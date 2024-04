Sotirios Zavalianis: Doktorů je dost. Jen by neměli dělat sekretářky

Podniká v sektoru, který většina Čechů nepovažuje za byznys. I tak se Sotirios Zavalianis stal podnikatelem roku díky své práci v sektoru zdravotní péče. Jak těžké je v Česku podnikání v této oblasti? A jak vnímá fungování zdravotních pojišťoven? Nejen o tom hovořil čerstvý držitel titulu EY Podnikatel roku České republiky v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS. A prozradil také, že v následujících třech letech chystá investice ve výši téměř 4 miliardy korun.

Je české zdravotnictví efektivní? A je jeho systém financování dlouhodobě udržitelný? Nejen o tom debatovali v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS zakladatel sítě soukromých zdravotních zařízení sdružených v Akeso holdingu Sotirios Zavalianis a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„V Česku je momentálně asi 168 nemocnic. Myslím, že by se jejich počet měl snížit. České zdravotnictví by se mělo výrazně zefektivnit. Péče v Česku je opravdu na vysoké úrovni, je ale otázka, jak dlouho bude dostupná. Během krátké doby bude dostupnost lékařské péče dramaticky klesat,“ prohlásil v pořadu Sotirios Zavalianis.

Problémem přitom podle něj není počet lékařů. Spíše jde o to, jak s vysoce kvalifikovanými odborníky systém pracuje.

„Dlouho jsme neuměli správně nakládat s lékaři jako pracovní silou. Využívali jsme je jako sekretářky, jako objednavatele sanitek. Kdybychom je využívali podle jejich vzdělání a erudice, bude stačit počet lékařů, které nyní máme,“ připomněl Zavalianis. Ten zároveň připomněl, že o fungování systému vypovídá i fakt, že v Česku například nikdo nezkrachuje kvůli drahé zdravotní péči. „V Americe každý rok zkrachují stovky lidí kvůli tomu, že mají nějaký zdravotní problém v rodině,“ dodal čerstvý držitel titulu EY Podnikatel roku 2023 za Česko.

Slušný poměr cena/výkon

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy sice české zdravotnictví má celou řadu problémů, z mezinárodního srovnání však vychází velmi dobře.

„Sice nepatří do té úplně nejvyšší ligy jako například Švýcarsko, ale je skvělé v poměru cena/výkon. I tak bude muset stát zapracovat na zvýšení efektivity, a to třeba i ve formě určitých poplatků, které by omezily zdravotnickou turistiku. To je však velmi citlivé téma, v Česku citlivější než v dalších zemích,“ uvedl Kovanda a připomněl politický osud poplatků v nemocnicích.

Jednou z cest, jak by se efektivita mohla zvýšit, je například snížení počtu zdravotních pojišťoven. Těch v současnosti v České republice působí sedm a oproti stavu z devadesátých let jich je zhruba čtvrtina.

„Ale ani tak tam nedochází ke skutečně konkurenčnímu boji, protože jde o extrémně přeregulované prostředí. Klidně by stačila polovina oproti současným sedmi pojišťovnám,“ uzavřel Lukáš Kovanda v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Jak funguje systém zdravotní péče a zdravotních pojišťoven v České republice? Kolik peněz v Česku každoročně vynakládáme na zdravotní péči a jak se to změnilo během pandemie covidu? Jak funguje takzvaná zdravotnická turistika?

Nejen o tom je aktuální pořad Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS, který můžete sledovat zde.

