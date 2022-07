Češi mají stamiliony v ruských akciích. Nedostanou se k nim

Nemožnost obchodovat s ruskými akciemi vedla k pozastavení obchodování s fondy, které do ruských cenných papírů investovaly. Čeští investoři se tak již měsíce nedostanou ke svým investicím za vyšší stovky milionů korun.

Tuzemští investoři mohou od března jen doufat, že někdy ještě uvidí peníze „nalité“ do investičních podílových fondů, které za ně nakoupily cenné papíry v Rusku. Správci aktiv je po vypuknutí ruské krize museli de facto zmrazit. Podle zjištění serveru Newstream.cz mají Češi v těchto investičních fondech zablokované celkem stamiliony korun. ​

V Česku se investorům prodávaly zhruba dvě desítky fondů, se kterými nyní nelze obchodovat. Nejvíce čeští investoři vložili fondu ČSOB Akciový rozvíjející se Evropa, který je korunovou třídou fondu mateřské belgické ČSOB. „K 18. únoru, tedy čtyři dny před „zamčením“ to bylo 222 milionů korun,“ uvedl Patrik Madle, mluvčí ČSOB.

Ve fondu Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, se kterým se rovněž přestalo obchodovat, byly investice za 150 milionů korun. „Ruská aktiva v době uzavření fondu tvořila méně než 20 procent celkových aktiv fondu. Pokles cen ruských aktiv na výkonnost fondu je tedy omezený,“ říká Václav Kinský ze společnosti Amundi.

Erste Esset Management, která spravuje fondy pro Českou spořitelnu, má fond Erste Stock Russia. Podle jejího šéfa Martina Řezáče má fond zhruba tisícovku klientů, kteří měli zainvestováno zhruba 80 milionů korun, což představuje 0,2 procenta celkových aktiv spravovaných společností Erste Esset Management.

Společnost Conseq, která v Česku nabízí podílové fondy velkých světových správců, pozastavila obchodování s patnácti z nich. Celkem v nich její klienti měli zainvestováno 50 milionů korun. Také zde byl podíl ruských aktiv na celkovém majetku mizivý. „Bylo to méně než 0,1 procenta celkových aktiv našich klientů ve fondech,“ uvádí šéf představenstva Conseq Investment Management Richard Siuda.

Výhled pro investory zůstává značně mlhavý a rozhodně ne růžový. Naděje, že se obchodování s ruskými akciemi v dohledné době obnoví a že by jejich hodnota mohla být blízko cenám z února, jsou v tuto chvíli malé.

„V celém Lucemburku s tisícovkami fondů došlo k pozastavení obchodování u cca třiceti fondy silně nebo výhradně orientovaných na Rusko,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky.

Správci fondů také opakují, že co se pozastavených fondů týče, jde o kapku v moři a marginálii a investoři se vlastně nemají čeho bát. „Tehdy se stalo, že většinu aktiv nešlo reálně ocenit, protože buď na moskevské burze ceny nebyly, neodpovídaly realitě popř. jsou pod sankcemi. Fond má právo odkupy a prodeje zastavit do doby, kdy se situace zklidní. Ten majetek v něm dál je, jen je třeba počkat do zklidnění a zreálnění situace,” vysvětlil Řezáč.

Bez ruských akcií

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zažily ruské cenné papíry volný pád. Například index Dow Jones Russia GDR, který sledoval společnosti jako Gazprom a Sberbank, se za dva týdny po začátku války na Ukrajině propadl o 98 procent. Společnosti sestavující akciové indexy, jako MSCI, FTSE Russell či Stoxx vyřadily ruské tituly ze svých indexů již během března. Moskva na padající ceny reagovala uzavřením burzy. Ta se později sice znovu otevřela, ale s mnoha restrikcemi a západním investorům zůstala nedostupná úplně.

Kvůli sankcím vůči Rusku musely ze západních burz zmizet duální kotace ruských společností. Minulý měsíc pak americký prezident Joe Biden vydal dekret, který vysloveně zakazuje komukoliv ve Spojených státech koupit akcie či dluhopisy vydané jakoukoliv entitou z Ruské federace.

