy korun, shodně jako předchozí rok. Její zisk činil 130 milionů korun. Vzhledem k propadu hypotečního trhu se společnosti dařilo v pojištění, výrazně rostly také investice. „Propad úvěrů o 60 procent na 18 miliard korun nahradily jiné segmenty a poradenská část Partners ve výsledku dosáhla podobných celkových čísel jako loni. To lze považovat za úspěch, ale také za varování před přílišnou závislostí na provizních příjmech z hypoték,“ dodal Borkovec.