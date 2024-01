Kamila Horáčková: Na trzích nyní budou pokračovat ohromné výkyvy

Nahoru a dolů. Rychlé pohyby na trzích očekává v letošním roce Kamila Horáčková, ředitelka investic pro Evropu v Zurich Zurich Insurance Company a jedna z nejúspěšnějších českých manažerek ve světě. „V cenách akcií je nyní započítán nejlepší možný scénář. Když cokoli z něj nevyjde, akcie na to budou reagovat propadem,“ uvedla Horáčková v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Rok 2023 byl pro investory mimořádně vstřícný. Většina tradičních finančních nástrojů skončila během uplynulého roku v plusu. Platí to pro populární indexy, jako jsou Dow Jones (+ 13,7 procenta), S&P 500 (+ 24,7 pročenta) či Nasdaq (+ 44,5 procenta).

Pohled na celý rok však není přesný. Podle Kamily Horáčkové, ředitelky investic pro Evropu v Zurich Zurich Insurance Company, je důležité podívat se na první a čtvrté čtvrtletí minulého roku.

„Já bych se zaměřila hlavně na první a pak čtvrté čtvrtletí, která byla hodně zajímavá, ačkoli každé z jiného pohledu. První čtvrtletí bylo hodně temné, protože začaly padat regionální banky v USA a vznikaly obavy, jestli to nespustí větší řetězovou reakci, jakou jsme viděli v roce 2008. A když se do hlavních zpráv dostalo jméno Credit Suisse, tak se stalo to, co si nikdo neuměl představit. Banka s takovým velkým jménem v podstatě zmizela ze světa,“ uvedla v Horáčková v pořadu Svět financí na CNN Prima NEWS.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy ale bylo překvapením, jak malý dopad březnová bankovní krize měla. Zejména ve světle velkých obav, které přinesla.

Raketové poslední čtvrtletí

Podle Horáčkové pak vše zachránilo poslední čtvrtletí, které přineslo také překvapení. „Ale tentokrát příjemné. Údaje o inflaci ve většině zemí začaly klesat rychleji, než se čekalo, nyní se počítá s inflací kolem dvou až tří procent pro rok 2024, což představuje neskutečný obrat proti předchozím letům. Finanční trhy na to opravdu razantně zareagovaly,“ dodala Horáčková.

Kam investovat 100 tisíc korun?

„Stále ještě jsou relativně zajímavé dlouhodobé státní dluhopisy. Před několika měsíci byly ještě zajímavější, ale stále nabízejí solidní výnos, který by měl překonat očekávanou inflaci. To je taková jistota, kam bych investovala zhruba polovinu. Druhou půlku bych pak investovala do rizikovějších nástrojů, asi konkrétně do akciových trhů. Nyní bych možná doporučila počkat na mírnou korekci, kterou lze čekat a pak bych určitě investovala do akcií. Co se oborů týče, velkou budoucnost určitě mají firmy, které se věnují umělé inteligenci, inovacím či úsporným energiím. Tam se jistě najdou krásné příležitosti,“ uvedla Horáčková v pořadu CNN Prima NEWS Svět financí s Trinity Bank.

Co lze očekávat na trzích v následujících měsících? Kam má cenu investovat? A je výhodnější investovat jednorázově větší částku, nebo pravidelně menší částky? Rozhovor s Kamilou Horáčkovou sledujte na CNN Prima NEWS.

