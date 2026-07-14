Máš to spočítaný? Většinou ne, ukázal červnový průzkum k financím
Lidé si neumějí spočítat úroky. A mylně se domnívají, že jim státní důchod pokryje 51 až 70 procent současného příjmu. To chce zlomit nový projekt České bankovní asociace.
Češi se ve finančních otázkách orientují o něco lépe, než loni či předloni. Ovšem jejich příprava na ukončení pracovní kariéry, kdy budou závislí na důchodu od státu a vlastních úsporách, dost vázne. Mnoho lidí v předdůchodovém věku automaticky spoléhá na to, že vystačí s důchodem od státu a nemá představu o tom, kolik peněz bude dostávat a kolik jich bude potřebovat.
Skoro polovina lidí má podle zjištění průzkumné agentury Ipsos představu, že jim státní důchod pokryje 51 až 70 procent jejich současného čistého výdělku, což je ale samozřejmě omyl. V současnosti je to zhruba 43 procent průměrné hrubé mzdy a deklarovaným cílem je udržet tento poměr na 40 procentech. Ale i s tím bude mít takzvaný průběžný systém, v němž se důchody vyplácejí z peněz odvedených lidmi v aktivním věku, kvůli stárnutí populace patrně problém. Samostatnou kapitolou je nízká znalost možností, které nabízejí investiční produkty zejména v dlouhém horizontu, a jak si tedy k důchodu přilepšit.
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Češi nevědí, jaký důchod na ně čeká
Česká bankovní asociace (ČBA) proto dnes spolu s pravidelným Indexem finanční gramotnosti představila i program Máš to spočítaný?, který má lidem pomoci vytvořit si představu, jak na tom budou při odchodu do důchodu a jak si mohou polepšit pomocí různých forem spoření a investic.
Klíčovým slovem je přitom čas. Opatření ke zvýšení budoucího příjmu je totiž nutné naplánovat včas.
„Finanční gramotnost dnes neznamená jen umět si sestavit domácí rozpočet. Stále více znamená také rozumět tomu, jak pracuje čas, inflace, riziko a dlouhodobé zhodnocování peněz. Pokud lidé těmto principům nerozumí, často odkládají rozhodnutí, která jsou pro jejich budoucí životní úroveň zásadní,“ zdůrazňuje hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel.
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Podle letošního Indexu finanční gramotnosti je na tom česká populace lépe než loni. Hodnota indexu se oproti loňsku zvýšila o bod na 58 bodů. Nejlepší výsledky měli lidé ve věkové skupině 50 až 64 let s 60 body a účastníci s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním s 65 body.
Index je sestavován už třetím rokem a účastníci rozsáhlého průzkumu, který pro Českou bankovní asociaci (ČBA) zpracovává renomovaná agentura Ipsos, odpovídají na 11 otázek, které se v průběhu času nemění, aby bylo možné porovnávat výsledky. Průzkum proběhal na konci června na vzorku 1004 respondentů ve věku 18 až 79 let.
Kalkulačky, odpovědi, návody
„Výsledky průzkumu ukazují důležitý paradox. Lidé si často myslí, že jejich finanční znalosti jsou dostačující, ale ve chvíli, kdy mají rozhodovat o dlouhodobém spoření, investicích nebo přípravě na důchod, řada z nich tápe. U penze přitom nestačí obecné přesvědčení, že ‚nějak to bude‘. Potřebujeme, aby si lidé dokázali svou situaci konkrétně spočítat – kolik budou potřebovat, kolik jim může chybět a co s tím mohou dělat,“ popisuje impulsy ke vzniku nového projektu Radek Šalša, vedoucí komunikace České bankovní asociace.
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Základem projektu je webová platforma, která nabízí kalkulačky, články, online akademii i praktické návody. A odpovědi na klíčové otázky: kdy může člověk odejít do důchodu, s jakým příjmem může přibližně počítat, kolik peněz mu může každý měsíc chybět nebo jakou částku by si měl pravidelně odkládat.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.