Lukáš Kovanda: Euro není samospásné. V Česku letos klesá inflace čtyřikrát rychleji než na Slovensku

Dubnová inflace v Česku dosáhla úrovně 14,3 procenta v meziročním vyjádření, vyplývá z čerstvých dat Eurostatu. Slovensko podle stejné statistiky, která je mezinárodně srovnatelná, vykazuje inflaci prakticky totožnou, čítající rovných čtrnáct procent v meziroční perspektivě.

Rozhodně nelze vyloučit, že již v květnu bude mít Česko nižší inflaci než Slovensko. Hovoří pro to už jen dosavadní letošní dynamika vývoje inflace v obou zemích. Vždyť ještě letos v lednu Česko dle Eurostatu vykazovalo inflaci 19,1 procenta, zatímco Slováci ji tehdy měli 15,1 procenta. Letos v lednu tedy byla inflace v Česku o čtyři procentní body vyšší než inflace na Slovensku, zatímco v dubnu už jen o 0,3 procentního bodu.

Už v květnu budou mít Češi nižší inflaci než Slováci

Česká národní banka prognózuje květnovou inflaci v ČR na meziroční úrovni 11,6 procenta, kdežto slovenská centrální banka předpokládá, že inflace na Slovensku dosáhne v květnu meziroční hodnoty 11,9 procenta. I to by tedy mohlo nasvědčovat tomu, že Češi budou mít v květnu nižší inflaci než Slováci. I když finální čísla Eurostatu se budou od uvedených odhadů takřka jistě lišit, stejně jako se budou lišit od měr inflace počítané národními statistickými úřady Česka i Slovenska.

Euro inflaci nijak nesnižuje

I tak je zřejmé, že v Česku letos inflace klesá citelně rychleji než na Slovensku. Vlastně dokonce více než čtyřikrát rychleji. A tento trend bude patrně pokračovat i v příštích měsících. Je ovšem pravda, že v Česku inflace klesá z vyššího základu, přičemž takovýto pokles může být objektivně snadnější než ten ze základu nižšího.

Jde o důležitý poznatek do debaty, nakolik by inflaci v Česku snížilo, pokud by země místo koruny platila eurem. Slovenský příklad potvrzuje, že euro samo o sobě inflaci vlastně nijak nesnižuje. Rozhodující jsou docela jiné faktory, než jaké představuje používaná měna.

