HDP za první kvartál moc nepotěšil, a to se do něj ještě nepromítl Perský záliv

Česká ekonomika zrychluje. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
Ivana Pečinková
Podrobnější odhad růstu HDP v letošním prvním kvartále naznačuje, že se letošní ekonomický růst bude téměř plazit při zemi. Vzrostly sice investice, ale ty neproduktivní.

Podle dnes zveřejněného zpřesněného odhadu se v prvním čtvrtletí letošního roku hrubý domácí produkt (HDP) oproti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 0,2 procenta a oproti prvnímu kvartálu loňského roku byl vyšší o 2,2 procenta. Válka v Perském zálivu se do HDP v prvních třech měsících roku promítla pouze minimálně, prostřednictvím růstu cen pohonných hmot. Ve druhém kvartále už na nás uzavření Hormuzského průlivu, které kromě zdražení ropy a produktů z ní a dalších komodit opět narušilo dodavatelské řetězce a vyhnalo ceny prakticky všeho nahoru, projeví podstatně více. Ekonomové odhadují, že za celý letošní rok by česká ekonomika mohla vzrůst v nejlepším případě o dvě procenta.

Investice rostly, ale…

Druhý odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ), který je sice o maličko lepší než odhad první (symbolické zvýšení o 0,1 procentního bodu) žádný důvod k radosti nezakládá. I přesto, že rostly fixní investice (meziročně o 7,3 procenta a mezikvartálně o dvě procenta). Takže by se mohlo zdát, že za předpokladu, že se ekonomika v současnosti nachází okolo svého  potenciálu (tedy její kapacity jsou vytížené), by růst tvorby hrubého fixního kapitálu mohl znamenat, že firmy rozšiřují kapacity, aby mohly více vyrábět. Jenže, jak zjistili statistici, šlo o investice do „ostatních budov a dopravních prostředků“. Tedy nikoliv do výrobních budov a výrobních zařízení, technologií a podobně. To ostatně odpovídá i trendu, který tu byl už loni.

Money

Nárůst investic o 7,3 procenta vypadá samozřejmě výborně, protože obvykle investice vedou k rozšiřování potenciálu ekonomiky. V našem případě velkou část vyšších investic obstaraly stavební investice v oblasti infrastruktury a nákupy dopravních prostředků na straně firem (plus 20,4 procenta). Obnova vozového parku však moc potenciálu ekonomiky nepomůže. Naproti tomu investice do strojů a ICT se zvýšily jen o 4,1 procenta a mezikvartálně dokonce mírně poklesly,“ hodnotí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Tahounem služby

Optimismus mírní i to, kdo byl největším motorem růstu HDP. Hlavní příspěvek k meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty (zásadní součást HDP) přišel v prvním kvartále od obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (plus 0,5 procentního bodu), následovaly informační a komunikační činnosti (plus 0,4 bodu) a teprve poté průmysl (0,3 procentního bodu).

Dvě procenta maximálně

Petr Dufek z Banky Creditas upozorňuje, že vojenský konflikt v Perském zálivu měl zatím na výsledky prvního čtvrtletí pouze velmi limitovaný vliv. Výsledky druhého čtvrtletí už budou válkou v Zálivu ovlivněny podstatně více. Přesto by se však ekonomika mohla udržet v černých číslech s růstem okolo dvou procent. „Za celý rok by ovšem dvouprocentní růst bylo možné považovat za velký úspěch, zvlášť s ohledem na mizérii německého hospodářství,“ říká Dufek.

„Meziroční růst o 2,2 procenta ještě na první pohled nevypadá vyloženě tragicky, ale 0,2 procenta mezičtvrtletně už je skutečně slabý výsledek, a pokud by česká ekonomika tímto tempem pokračovala i ve zbytku letošního roku, vykázala by za celý rok 2026 růst pouze o 1,5 procenta,“ hodnotí čerstvá čísla hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Jedinou útěchou nám podle něj může být skutečnost, že v prvním čtvrtletí panovalo v Česku rozpočtové provizorium, které omezovalo útraty vládních institucí, což ekonomický výkon oslabovalo. Naopak ve zbytku roku lze předpokládat, že vládní sektor bude toto manko dohánět,“ zamýšlí se Hradil.

