Zvýší ECB sazby nad tři procenta? Nepřekvapilo by to, míní šéf belgické centrální banky

Evropská centrální banka zvýšila v červenci úrokové sazby poprvé po jedenácti letech a zároveň po sedmi letech do kladných hodnot. Sazby zvýšila i v září a oznámila, že je připravena na další zvýšení. Podle šéfa belgické centrální banky Pierra Wunsche by nebylo překvapením, kdyby se sazba přehoupla přes tři procenta, napsal server CNBC.

Reklama

Evropská centrální banka potřebuje při zohlednění inflace dále zvyšovat úrokové sazby, navzdory rizikům recese, řekl podle CNBC šéf Belgické národní banky Pierre Wunsch.

ECB podle své šéfky možná zvýší úroky na úroveň omezující hospodářský růst Money Evropská centrální banka (ECB) možná bude muset zvýšit své úrokové sazby na úroveň omezující hospodářský růst, aby tak oslabila poptávku a dostala pod kontrolu nepřijatelně vysokou inflaci. Uvedla to podle agentury Reuters šéfka ECB Christine Lagardeová. ČTK Přečíst článek

„Tvrdili jsme, že to, co se děje v Evropě, je jiné než ve Spojeném království a v USA, ale za posledních šest měsíců se směr, kterým jsme se ubírali, v podstatě neliší. Vsadil bych se, že to bude přes dvě procenta, a nepřekvapilo by mě, kdyby v určitém okamžiku musela ECB jít nad tři procenta,“ uvedl Wunsch na výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky 2022 ve Washingtonu.

Zářijové zvýšení základní depozitní sazby ECB z nuly na 0,75 procenta znamenalo, že sazby byly v reálném vyjádření stále záporné, míní Wunsch. Reálné úrokové sazby jsou upraveny o inflaci, která v září dosáhla v eurozóně rekordních deset procent a předpokládá se, že za rok bude průměrně 8,1 procenta. Svou základní úrokovou sazbu zvedla ECB o rekordních 0,75 bodu na 1,25 procenta.

Konec záporných sazeb v Evropě. I Švýcaři ji zvedli nad nulu Money Švýcarská centrální banka zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,5 procenta. Je to nejvýraznější zvýšení za dobu existence této centrální banky. Švýcarsko bylo poslední evropskou zemí se zápornou základní úrokovou sazbou a dnešní zvýšení je ve Švýcarsku teprve druhé za posledních 15 let, upozornila agentura Reuters. Centrální banky po celém světě nyní zpřísňováním měnové politiky reagují na rostoucí inflaci. ČTK Přečíst článek

Reklama

„Na základě současného stavu, kterým je víceméně technická recese v Evropě, si myslím, že budeme muset jít někam skutečně výš,” dodal. Kdy přesně by se tak mělo stát, nebo jak vysoká bude sazba, není jasné, protože to bude záviset na dopadu ekonomického zpomalení na inflaci, řekl. Dodal však, že klíčová sazba bude do konce roku „s největší pravděpodobností“ muset být nad dvěma procenty.

Další zvýšení o 0,75 bodu?

Ekonomika eurozóny ve druhém čtvrtletí rostla a nezaměstnanost byla rekordně nízká, ale mnozí analytici očekávají recesi vzhledem k omezeným dodávkám energií kvůli ruské invazi na Ukrajinu, rostoucím sazbám a vysoké inflaci, podotkl CNBC.

Guvernér rakouské centrální banky Robert Holzmann serveru CNBC naznačil, že zvýšení o 75 bazických bodů trhy očekávaly. „V současné době očekáváme, že další krok ECB na zasedání, které by se mělo uskutečnit 27. října, bude podobný,“ uvedl.