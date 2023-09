JPMorgan zaplatí miliardy ostrovům, na kterých Epstein podle žaloby zneužíval ženy

Americká banka JPMorgan se v červnu dohodla na zaplacení miliardového odškodnění ženám, které tvrdily, že byly oběťmi sexuálního zneužívání ze strany již zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Nyní přichází další dohoda o urovnání žaloby, tentokrát s Americkými Panenskými ostrovy, na kterých Epstein vlastnil nemovitosti, v nichž podle žaloby ke zneužívání docházelo.

Největší americká banka JPMorgan Chase souhlasila s tím, že zaplatí Americkým Panenským ostrovům 75 milionů dolarů (zhruba 1,7 miliardy korun), aby urovnala žalobu, podle které napomáhala trestné činnosti zesnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Ten v roce 2019 zemřel ve vězení, kde čekal na proces, v němž byl obviněn ze sexuálního zneužívání mladých žen.

Americké Panenské ostrovy, kde Epstein vlastnil nemovitosti, zažalovaly banku JPMorgan v loňském roce. Vyšetřování podle tamních úřadů ukázalo, že banka byla „nepostradatelná pro provoz a utajení" Epsteinova obchodování s lidmi. Epstein byl klientem banky od roku 1998 do roku 2013, kdy s ním JPMorgan vztahy přerušila.

Banka vinu popírá

Americké Panenské ostrovy podle agentury AP v podstatě tvrdily, že JPMorgan se na Epstainových nezákonných aktivitách podílela a žádným způsobem neupozornila úřady, že Epstein je „vysoce rizikovým" klientem.

Banka v rámci dohody o urovnání žaloby nepřiznala žádnou odpovědnost za Epsteinovy činy. „Firma hluboce lituje jakéhokoliv spojení s tímto mužem a nikdy by s ním nepokračovala ve spolupráci, kdyby se domnívala, že banku nějakým způsobem využívá k páchání svých ohavných zločinů," uvedla.

Společnost JP Morgan se již v červnu dohodla, že zaplatí 290 milionů dolarů za urovnání hromadné žaloby vznesené ženami, které tvrdí, že byly oběťmi Epsteinova sexuálního zneužívání.

