Jen čtyři měsíce po zvýšení minimální mzdy žádají odbory další. A rovnou dvojí

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) požaduje po vládě zvýšení minimální mzdy od července o 1000 korun na 18 300 korun. Přidání o dalších 1200 korun pak žádá od ledna 2024. Usilovat chce i o dorovnání šesti z osmi stupňů zaručených výdělků, které se letos na začátku roku neupravily. Požadavky odborů představil předák ČMKOS Josef Středula.

Minimální mzda se od v Česku zvedala naposledy od ledna o 1100 korun na 17 300 korun. Spolu s ní se ale tentokrát neupravily všechny stupně zaručené mzdy.

Z osmi stupňů zaručených výdělků, které se vyplácejí podle náročnosti, odbornosti a odpovědnosti práce, se navýšily jen dva. Nejnižší, který odpovídá minimální mzdě, vzrostl na 17 300 korun. Nejvyšší, který je na dvojnásobku minimálního výdělku, se dostal z 32 400 na 34 600 korun.

Současná výše je pod hranicí chudoby, tvrdí odbory

„Čistá minimální mzda je 15 372 korun. Je tak pod hranicí příjmové chudoby. Člověk, který ji pobírá, je tak z definice chudý... Navýšení minimální mzdy je skutečně žalostné, zoufalé a proti prosperitě," uvedl Středula. Poukázal na vysokou inflaci a propad reálných výdělků. Podle předáka by díky přidání lidé víc utráceli, a tak podpořili firmy a ekonomiku.

Příjmová chudoba hrozí, pokud člověk nemá ani 60 procent mediánu čistého příjmu. Pro jednotlivce to loni bylo podle statistického úřadu 15 571 korun. Inflace v březnu dosáhla meziročně 15 procent. Ekonomové podotýkají, že výrazné navyšování mezd a platů by ji mohlo ještě podpořit a dobu růstu cen prodloužit.

Tripartita se neshoduje, rozhodne vláda

Odboráři požadují při navýšení minimální mzdy i dorovnání všech stupňů zaručených mezd. Varují, že by kvůli nenavyšování příjmů mohli z některých oborů pracovníci odcházet. Středula zmínil třeba školní asistenty či řidiče.

Návrhy na zvyšování minimální mzdy projednává tripartita. Odboráři a zaměstnavatelé se na přidání dosud nikdy neshodli. Rozhodovat musela vláda. Částky upravuje ve svém nařízení. Kabinet v programovém prohlášení slíbil, že zavede automatickou valorizaci minimální mzdy.

Vývoj minimální mzdy v Česku v letech 1991 až 2023 zdroj: ministerstvo práce a sociálních věcí, newstream.cz

