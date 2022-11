Jak vyjít z krize silnější? A kam zamíří kurz koruny? Odpoví experti na akci pořádané SAB Finance

Na co se připravit v roce 2023, jak udělat z recese příležitost a co by znamenal konec války pro české podnikatele? Tato a další důležitá témata budou diskutovat živě z České národní banky člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek, ekonom Lukáš Kovanda a prezident Klubu finančních ředitelů Dean Brabec. Newstream je mediálním partnerem akce.

Nenechte si ujít živě vysílanou diskuzi s předními českými odborníky a ekonomy, kteří se zaměří především na otázky týkající se očekávaného vývoje ekonomiky a měnových kurzů.

Kdy? V pondělí 28. listopadu 2022 od 10 hodin.

Panelisté odpoví na ožehavá témata spjatá s recesí a poklesem ekonomiky, který nás v příštím roce čeká. Cílem debaty, která se koná ve spolupráci SAB Finance s Klubem finančních ředitelů, je pozitivně podpořit české podnikatele a najít odpovědi na to, jaká jsou východiska z krize.

Akci moderuje Eva Čerešňáková.

