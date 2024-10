Lagardeová: Inflace v eurozóně ještě není pod kontrolou

Růst spotřebitelských cen v eurozóně směřuje k 2procentnímu cíli Evropské centrální banky, ale podle předsedkyně Christine Lagardeové tento boj ještě není vyhrán. „Cíl je na dohled, ale nebudu vám říkat, že inflace je pod kontrolou,“ řekla v rozhovoru pro Le Monde, který citovala agentura Bloomberg.

V rozhovoru s francouzským listem šéfka Evropské centrální banky dále uvedla, že inflace v nadcházejících měsících poroste a to kvůli „vlivům srovnávací základny“. „Velikost a posloupnost snižování úrokových sazeb budou určeny ekonomickými údaji v nadcházejících týdnech a měsících,“ řekla Lagardeová.

Vytyčeného dvouprocentního cíle chce dle svých slov dosáhnout „udržitelným způsobem“. „Pokud nedojde k nějakému velkému šoku, bude to někdy v roce 2025,“ upřesnila. Do budoucnosti Lagardeová v rozhovoru nahlédla i v případě možné recese ekonomiky eurozóny. „Na základě informací a analýz, které v současné době máme, neočekáváme recesi v letech 2024, 2025 nebo 2026,“ uvedla.

Nečekané oživení

Ekonomika eurozóny ve třetím čtvrtletí zdvojnásobila růst proti předchozím třem měsícům na 0,4 procenta, uvedl statistický úřad Eurostat. Růst HDP v celé EU činil 0,3 procenta, což je stejné mezičtvrtletní tempo jako ve druhém kvartálu. Růst české ekonomiky ale o 0,1 bodu zpomalil a činil 0,3 procenta.

Růst ekonomiky eurozóny překonal odhady analytiků. Ti v anketě agentury Reuters očekávali, že zůstane na 0,2 procenta. Meziročně tempo růstu HDP v eurozóně zrychlilo na 0,9 procenta z 0,6 procenta ve druhém čtvrtletí, v celé EU pak růst zrychlil z 0,8 na 0,9 procenta. V České republice meziroční tempo růstu HDP zrychlilo z 0,6 na 1,3 procenta.

Z členských zemí, za které už jsou data k dispozici, vykázalo nejvýraznější mezičtvrtletní růst Irsko. Ekonomika tam vzrostla o 2,0 procenta, druhá Litva zaznamenala růst o 1,1 procenta a třetí Španělsko o 0,8 procenta. Největší pokles naopak registruje Maďarsko, kde se HDP snížil o 0,7 procenta, další je Lotyšsko s poklesem o 0,4 procenta a pak Švédsko, kde se HDP snížil proti předchozím třem měsícům o 0,1 procenta.

Zvedli se i Němci

Nečekaný růst hlásí i německá ekonomika, která je největší v Evropě. HDP se ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil o 0,2 procenta, uvedl Spolkový statistický úřad. Ve druhém čtvrtletí ekonomika vykázala pokles a většina analytiků se domnívala, že v poklesu bude pokračovat. Podle německých statistiků se na růstu v uplynulých třech měsících podílely především výdaje státu a spotřebitelů.

„Německé hospodářství se těsně vyhnulo recesi,“ uvedl ke statistice šéf průzkumů hospodářského institutu Ifo Klaus Wohlrabe. Podle něj lze ve čtvrtém čtvrtletí čekat opět mírné oživení.

Na německé ekonomice je závislá i řada českých firem. Trápí ji ale oslabení průmyslového sektoru kvůli zastavení dodávek levného zemního plynu z Ruska po invazi ruských vojsk na Ukrajinu, dále kvůli slabé poptávce v Číně a potížím automobilového průmyslu v souvislosti s přechodem na elektromobily. V pondělí šéfka podnikové rady Volkswagenu uvedla, že tato největší evropská automobilka v Německu plánuje zavřít nejméně tři závody a zrušit desítky tisíc pracovních míst.

Německá vláda se snaží ekonomiku podpořit, její členové ale předkládají různé recepty. Kancléř Olaf Scholz se v úterý sešel se zástupci průmyslu a odborů a po schůzce avizoval, že vznikne „pakt pro průmysl“, který bude obsahovat konkrétní opatření. Další schůzka v obdobném formátu se uskuteční 15. listopadu. Konkurenční setkání se zástupci hospodářství zorganizoval v úterý také ministr financí Christian Lindner. Ministr hospodářství Robert Habeck předložil návrh na zřízení zvláštního investičního fondu.