Hříšné ostrovy z Epsteinovy pozůstalosti koupil miliardář Deckoff. Dostal obří slevu

Miliardář Stephen Deckoff koupil dva soukromé ostrovy na Amerických Panenských ostrovech, které dříve vlastnil již zesnulý sexuální delikvent a finančník Jeffrey Epstein. Jako první zprávu přinesl americký Forbes.

Deckoff, zakladatel soukromé investiční společnosti Black Diamond Capital Management, zaplatil za oba ostrovy 60 milionů dolarů (asi 1,3 miliardy korun), což je méně než polovina jejich původní požadované ceny.

Podle soudních spisů Epstein jeden z ostrovů léta využíval k sexuálnímu zneužívání mladých žen. Deckoff chce na ostrovech postavit luxusní turistický rezort.

Jeffrey Epstein s partnerkou Ghislaine Maxwell. zdroj: ČTK

„Deckoff plánuje na větším z ostrovů vybudovat nejmodernější pětihvězdičkové luxusní letovisko světové úrovně s 25 pokoji, které pomůže posílit cestovní ruch, vytvořit pracovní místa a podnítit hospodářský rozvoj v regionu. To vše bude činit s respektem k životnímu prostředí,“ uvádí se v tiskové zprávě o prodeji. O koupi informovala společnost SD Investments, kterou vede Deckoff.

„Značná část výnosů z prodeje je vyplacena vládě Amerických Panenských ostrovů na základě dříve oznámené dohody o narovnání mezi vládou a správci Epsteinovy pozůstalosti,“ stojí dále v oznámení.

Šéf JPMorgan Chase bude v kauze vyslýchán

Správci Epsteinova dědictví a spřízněné subjekty se v listopadu dohodly, že vládě Panenských ostrovů zaplatí více než 105 milionů dolarů za urovnání stížností na obchodování se sexem a zneužívání dětí. Dále pak vládě připadne polovina výnosů z prodeje obou ostrovů Little St. James a Great St. James a dalších 450 tisíc dolarů na řešení škod na větším z ostrovů, kde Epstein nechal srovnat se zemí zbytky staveb starých stovky let.

Ve stejný den, kdy na veřejnost probublaly informace o prodeji ostrovů v Karibiku, CNBC zjistila, že generální ředitel JPMorgan Chase Jamie Dimon má jít koncem května k výslechu v souvislosti se žalobami obviňujícími banku z toho, že měla prospěch z obchodování se sexem, které Epstein na svém soukromém ostrově provozoval. Epstein byl dlouhá léta klientem banky JPMorgan Chase a měl v ní uloženy miliony dolarů.

Banka obvinění v žalobách odmítá. Epsteina si však ponechala jako zákazníka až do roku 2013, pět let poté, co se přiznal k vině u floridského státního soudu.