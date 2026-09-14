Brusel stopl Agrofertu platby na půl roku. Ve hře jsou desítky milionů korun
Brusel dál tlačí na Andreje Babiše kvůli jeho vazbám na Agrofert. Evropská komise na půl roku přerušila lhůtu pro vyplacení více než 77 milionů korun a zároveň dala jasně najevo, že Babišův svěřenský fond RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení střetu zájmů. Agrofert odmítl situaci komentovat.
Evropská komise v dopise předsedovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu potvrdila, že na šest měsíců přerušila lhůtu pro vyplacení podpory Agrofertu kvůli potenciálnímu střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Jde o platby v celkové výši 3,18 milionu eur, tedy více než 77 milionů korun.
Zjištění potvrdil český europoslanec Tomáš Zdechovský z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP), který na základě této informace žádá debatu na plénu Evropského parlamentu.
Babišův trust Bruselu nestačí
Babiš v únoru ve snaze vyřešit střet zájmů vložil Agrofert do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Evropská komise ale v dopise výslovně uvádí, že tento krok nepovažuje za dostatečné řešení. Jako jeden z důvodů zmiňuje skutečnost, že potenciálními příjemci fondu jsou Babišovi potomci.
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Komise už minulý týden potvrdila, že firmám z holdingu Agrofert pozastavila proplácení části unijních dotací kvůli potenciálnímu střetu zájmů českého premiéra. Babiš trvá na tom, že Agrofert nevlastní, a uvedl, že ho postoj Komise k jeho střetu zájmů nezajímá. Česká opozice tvrdí, že Babiš obelhal prezidenta i občany. Agrofert je přesvědčený, že postupoval v souladu se zákony.
„Orgány komise pečlivě prověřily informace a dokumenty poskytnuté českými orgány týkající se opatření přijatých s cílem zabránit případnému střetu zájmů ve vztahu ke společnostem ze skupiny Agrofert a dospěly k závěru, že opatření, která jsou v současnosti zavedena a která byla komisi oznámena, nejsou k řešení střetu zájmů dostatečná,“ stojí v dopise eurokomisaře pro rozpočet Piotra Serafina předsedovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu Andreasu Schwabovi.
„Agrofert nebyl zapojen do těchto diskusí, ani nebyl Evropskou komisí osloven. Informace máme pouze z médií. Vyjádření komise nebylo směřováno vůči nám, a proto se k němu nebudeme vyjadřovat,“ sdělil mluvčí koncernu Pavel Heřmanský. Vedení podniku je podle něho stále přesvědčeno, že evropská dotační pravidla ani české předpisy neporušilo.
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Ve hře je přes 77 milionů korun
Podle Komise je problém zejména v tom, že „potenciálními příjemci fondu jsou potomci pana Babiše a portfolio fondu je panu Babišovi dobře známo, přičemž má možnost disponovat rodinnou radou složenou z příjemců fondu“. Svěřenský fond tak podle unijní exekutivy neodstraňuje osobní zájem českého premiéra.
Mluvčí Komise minulý týden nesdělila, jak vysokých částek se pozastavení plateb týká. Dopis nyní přináší konkrétní čísla.
„Pokud jde o společnou zemědělskou politiku, generální ředitelství AGRI přerušilo na šest měsíců lhůtu pro platby, které byly deklarovány ve 2. čtvrtletí, a to ve výši 3 175 886,40 eura. Týká se to rozvoje venkova (EAFRD) a holdingové společnosti Agrofert a subjektů spojených s Agrofertem, které mohly být střetem zájmů dotčeny,“ uvádí dokument.
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Politika
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Komise prověřuje i firmy mimo Česko
Komise zároveň upozorňuje, že šetření se netýká jen Agrofertu a jeho dceřiných společností v Česku, ale také případných dceřiných firem v dalších členských státech EU a v zemích mimo Evropskou unii.
Unijní exekutiva rovněž požaduje, aby české orgány do všech budoucích žádostí o proplácení fondů přidávaly prohlášení, že „certifikované výdaje nejsou spojeny s operacemi nebo dotacemi poskytnutými od 9. prosince 2025 společnostem ze skupiny Agrofert, SynBiol a Hartenberg Holding nebo jiným subjektům patřícím Andreji Babišovi, pod jeho kontrolou nebo s ním spojeným“.
„Komise tímto jednoznačně říká, že premiér Babiš dostatečně nevyřešil svůj střet zájmů. Česká republika tak může přijít o další peníze,“ uvedl europoslanec Zdechovský, který je členem rozpočtového výboru Evropského parlamentu.