Draví investoři z Redditu jsou zpět. Tentokrát si zahráli s domácími potřebami

Akcie amerického řetězce domácích potřeb a dekoru Bed, Bath & Beyond letos vzrostly na šestinásobek. V pátek se ale zřítily skoro na půlku. Hrají si s nimi aktivističtí investoři.

Akcie Game Stopu, Nokie či kryptoměny Doge Coin byli ikonickými investicemi pandemické doby - sociální sítě plnily příběhy o tom, jak kdekdo pohádkově zbohatl na rychlé spekulaci s cenou a zrodil se fenomén meme akcií. Investoři spřádali své nájezdnické plány na fóru sociální sítě Reddit s názvem WallStreetBets. Vypadalo to, že hra skončila pádem trhů a kryptoměn, které nastaly poté, co se cyklus levných peněz otočil do inflační doby. Mnoho investorů do nestabilních akcií přišlo o peníze.

Parta z WallStreetBets je ovšem zpět. Hříčkou jsou akcie řetězce Bed, Bath & Beyond. Jejich cena zažila v poslední době pořádný veletoč. Během léta vystoupala z pěti dolarů skoro na třicet - a už se opět píší historky o zázračném zbohatnutí.

A přišel prudký pád

Na sklonku tohoto týdne ovšem dostaly akcie Bed, Bath & Beyond celkem ránu. Vyšlo totiž najevo, že svého zhruba dvanáctiprocentního podílu ve firmě se zbavil vlivný aktivistický investor Ryan Cohen a jeho RC Capital. Právě on byl jedním z motorů současného růstu akcií firmy (Cohen roztáčel i obchody s akciemi GameStop, je dokonce ve vedení této firmy). Růst akcií Bed, Bath & Beyond začal na jaře, když Cohen oznámil devítiprocentní podíl. Po oznámení prodeje podílu v pátek ráno akcie klesaly až o 45 procent.

Ekonomická situace Bed, Bath & Beyond není - podobně jako tomu bylo u dřívějšího miláčka drobných investorů GameStop - nijak slavná. Dotkly se jí problémy nejprve s pandemií, pak se zásobováním, musela zavírat obchody a propouštět lidi. Ve čtvrtletí reportovala pokles tržeb, ztrátu 358 milionů dolarů i negativní cash flow.

Investiční banky ohodnocují akcie firmy většinou doporučením „prodat”. Takže není vůbec jisté, jestli z posledního pádu akcie opět vybruslí. „Skutečnost, že RC Ventures plánuje zlikvidovat celý svůj podíl v akciích je jasným znamením toho, že podpora klíčových jmen stále menší a menší,” řekl pro Yahoo Finance Live analytik Wedbush Seth Basham. I jeho firma má na Bed Bath & Beyond doporučení „prodat”. „Je to katalyzátor, akcie mohou začít směrovat dolů,” dodal.

Ryan Cohen vydělal na spekulaci s akciemi Bed, Bath & Beyond pěkný balík - podle CNBC 59 milionů dolarů. Zda i „meme investoři”, to už tak jisté není.