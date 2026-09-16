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newstream.cz Money Růst mezd narazí na strop. Firmy místo přidávání investují do technologií

Růst mezd narazí na strop. Firmy místo přidávání investují do technologií

Růst mezd zpomalí
Profimedia.cz
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková
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Mzdy napříč Českem rostou o čtyři až šest procent. Výdělky Pražanů jsou o 28 procent nad celorepublikovým průměrem. V příštím roce už ale růst mezd bude slabší. Zaměstnavatelé s pomocí AI a robotizace hledají cesty, jak snižovat náklady. Důsledkem je i ubývání nástupních pozic, což zasahuje hlavně absolventy.

Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 6,3 procenta na 51 966 korun. Po zohlednění inflace si zaměstnanci reálně polepšili o 4,3 procenta. Současné tempo však podle odborníků není dlouhodobě udržitelné. Firmy budou stále častěji investovat do technologií a automatizace, což omezí nejen růst výdělků, ale také nabídku pracovních míst. Nejvíce ohrožené jsou juniorské pozice.

Jak upozornil ředitel personálních agentur Grafton Recruitment a Gi Group Martin Malo, takové tempo výrazně převyšuje růst mezd ve většině ostatních zemí Evropské unie. Táhlo ho zejména zvyšování platů ve veřejné sféře, které bylo rychlejší než v soukromém sektoru. Zhruba dvě třetiny zaměstnanců navíc na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Nejvíce si polepšují technické a provozní profese

Ve většině oborů a regionů letos mzdy nejčastěji rostou meziročně o čtyři až šest procent. Nejvíce zaměstnavatelé přidávají lidem v nedostatkových technických a provozních profesích ve stavebnictví, výrobě a logistice. Často jde o pozice, o které už mezi českými pracovníky není dostatečný zájem.

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Lukáš Kovanda

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Zvyšování odměn ale podle průzkumu Grafton Recruitment, který pracuje s konkrétními údaji z devíti hlavních segmentů české ekonomiky, není plošné. Firmy se zaměřují především na klíčové specialisty a pracovníky, kterých je na trhu nedostatek. Využívají cílené odměny, bonusy, směnné příplatky nebo příspěvky na dopravu. V řadě oborů navíc mzdy rostou z poměrně nízkého základu.

Praha vede, Karlovarský kraj zaostává

Průměrná čistá mzda v Praze převyšuje celorepublikový průměr o 28 procent. Důvody jsou podle Mala prozaické: silnější konkurence mezi zaměstnavateli, menší počet dostupných uchazečů a vyšší životní náklady.

Naopak v Karlovarském kraji je mzdový průměr o 14,4 procenta nižší než celorepubliková hodnota. Specifická situace panuje také v Ústeckém kraji. Řada jeho obyvatel dojíždí za prací do Německa, zatímco v Česku mohou být vedeni jako nezaměstnaní. To zvyšuje počet registrovaných uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo a současně snižuje vykazovaný mzdový průměr regionu. Pokud by se do statistik zahrnuly také jejich německé výdělky, dostal by se podle Mala kraj nad celorepublikový průměr.

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Průměrná mzda v Česku se ve druhém čtvrtletí vyšplhala na 51 966 korun a lidé si díky nízké inflaci reálně polepšili o 4,3 procenta. Mzdová euforie se ale nekoná. Růst zaostal za očekáváním analytiků a statistici výrazně snížili dříve zveřejněná čísla za začátek roku. Pro ČNB je to argument, proč s úrokovými sazbami nespěchat vzhůru.

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Dosavadní dynamika nominálních i reálných mezd není podle Mala dlouhodobě udržitelná. Zpomalení se má projevit už v příštím roce. Jedním z důvodů bude vyšší inflace, která by se podle některých odhadů mohla pohybovat kolem tří procent. Druhým je snaha firem snižovat náklady prostřednictvím investic do technologií.

My si jako zaměstnanci říkáme, že máme inflaci a že všechno zdražuje. Totéž se ale týká i firem. Proto nastupuje trend, který bude pokračovat také v příštích obdobích, a tím jsou takzvané vnitřní optimalizace,“ vysvětluje Malo.

Ty mohou mít řadu podob. „Firmy si řeknou, že současný růst mezd je dlouhodobě neudržitelný. Místo dalšího přidávání proto investují do technologie, jejíž návratnost je poměrně dobře měřitelná a která jim zvýší produktivitu práce,“ popisuje.

