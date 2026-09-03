Bitcoin narazil na 80 tisících. Další růst může být těžký
Bitcoin se znovu pokusil prorazit hranici 80 tisíc dolarů, přesvědčivý útok na vyšší úrovně ale zatím nepřichází. Američtí investoři zůstávají opatrní, příliv peněz do bitcoinových ETF kolísá a další překážkou může být jestřábí Fed. Podle analytiků navíc nad trhem visí prodejní tlak kolem 83 až 86 tisíc dolarů, píše Bloomberg.
Bitcoin se po srpnovém růstu znovu přiblížil hranici 80 tisíc dolarů, ale zatím se mu ji nedaří přesvědčivě překonat. Ve čtvrtek se obchodoval kolem 77 900 dolarů a podle Bloombergu začíná být otázkou, zda má současná rally dost síly na další pokračování.
Hlavním problémem je slabší zájem amerických investorů. Peníze sice v srpnu znovu proudily do amerických spotových bitcoinových ETF, příliv ale nebyl stabilní a během posledního týdne zaznamenaly fondy dva výraznější odlivy.
Bitcoinová kauza dostává další nečekaný zvrat. Tomáš Jiřikovský chce zpět bitcoiny v hodnotě miliardy korun, které loni daroval ministerstvu spravedlnosti. Dar odvolal pro nevděk. Úřad upozorňuje, že právě tento krok může otevřít novou sérii právních sporů.
Jiřikovský chce zpět bitcoiny za miliardu. Dar odvolal pro nevděk
Money
Bitcoinová kauza dostává další nečekaný zvrat. Tomáš Jiřikovský chce zpět bitcoiny v hodnotě miliardy korun, které loni daroval ministerstvu spravedlnosti. Dar odvolal pro nevděk. Úřad upozorňuje, že právě tento krok může otevřít novou sérii právních sporů.
Slabší zájem amerických investorů ukazuje i vývoj cen na burzách. Bitcoin se v USA už více než čtyři měsíce v průměru neprodává dráž než na zahraničních platformách. To naznačuje, že právě američtí kupci nyní nejsou hlavním motorem růstu ceny nejznámější kryptoměny.
Rally možná táhli hlavně spekulanti
Podle analytické společnosti Glassnode, na kterou se Bloomberg odkazuje, tak zatím chybí vytrvalé nákupy z USA, které doprovázely předchozí silné růsty bitcoinu.
Část srpnové rally navíc podle analytiků způsobilo zavírání sázek na pokles, takzvaný short squeeze. Jinými slovy: cenu nemuseli vzhůru hnát noví dlouhodobí investoři, ale obchodníci nucení rychle uzavírat své ztrátové pozice.
Další překážka čeká bitcoin kolem 83 až 86 tisíc dolarů. Glassnode odhaduje, že právě v tomto pásmu chtějí dlouhodobí držitelé začít ve větším vybírat zisky.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Proti bitcoinu začíná hrát i Fed
Situaci komplikuje také americká měnová politika. Jestřábí vystoupení šéfa Fedu Kevina Warshe v Jackson Hole znovu oživilo očekávání, že centrální banka může kvůli inflaci zvýšit úrokové sazby. A vyšší sazby bývají pro riziková aktiva včetně kryptoměn nepříznivé.
Bitcoin tak může znovu zamířit do pásma kolem 70 až 75 tisíc dolarů, uvedl Tony Sycamore z IG Australia. Právě tam by se podle něj měla znovu objevit silnější poptávka.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.