Inflace bude klesat, tvrdí ekonomové. Neshodují se na tom, jak rychle

S blížícím se jarem bude růst tlak na zpomalení inflace, protože ceny energií a pohonných hmot se budou meziročně srovnávat s historicky nejvyššími cenami. V odhadech, o jak razantní zpomalení půjde, se ale analytici liší.

Ekonomové se shodují, že co se inflace týče, máme to nejhorší za sebou. Shodnout se, jak rychle bude růst cen zpomalovat, už ale nedokážou. Prognóza České bankovní asociace (ČBA) předpokládá snížení roční inflace na 10,8 procenta z loňských 15,1 procenta. Stejně to vidí i ekonomové z České národní banky. Prognóza ministerstva financí (MF) je o něco optimističtější, za celý rok má inflace dosáhnout 10,4 procenta.

„Letos ze začátku očekáváme zprvu rychlý pokles inflace, ale pak zpomalení,“ říká Petr Zajíc, portfolio manažer společnosti Amundi, která pro letošek čeká průměrnou inflaci ve výši 8,5 procent a patří tak k největším optimistům na trhu.

Bude záležet, jak se bude dařit tuzemské ekonomice.

„Kdyby přišla nějaká hlubší recese a růst nezaměstnanosti, tak pro inflaci by to byla dobrá zpráva,“ podotýká Zajíc, podle kterého ceny energií, pohonných hmot i náklady na bydlení začnou od února v meziročním srovnání hodně rychle klesat a budou inflaci tlačit dolů. „Co se týče potravin, tam si myslím, že ceny narazily zásadním způsobem na koupěschopnost obyvatelstva,“ uzavírá Zajíc.

Nejisté vyhlídky

Právě vyhlídky samotné ekonomiky jsou značně nejisté. Nová prognóza ČBA pro letošní rok předpokládá jen velmi mírný růst tuzemské ekonomiky o 0,1 procenta. „Náznaky zlepšení přichází hlavně ze zahraničí, zatímco spotřebu domácností navzdory stále nízké nezaměstnanosti budou dál tížit rostoucí životní náklady včetně účtů za energie,“ říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Prognóza ČNB i MF ovšem stále počítá s poklesem HDP o 0,3 procenta, respektive 0,5 procenta.

O tom, že očekávaná recese možná ani nepřijde, už se ale mezi odbornou veřejností naplno mluví. „V tom případě bude ale inflace klesat pravděpodobně velmi pomalu. Obavám se, že návrat k cíli centrální banky nám pak nehrozí dříve než v roce 2025, i přes aktuální predikce centrální banky,“ dodává Zajíc. Nejnovější predikce ČNB totiž již pro příští rok počítá s inflací ve výši 2,1 procenta, tedy v souladu s jejím cílem.

Skutečnost, že inflace se v současné době analytikům špatně odhaduje, dokládá také velký rozptyl jednotlivých očekávání. Analytici predikovali inflaci v širokém pásmu 16,2 a 19 procent. Ještě před dvěma lety se jednotlivé predikce lišily maximálně o desetiny procentního bodu.