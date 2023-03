K vašim penězům se dostanete, uklidňuje Biden po krachu SVB

Americký prezident Joe Biden po krachu banky Silicon Valley Bank (SVB) ujistil Američany, že jejich vklady budou k dispozici. Podle agentury Reuters také uvedl, že chce pohnat ke zodpovědnosti osoby, co za „průšvih” mohou. Peníze daňových poplatníků na řešení situace použít nehodlá. Následně britská banka HSBC oznámila, že získá za jednu libru (26,7 koruny) britskou dceřinou společnost SVB.

„Američané a americké podniky si mohou být jisti, že jejich bankovní vklady budou k dispozici, až je budou potřebovat,” uvedl Biden v prohlášení. „Jsem pevně odhodlán pohnat k plné zodpovědnosti ty, kteří jsou za tento průšvih zodpovědní, a pokračovat v našem úsilí o posílení dohledu a regulace větších bank, abychom se do podobné situace již nedostali,” doplnil.

Rovněž americké ministerstvo financí, centrální banka Fed a Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC) přispěchaly s ujištěním, že lidé a podniky, kteří mají peníze uložené u SVB, budou mít od pondělí přístup ke své hotovosti. „Američané mohou mít důvěru v bezpečnost a spolehlivost našeho bankovního systému,” řekla americká ministryně financí Janet Yellenová. Dodala, že regulační orgány chtějí zajistit, aby se krize nerozšířila na další banky.

Krach SVB je největším bankrotem banky v USA od roku 2008. Správcem banky byla jmenována FDIC. Ta uvedla, že aktiva banky činí 209 miliard dolarů (4,6 bilionu korun) a vklady 175,4 miliardy dolarů.

Banku používaly i některé české start-upy, upozornil server Czechcrunch.cz. SVB se specializovala na technologické společnosti podporované rizikovým kapitálem a zástupci těchto firem se obávají ničivého efektu na tento segment po celém světě. Propad akcií SVB, který začal ve čtvrtek, se přenesl i na další americké a evropské banky. Podle výpočtu agentury Reuters ztratily americké banky za poslední dva dny na burze přes 100 miliard dolarů a evropské banky přišly o 50 miliard dolarů hodnoty.

Banka za jednu libru

Britská banka HSBC oznámila, že za jednu libru (26,7 koruny) získá britskou dceřinou společnost SVB. Převzetí má zachránit důležitého věřitele začínajících technologických firem v Británii. Tento krok přichází poté, co americké úřady v pátek rozhodly o uzavření SVB Financial Group, mateřské společnosti Silicon Valley Bank. Správcem banky byla jmenována Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC).

„Tato akvizice má pro naše podnikání v Británii obrovský strategický smysl,” uvedl generální ředitel HSBC Noel Quinn.

SVB UK je oddělena od americké skupiny. HSBC dodala, že aktiva a závazky mateřské společnosti nejsou součástí transakce.

Dohoda ukončila horečná jednání mezi vládou, regulačními orgány a potenciálními kupci britského podniku, která se uskutečnila o víkendu. SVB UK měla k 10. březnu úvěry 5,5 miliardy liber a vklady 6,7 miliardy liber. Skutečný vlastní kapitál má činit zhruba 1,4 miliardy liber, uvedla HSBC. Transakce by měla být dokončena okamžitě.