Likvidátor burzy FTX: Nikdy jsem neviděl větší chaos v účetnictví

Zkrachovalá kryptoburza FTX dluží 50 největším věřitelům téměř 3,1 miliardy dolarů (73,5 miliardy korun). S odvoláním na podání u amerického soudu ti uvedl server BBC. Kolaps druhé největší kryptoburzy na světě otřásl celým odvětvím kryptoměn. Soudní slyšení před americkým soudem bylo stanoveno na úterý.

Reklama

Z dokumentů, které firma poskytla při vyhlášení úpadku, vyplývá, že může finanční prostředky dlužit až milionu lidí a firem. Deseti největším věřitelům, které nejmenovala, by měla splatit 1,45 miliardy dolarů.

Po pádu firmy odstoupil z vedení její zakladatel Sam Bankman-Fried. Na jeho místo nastoupil John Ray, bývalý likvidátor Enronu. V sobotu FTX uvedla, že zahájila revizi svých globálních aktiv a že připravuje prodej nebo reorganizaci některých podniků.

Pád kryptoburzy FTX povede k utužení pravidel pro bitcoin a spol. Money Zhroucení impéria teprve třicetiletého Sama Bankmana-Frieda připravilo miliony lidí o nemalé finanční prostředky a pád kryptoburzy FTX s sebou stáhl stamiliony dolarů z celého trhu s kryptoměnami. Situaci zpovzdálí sledovaly významné instituce zejména v USA a Evropské unii, které nyní začnou dále tlačit na konečné určení pravidel pro kryptoaktiva, míní agentura Bloomberg. Stanislav Šulc Přečíst článek

Není jasné, kolik lidé, kteří mají na burze finanční prostředky, dostanou na konci konkurzního řízení zpět. Mnozí odborníci varovali, že to může být jen zlomek toho, co do firmy vložili.

„Nikdy ve své kariéře jsem neviděl tak úplné selhání firemní kontroly a takovou naprostou absenci důvěryhodných finančních informací, jako tomu bylo zde,” konstatoval Ray. Firemní prostředky se podle něj používaly na nákup osobních věcí a dokonce i domů pro zaměstnance. Kontrola výdajů společnosti neodpovídala standardům firemního vedení financí.

Lukáš Kovanda: Bitcoin pád dalšího z „shitcoinů“ rozhodně ustojí Názory Krach kryptoburzy FTX není krachem bitcoinu. Dokazuje pouze problematičnost jeho napodobenin, nebo-li „shitcoinů“, komentuje dění na kryptoměnovém trhu Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Lukáš Kovanda Přečíst článek