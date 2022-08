Očekávané zpomalení české ekonomiky zatím nepřišlo. Ekonomové se předhánějí v korekci odhadů

Ekonomické zpomalení, které očekávali analytici, se stále nedostavuje. Státní i soukromé instituce tak začaly své prognózy vylepšovat. Důvod k radosti ale není, hospodářské zpomalení se jen odsouvá na příští rok.

Reklama

Česká bankovní asociace (ČBA) zvýšila odhad růstu tuzemské ekonomiky pro letošní rok na 2,4 procenta, původně predikovala růst o 1,8 procenta. Důvodem je zejména příznivější vývoj v první polovině letošního roku, který překvapil většinu analytiků.

Výhled na zbytek roku již tak růžový není a hlavní ekonomové bank sdružení v panelu ČBA pro druhou polovinu roku čekají přechod do mírné recese. „Domácí růst HDP v první polovině letošní roku pozitivně překvapil, ale pro následující rok žádný výrazný ekonomický růst nečekáme. Riziko recese, poklesu HDP dva kvartály po sobě, je velmi vysoké,“ konstatuje Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

Ekonom Sobíšek: České rodiny v zimě neumrznou. Ale recesí si projdeme, o tom není pochyb Money Fakt, že ČNB nezvýšila sazby, je podle Pavla Sobíška, hlavního ekonoma Unicredit Bank, v pořádku. Sazby jsou již tak dost vysoké, je dobré si nechat čas a zhodnotit, jak se výše sazeb promítne do ekonomiky, míní Sobíšek. Není podle něj vyloučené, že k nějakému zvýšení sazeb na podzim ještě dojde. Česká ekonomika se podle něj recesi přesto asi nevyhne. Je prý otázkou, jak bude hluboká, a jak dlouhá. Dalibor Martínek Přečíst článek

Recese může pokračovat i začátkem příštího roku a růst pro rok 2023 byl citelně snížen z téměř tří procent jen na pouhé procento. „Ačkoli se některé ekonomické poruchy typu potíží v dodavatelských vztazích v posledních měsících zmírnily, ve světle současného dění to příliš optimismu nepřináší,“ říká Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA.

„Světová ekonomika postupně zpomaluje, Spojené státy se v recesi již nacházejí a ekonomika eurozóny do ní dle většiny odhadů směřuje v druhé polovině letošního roku,“ dodal.

Reklama

Ekonomové komerčních bank nejsou jediní, kdo zvyšuje očekávaný vývoj tuzemské ekonomiky. Minulý týden vydala aktualizovanou prognózu také centrální banka. Česká národní banka (ČNB) nyní letos očekává růst ekonomiky o 2,3 procenta, namísto před třemi měsíci očekávaných 0,8 procenta. ČNB také razantně zhoršila výhled na rok 2023. Aktuálně očekává, že tuzemská ekonomika napřesrok poroste jen o 1,1 procenta namísto původně očekávaných 3,6 procenta.

Lukáš Kovanda: Končí éra „jestřábí“ ČNB. Na podzim ale může být vše jinak Názory Jestřábi Marek Mora a Tomáš Holub zůstali v menšině. Noví členové bankovní rady se přiklonili k holubičí rétorice svého guvernéra. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Vyšší inflace tu bude déle

Prodlužuje se také očekávají, jak dlouho v české ekonomice vydrží výrazně zvýšená inflace. „Inflace v nejbližších měsících kvůli dalšímu zdražování energií a potravin zamíří až do blízkosti 20 procent a následné odeznívání inflačních tlaků bude jen velmi pozvolné,“ říká Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance a ekonom ČSOB.

Hlavním rizikem zůstává kvůli pokračujícímu válečnému konfliktu na Ukrajině vývoj na energetickém trhu. Analytici museli svá inflační očekávání zvýšit především pro rok 2023. V příštím roce předpokládá prognóza ČBA inflaci ve výši 8 procent. ČNB pak dokonce 9,5 procenta. Ještě na jaře přitom prognóza ČNB počítala napřesrok s růstem cen jen ve výši 4,1 procenta.

„Právě další růst inflace v kombinaci s rychlejším růstem mezd a tlakem na korunu bude pro ČNB argumentem pro ještě jedno zvýšení úrokových sazeb na konečných 7,50 procenta,“ dodal Bureš. ČBA očekává, že základní úroková sazba ve výši 7,5 procenta by již byl vrchol a do konce příštího roku by mohlo přijít její snížení až na úroveň 5,5 procenta.

Bude to trvat, ale inflaci ke dvěma procentům stlačíme, říká guvernér Michl Názory Česká národní banka (ČNB) ve čtvrtek ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. „Nebylo to jednoduché rozhodnutí, jsme ale přesvědčeni, že to bylo rozhodnutí správné,“ uvedl její nový šéf Aleš Michl v dokumentu zveřejněném na webu ČNB. Newstream přináší Slovo guvernéra v plném znění. nst Přečíst článek