Varovně podle něj naopak působí, že dopady války v Iránu v prvním kvartále ještě prakticky nebyly cítit, s výjimkou dražších pohonných hmot na čerpacích stanicích. „Širší negativní ekonomické důsledky, jako pokles kupní síly obyvatel, zhoršení ekonomického sentimentu či narušení dodavatelských řetězců, se plně projeví až v nadcházejících čtvrtletích. Za celý letošní rok tak čekáme růst v okolí dvou procent, přičemž rizika jsou vychýlena spíše směrem k horšímu výsledku,“ uzavírá hlavní ekonom Investiky.

Česko zažívá podnikatelský restart. Letos přibylo nejvíce firem za šest let

V Česku rekordně přibylo firem ilustrační foto
V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem, meziročně o třetinu více. Podle analýzy společnosti CRIF jde o nejsilnější přírůstek podniků za první čtyři měsíce roku za posledních šest let. Nových společností vzniká výrazně více než těch, které z trhu odcházejí, což podle analytiků ukazuje, že podmínky pro podnikání zůstávají navzdory růstu bankrotů stále příznivé.

Od začátku roku do konce dubna vzniklo v Česku 13.473 obchodních společností, o 16 procent více než ve stejném období loňského roku. Zaniklo jich 6033, což představuje meziroční nárůst o jedno procento. Celkový přírůstek tak dosáhl 7440 firem.

Podle analytičky CRIF Věry Kameníčkové je důležité, že dynamika vzniku nových společností výrazně převyšuje tempo zániků. „Ačkoliv by pokračující růst počtu bankrotů společností v letošním roce mohl naznačovat horšící se podmínky pro jejich fungování na trhu, rychlý růst počtu firem, které na něj vstupují, vypovídá o stále ještě dobrých podmínkách pro podnikání,“ uvedla.

Praha dál dominuje, silně rostou i regiony

Více než polovina všech nových obchodních společností vznikla tradičně v Praze. S odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj.

Z hlediska meziroční dynamiky ale nejvíce zaujal Pardubický kraj, kde vzniklo o třetinu více společností než loni. Výrazný nárůst zaznamenal také Středočeský kraj, kde počet nových firem stoupl o 27 procent.

Praha zároveň vedla i ve statistikách zaniklých firem. Nejvíce společností ukončilo činnost právě v hlavním městě, dále v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Nejrychleji přibývalo zaniklých firem v Karlovarském kraji, kde se jejich počet meziročně zvýšil o 30 procent.

Středočeský kraj táhne růst, Liberecko jako výjimka

Nejrychleji se počet firem zvyšoval ve Středočeském kraji. Na deset zaniklých společností tam připadlo 50 nově vzniklých. V Olomouckém a Pardubickém kraji byl poměr shodně 38 nových firem na deset zaniklých.

Výjimkou byl Liberecký kraj, kde počet firem naopak klesal. Na deset zaniklých společností tam připadlo jen sedm nových.

Obchod se vrací do hry

Nejvíce nových společností vzniklo v obchodu, stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Právě obchod zaznamenal nejvýraznější meziroční růst mezi hlavními odvětvími – vzniklo v něm o 39 procent více firem než loni.

To je podle analýzy pozoruhodný obrat, protože ještě nedávno počet firem v obchodu klesal. Naopak v informačních a komunikačních činnostech počet nově vzniklých obchodních společností meziročně spadl o pětinu.

Nemovitosti zůstávají pod tlakem

Nejvíce firem zaniklo rovněž v obchodu, dále v nakládání s nemovitostmi a v profesních, vědeckých a technických činnostech. V obchodu se však počet zaniklých společností meziročně snížil o čtyři procenta.

Nejvyšší růst zániků zaznamenalo odvětví zdravotní a sociální péče, kde počet zaniklých společností vzrostl o 24 procent.

Z hlediska celkové bilance se nejrychleji rozrůstalo odvětví ostatních činností, kam patří například opravy výrobků pro osobní spotřebu, kadeřnictví, kosmetika nebo čištění textilu. Na deset zaniklých firem zde připadlo 73 nových. Ve vzdělávání to bylo 46 nových společností na deset zaniklých a v dopravě a skladování 44.

Naopak v oblasti nakládání s nemovitostmi se počet podniků snižoval. Na deset zaniklých firem zde připadlo pouze osm nově vzniklých.

Signál optimismu navzdory nejistotě

Vývoj za první čtyři měsíce letošního roku ukazuje, že české podnikatelské prostředí zůstává aktivní. Přestože některé sektory, zejména nemovitosti nebo informační a komunikační činnosti, vykazují slabší kondici, celkový počet firem roste nejrychleji za několik let.

