Tomáš Kudela: Kdy začne dolar oslabovat? Rozhodne inflace

Investoři na celém světě se předhánějí v sázkách, jak se bude chovat americká centrální banka. Bude nadále agresivně zvyšovat sazby, nebo se již uklidní? V sázce je skutečně hodně. Dolar je totiž extrémně silný vůči většině měn. A až začne znovu oslabovat, chtějí u toho všichni být. Kdy se tak stane? Až dovolí inflace.

Volatilitu na trzích v USA v poslední době živí těžké rozhodování trhu mezi tím, jestli věřit svým dosavadním zkušenostem, nebo aktuální komunikaci Fedu. Na jedné straně totiž stojí dlouhými lety ověřená strategie Fed put, podle níž americká centrální banka bojuje proti oslabení akcií a dluhopisů uvolněním měnové politiky.

Na straně druhé ale stojí ekonomové, kteří říkají, že takový přístup byl možný v době slabého růstu cen a že to nyní opravdu neplatí. Současnou situaci tito odborníci přirovnávají k tvrdému boji, který svedl Paul Volcker s inflační vlnou v sedmdesátých letech minulého století, a varují před příliš lehkomyslným přístupem Fedu a spoléhání se na jeho ústup od utahovacího cyklu pod tlakem poklesu cen akcií.

Přestane Fed zvyšovat sazby?

Přitom podle aktuálních indicií by mohly mít pravdu oba tábory.

Odborníci, kteří sázejí na obrat v politice Fedu, vidí hlavně fakt, že v USA už druhý měsíc po sobě klesá míra inflace. Po červnových 9,1 procenta CPI v USA dvakrát klesla na zářijových 8,3 procenta. To podle nich značí jasný důvod k ústupu od dosavadní silně jestřábí rétoriky. Pak už stačí vidět příchod slabších dat z ekonomiky a trhy ochotně prodávají dolary, zvlášť pokud se dostane na některou z významnějších hladin (naposledy test 0,95 eur). Pro trhy by to byla obrovská investiční příležitost, ještě podpořená poměrně úzkým úrokovým diferenciálem mezi EUR a USD. Návrat k 1,050 by znamenal velký prostor pro výnos, na hlavním měnovém páru nevídaný pěkných pár let. A u toho nikdo nechce chybět.

Na druhé straně ale stojí ti, kteří říkají, že americká centrální banka se bojí růstu cen, že masivní inflační vlna zatím není zlomena a že před Fedem je ještě spousta práce. Zvláště vzhledem k tomu, že fiskální politika USA není zrovna restriktivní.

Fed zatím ve své komunikaci s trhem nezakolísal a spíše má tendenci tlačit na tvrdší utahování. Poslední zasedání vyslalo jasný signál, že na obrat v trajektorii je ještě brzo, a naznačil, že sazby půjdou výše a jejich pokles se očekává později. Lidé akcentující tento pohled pak vyhlížejí každé oslabení a berou ho jako možnost nakoupit dolar levněji, protože čekají jeho další zdražování.

Koruna se propadá

Vtipné bylo, že trhy měly tendenci tento silně jestřábí signál v podstatě ignorovat a čekaly, jestli slabší výkon trhu práce nepřinese indicie, že Fed bude muset tuto rétoriku přehodnotit. Ukázalo se však, že americký trh práce zatím zůstává stabilní, a že zatímco dvouprocentní cíl inflace je ohrožen silně, dosahování druhého cíle monetární politiky v podobě plné zaměstnanosti, ohrožen není. Kdo se těšil na obrat v posilování dolaru, musel postupně kapitulovat a předat vládu nad trhem zpátky dolarovým býkům.

Fedu v utahování monetární politiky zatím nic moc nebrání a dolar tuto skutečnost dále odráží ve své síle vůči všem měnám na světě. Působivý je jeho výkon vůči euru, které díky problémům s válkou na Ukrajině a z ní plynoucí energetické krize ztrácí a vzhledem k nákladům, které s sebou současná situace v Evropě nese, zřejmě ještě nějakou dobu ztrácet bude.

V podobné situaci jsou momentálně i měny našeho regionu, které by vůči sílícímu dolaru ztrácely i za normálních okolností, momentálně však geopolitická situace tlak ještě umocňuje.

Americký dolar tak do doby, než Fed vyhodnotí inflaci za zkrocenou, zůstane silnější měnou a počítejme s tím, že minimálně přes zimu může dále posilovat. Toto období ukončí buď uzavření míru na Ukrajině, nebo předčasné uklidnění inflace v USA. To ale může z matematického pohledu přijít spíše až příští rok. I tento vývoj je však s otazníkem.