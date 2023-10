Partners banka se rozjede do půl roku. Klientům umožní výběr vlastního poradce. Bude to takový bankovní Tinder, říká Borkovec

Další tuzemská banka se chlubí otevřenou architekturou, kdy chce nabízet nejen vlastní finanční produkty, ale i produkty třetích stran. Po UniCredit Bank, která takto nově poskytuje investování v rámci konceptu onemarket Fund, s tím na český trh přichází i zdejší bankovní benjamínek, nová Partners Banka. Její klienti tak budou mít nejspíš k dispozici širší nabídku finančních produktů, než bývá v českém bankovním světě zvykem. První klienti z řad veřejnosti ji budou moci vyzkoušet ale až v prvním kvartále roku 2024, nejspíš v březnu, oznámil dnes novinářům generální ředitel nové banky Marek Ditz spolu se šéfem skupiny Petrem Borkovcem.

Partners Banka přichází na český trh s poněkud netradičním byznysovým konceptem, kdy chce svým zákazníkům nabízet kombinaci výhod hned ze dvou finančních oblastí. Klienti budou moci využívat jak benefity z poradenského světa se stovkami finančních produktů napříč celým trhem, tak i zázemí banky a klasických bankovních služeb. Vzhledem k tomu, že původní byznys majitele nové banky je založen na finančním poradenství, není se ale čemu divit a takový koncept se nejen mezi odborníky ostatně i očekával.

Poradenství a bankovnictví

„Vstupujeme na český bankovní trh v okamžiku, kdy se tu mění celé bankovní paradigma. Už to není o prodejích bank cizím vlastníkům či jen o spolupráci bank mezi sebou tak, jako to bývalo v uplynulých letech až dekádách. My přicházíme na trh s novým konceptem poradenské banky s otevřenou architekturou v okamžiku, kdy už je trh velmi regulován a musíte jako banka splnit množství podmínek, abyste mohli vůbec vzniknout,“ uvedl ke vzniku nové banky její generální ředitel Marek Ditz.

Spojením výhod banky i poradenství chce Partners podle něj zlepšovat finanční zdraví svých klientů a vybírat a nabízet to nejlepší z obou oborů. V posledních letech se navíc mění i samotná role poradce a z toho, kdo jen přeprodává produkty, se stává ten, s kým dlouhodobě diskutujete své finance. „A právě takovým kvalitním a dlouhodobým poradenstvím chceme vracet lidem kontrolu nad jejich finančním životem, aby se dokázali zorientovat ve svých financích a byli schopni je třeba s poradcem smysluplně a efektivně řídit,“ dodává Ditz.

Není poradce jako poradce

V Česku je dnes podle posledních statistik zhruba 30 tisíc registrovaných poradců pro pojištění a z toho minimálně polovina, tedy 15 tisíc je se zkouškami, a má podle Petra Borkovce poradenství na dobré úrovni. Samotných poradců skupiny Partners u nás pak působí něco málo pod dva tisíce a z toho 38 procent má profesní praxi přes 11 let, 96 procent má licenci na prodej pojištění a celých 74 procent pak má licenci na zprostředkování všech licencovaných regulovaných produktů na českém trhu.

Poradci v Česku musí splňovat spoustu podmínek, aby si udrželi certifikaci, což v některých jiných zemích tak vůbec není. V tom se podle něj výrazně lišíme třeba od Polska či Slovenska, kde je regulovanost poradenského trhu mnohem nižší. Na Slovensku tak například získáte jako poradce certifikaci pro všechny obory, u nás ji musíte mít pro každý obor zvlášť, tedy zvlášť pro úvěry i zvlášť pro pojistky. Za uplynulé roky se nicméně kvalitní finanční poradenství v Česku změnilo podle Borkovce i v oblasti oceňování poradců. Z provizního zaměření se postupně proměnilo na dlouhodobé odměňování, což prý pozitivně mění motivaci i kvality poradců.

Prioritou nováčka bude mobilní bankovnictví, nikoliv internetbanking

Bankovní nováček se chce uvést na trh především vyšperkovanou mobilní aplikací, která klientům umožní mít přehled nad vlastním finančním životem a využívanými produkty třeba i celé rodiny. Mobilní aplikace je totiž podle generálního ředitele nové banky Marka Ditze mnohem bezpečnější z hlediska kyberpodvodů než klasické internetové bankovnictví na webu. Jen málokterý klient si podle něj dokáže všimnout například drobných změn v adresním řádku, kdy podvodníci takto přesměrovávají své oběti na podvodné stránky a následně jim snadno zneužijí jejich účet.

V tuto chvíli demoverzi už testují první zaměstnanci poradenské skupiny, kterých bude podle generálního ředitele Marka Ditze postupně přibývat do konce roku, aby se vychytaly všechny mouchy nové aplikace smarbankingu. Od začátku příštího roku by pak měli mít do aplikace přístup postupně i všichni poradci poradenské skupiny Partners a teprve v další vlně uvidí banku ve své aplikaci i klienti banky a skupiny. Ti už sice aplikaci ve svém mobilu k dispozici mají i nyní, nevidí ale zatím na banku a její produkty.

Bankovní seznamka

Ti, kdo nejsou klienty Partners a nemají tak zatím svého vlastního poradce, budou mít prý možnost si ho vybrat podle sebe mezi těmi nejlepšími poradci Partners. „Stáhnou si aplikaci a tam bude v základní verzi nabídka založení účtu a výběru poradce. Bude to takový Tinder, tedy seznamka, se svým poradcem,“ poznamenává na závěr Borkovec.

Partners Banka získala bankovní licenci od ČNB letos v srpnu a svoji činnost plánuje pro klienty zahájit v prvním čtvrtletí roku 2024. Jako první banka bude plně využívat cloudové řešení, tedy bez využití vlastních datových center a bude zcela bezpapírová. Banka už má také naplánovanou ziskovost a hodlá do tří let vytvořit dividendu, kterou pak chce vyplácet už v šestém roce od svého vzniku.

Vlastní kapitál Partners Banky činí tři miliardy korun. Banka je stoprocentně v rukou českých vlastníků, kam patří zhruba tisíc poradců, manažerů, ředitelů a zaměstnanců skupiny Partners. Z externích subjektů do projektu investovaly společnosti Pale Fire Capital, Reflex Capital nebo Tomáš Čupr, kteří dohromady vlastní 18,5 procenta. Spoluzakladatelé firmy Radim Lukeš a Petr Borkovec a další lidé z Partners vlastní zbývajících 81,5 procenta. Do finanční skupiny Partners patří projekty Partners investiční společnost, penzijní společnost Rentea, pojišťovna Simplea, nemovitostní fond Trigea a NextPage Media, která provozuje například weby Peníze.cz a Finmag.cz nebo časopis Heroine.

V ČR je podle statistik ČNB nyní 45 bank a spořitelen.