Rychlý růst nových společností naznačuje, že podnikatelé v Česku stále vidí příležitosti. Největší změnou je návrat obchodu mezi tahouny vzniku firem, zatímco regionálně se vedle Prahy stále výrazněji prosazují Středočeský, Pardubický a Olomoucký kraj.

Dalibor Martínek: Nový územní plán Prahy je ustrašený. A hned se bude měnit

Dalibor Martínek
Nový územní plán Prahy, který schválili pražští zastupitelé, není ani dobrý, ani špatný. Po letech jednání a různých ústupků, drtivá většina kritiky pocházela z oblasti nimby, odpůrců rozvoje, jsou evidentní dvě fakta. Za prvé, uff, konečně je nějaký plán. A za druhé, bude ho třeba změnit.

Petr Hlaváček, mozek tvorby nového územního plánu, a také Ondřej Boháč, šéf pražského Institutu pro plánování, se na plánu skutečně nadřeli. Plán má spoustu vrstev, detailně určuje, co a kde se nyní může stavět. Jan Kasl, bývalý primátor Prahy, který stál u zrodu dosud platného plánu z roku 1999, kritizoval už v průběhu vzniku toho nového jeho přílišnou podrobnost. Jak říkal, moc kostiček.

Plán není úplně špatný, odšpuntoval například otázku kolem brownfieldů, míst bývalých továren. Stanovil, že to prostě jsou rozvojová území určená k výstavbě. Skončí tak praxe, kdy se k realizování developerských projektů na těchto místech muselo dojít, eufemisticky řečeno, nejasnou cestou změn dosavadního územního plánu.

Pod tlakem

Vznik nového územního plánu je rámován jednou klíčovou okolností. A to nechutí Pražanů rozvíjet město. Vznikal pod tlakem lidí, kteří přemýšlejí způsobem, my už tu žijeme, nikoho dalšího tady nechceme. Tlak Pirátů a různých spolků byl enormní. Proslovy zastupitelů na rozhodujícím zasedání zastupitelstva byly prosáklé tendencí bojovat za nerozvoj.

Hlaváček má nyní výrazný podpis pod budoucí výstavbou ve městě. Slabinou plánu možná bylo, že se snad až příliš snažil najít kompromisy. Možná mohl být víc nekompromisní, trvat na změnách, které by z metropole mohly učinit ještě atraktivnější město.

Marcel Soural, majitel developerské společnosti Trigema, musel leta bojovat za to, aby mu magistrát schválil jeho originální projekt domu-lodě v okrajových Nových Butovicích, který má mít výšku 135 metrů. A má se tak stát nejvyšší budovou v Praze. Varso Tower, který s anténou měří 310 metrů, je nejvyšší budovou Varšavy. V Bratislavě mají mrakodrap Eurovea Tower s výškou 168 metrů. Co víc k tomu říct. Praha stále nepochopila, kde je její budoucnost.

Výškové limity

Zásadní slabinou nového územního plánu jsou výškové limity.  Fakt, že se v místech dopravních uzlů, stanic metra nebo u nádraží, nestaví do výšky, označují někteří developeři jako hospodářský zločin. Politici různých stran dlouhé roky hovoří v souvislosti s budoucností Prahy jako o městě krátkých vzdáleností. Do patnácti minut z domova do práce. Tím, jak územní plán osekává výškovou výstavbu, jde přímo proti této oblíbené tezi. Není to nikde na světě, aby se metropole, která rychle roste a stahuje chytré mozky z celé země, takto zabetonovala výškové výstavbě.

Kandidát na primátora za ANO Ondřej Prokop prohlašuje, že okamžitě po podzimních volbách se bude muset plán opravovat. S tím souzní většina developerů. „Po více než 26 letech vnímáme, že navrhovaná výšková omezení se v mnoha případech stala bariérou, kterou se bohužel nepodařilo překonat ani v nově schváleném Metropolitním plánu,“ uvádí například společnost Neocity.

A není to jen ona, kdo tuto „závadu“ na plánu vnímá. Podobný pohled má většina stavitelů. Máme tady nový územní plán, možná bychom měli slavit. Není co, hned se bude muset opravovat.

Praha je obětí své bojácnosti, konzervatismu. A také účasti v programu UNESCO, který chrání památkově významné objekty. V Praze tato úmluva „chrání“ celé centrum města, zároveň jeho rozvoj spolu s aktivisty a rigidními úřadníky dusí jako krajta na krku. Nový územní plán sice otevírá možnosti stavět na brownfieldech, ale svázaně, celkově žádný velký stavební boom nepřinese. A to v době, kdy vedeme nekonečné plané debaty o dostupném bydlení.

