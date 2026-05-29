HDP za první kvartál moc nepotěšil, a to se do něj ještě nepromítl Perský záliv
Podrobnější odhad růstu HDP v letošním prvním kvartále naznačuje, že se letošní ekonomický růst bude téměř plazit při zemi. Vzrostly sice investice, ale ty neproduktivní.
Podle dnes zveřejněného zpřesněného odhadu se v prvním čtvrtletí letošního roku hrubý domácí produkt (HDP) oproti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 0,2 procenta a oproti prvnímu kvartálu loňského roku byl vyšší o 2,2 procenta. Válka v Perském zálivu se do HDP v prvních třech měsících roku promítla pouze minimálně, prostřednictvím růstu cen pohonných hmot. Ve druhém kvartále už na nás uzavření Hormuzského průlivu, které kromě zdražení ropy a produktů z ní a dalších komodit opět narušilo dodavatelské řetězce a vyhnalo ceny prakticky všeho nahoru, projeví podstatně více. Ekonomové odhadují, že za celý letošní rok by česká ekonomika mohla vzrůst v nejlepším případě o dvě procenta.
Investice rostly, ale…
Druhý odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ), který je sice o maličko lepší než odhad první (symbolické zvýšení o 0,1 procentního bodu) žádný důvod k radosti nezakládá. I přesto, že rostly fixní investice (meziročně o 7,3 procenta a mezikvartálně o dvě procenta). Takže by se mohlo zdát, že za předpokladu, že se ekonomika v současnosti nachází okolo svého potenciálu (tedy její kapacity jsou vytížené), by růst tvorby hrubého fixního kapitálu mohl znamenat, že firmy rozšiřují kapacity, aby mohly více vyrábět. Jenže, jak zjistili statistici, šlo o investice do „ostatních budov a dopravních prostředků“. Tedy nikoliv do výrobních budov a výrobních zařízení, technologií a podobně. To ostatně odpovídá i trendu, který tu byl už loni.
„Nárůst investic o 7,3 procenta vypadá samozřejmě výborně, protože obvykle investice vedou k rozšiřování potenciálu ekonomiky. V našem případě velkou část vyšších investic obstaraly stavební investice v oblasti infrastruktury a nákupy dopravních prostředků na straně firem (plus 20,4 procenta). Obnova vozového parku však moc potenciálu ekonomiky nepomůže. Naproti tomu investice do strojů a ICT se zvýšily jen o 4,1 procenta a mezikvartálně dokonce mírně poklesly,“ hodnotí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Tahounem služby
Optimismus mírní i to, kdo byl největším motorem růstu HDP. Hlavní příspěvek k meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty (zásadní součást HDP) přišel v prvním kvartále od obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (plus 0,5 procentního bodu), následovaly informační a komunikační činnosti (plus 0,4 bodu) a teprve poté průmysl (0,3 procentního bodu).
Dvě procenta maximálně
Petr Dufek z Banky Creditas upozorňuje, že vojenský konflikt v Perském zálivu měl zatím na výsledky prvního čtvrtletí pouze velmi limitovaný vliv. Výsledky druhého čtvrtletí už budou válkou v Zálivu ovlivněny podstatně více. Přesto by se však ekonomika mohla udržet v černých číslech s růstem okolo dvou procent. „Za celý rok by ovšem dvouprocentní růst bylo možné považovat za velký úspěch, zvlášť s ohledem na mizérii německého hospodářství,“ říká Dufek.
„Meziroční růst o 2,2 procenta ještě na první pohled nevypadá vyloženě tragicky, ale 0,2 procenta mezičtvrtletně už je skutečně slabý výsledek, a pokud by česká ekonomika tímto tempem pokračovala i ve zbytku letošního roku, vykázala by za celý rok 2026 růst pouze o 1,5 procenta,“ hodnotí čerstvá čísla hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
Jedinou útěchou nám podle něj může být skutečnost, že v prvním čtvrtletí panovalo v Česku rozpočtové provizorium, které omezovalo útraty vládních institucí, což ekonomický výkon oslabovalo. Naopak ve zbytku roku lze předpokládat, že vládní sektor bude toto manko dohánět,“ zamýšlí se Hradil.
Varovně podle něj naopak působí, že dopady války v Iránu v prvním kvartále ještě prakticky nebyly cítit, s výjimkou dražších pohonných hmot na čerpacích stanicích. „Širší negativní ekonomické důsledky, jako pokles kupní síly obyvatel, zhoršení ekonomického sentimentu či narušení dodavatelských řetězců, se plně projeví až v nadcházejících čtvrtletích. Za celý letošní rok tak čekáme růst v okolí dvou procent, přičemž rizika jsou vychýlena spíše směrem k horšímu výsledku,“ uzavírá hlavní ekonom Investiky.