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Zprávy z firem

Výplaty přestanou být ve firmách přísně střeženým tajemstvím. Zaměstnavatelé budou muset zprůhlednit pravidla odměňování, říkat uchazečům nabízenou mzdu předem a připravit se i na nové kontroly a reporting. Co konkrétně zaměstnavatelům přinese transparentní odměňování, rozebírají právníci z advokátní kanceláře PRK Partners v podcastu na Kus řeči s právníky.

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Důsledky tohoto přístupu jsou podle něj na pracovním trhu patrné už nyní. Některé pracovní pozice postupně zanikají. Firmy zároveň optimalizují své dodavatelské sítě a hledají další možnosti úspor.

Při vyjednávání o mzdách tlak zeslábne

Zaměstnavatelé už nyní hovoří o tom, že při příštích mzdových vyjednáváních očekávají slabší tlak na zvyšování výdělků. Podle šéfa personální agentury je však na takové závěry ještě brzy. Zpomalení mzdového růstu v příštím roce přesto považuje za zřetelný trend.

Rozhodující bude vývoj hrubého domácího produktu, schopnost firem investovat i další vývoj globálních rizik a nejistot.

„Ačkoliv žijeme ve značně turbulentním prostředí, jsem nesmírně rád, že Česká republika vykazuje určitou míru odolnosti a dokáže reagovat na negativní vlivy, které přicházejí ze světa,“ dodal Malo.

Zlatá éra tradičních IT profesí skončila

Situace se mění také v informačních technologiích. Doba, kdy zaměstnavatelé informatiky téměř vyvažovali zlatem, podle dat Graftonu skončila. V posledních dvou letech jejich mzdy rostou pomaleji a u některých pozic narážejí na svůj strop.

„Určitě to platí pro klasické IT role, které neprocházejí výraznějším vývojem. Netýká se to ale pozic navázaných na moderní technologie, jako je například strojové učení. Tam mzdy ještě rostou,“ uvedl Malo.

Umělá inteligence podle něj nejrychleji proniká do finančnictví, informačních technologií a sektoru center sdílených služeb.

Juniorních pozic ubývá o šest procent ročně

S nástupem nových technologií souvisí také úbytek juniorských pracovních míst. Nejvíce dopadá na absolventy, kteří budou mít vstup na pracovní trh stále obtížnější.

„Vstupních rolí neustále ubývá. Podle dat, která jsme měli k dispozici, činí jejich meziroční pokles šest procent,“ upozornil Malo. V Česku je však situace stále příznivější než například na Slovensku, kde počet těchto pozic každoročně klesá o 15 až 16 procent.

Za jejich úbytkem nestojí pouze umělá inteligence. Roli hrají také výkon ekonomiky, míra podnikových investic a další faktory.

„Trend úbytku vstupních pozic tady je a bude pokračovat. Čím více se budou prosazovat technologie, které zeštíhlují firemní procesy, tím méně těchto rolí zůstane,“ uzavřel Malo.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Firmy přispívají na sport, zaměstnanci však chtějí fyzioterapii a péči o zuby

Příspěvek na dentální hygienu by zaměstnanci přivítali
iStock
nst
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Čeští zaměstnanci mají o zdravotní benefity zájem, nabídka firem se však s jejich potřebami často míjí. Nejvíce by ocenili příspěvky na fyzioterapii, rehabilitace, masáže nebo dentální hygienu. Ty ale dostává jen zlomek pracovníků. Více než třetina lidí navíc nemá od zaměstnavatele žádný zdravotní benefit. Ukázal to průzkum společnosti Edenred.

Zdravotní benefity patří mezi zaměstnanecké výhody, u nichž je výrazný rozdíl mezi tím, co lidé skutečně chtějí, a tím, co jim firmy poskytují. Zatímco zaměstnavatelé podporují především sportovní aktivity, pracovníci by peníze raději využili na konkrétní zdravotní péči.

Jaké benefity by zaměstnanci uvítali Edenred

Vyplývá to z průzkumu společnosti Edenred, kterého se zúčastnilo 3731 zaměstnanců z celé České republiky.

Největší zájem je o fyzioterapii

Nejžádanějším zdravotním benefitem je příspěvek na fyzioterapii, rehabilitace nebo masáže. Pokud by si zaměstnanci mohli vybírat, do nabídky benefitů by jej zařadilo 38,3 procenta dotázaných. V současnosti jej však podle průzkumu dostává pouze přibližně pět procent pracovníků.

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Právě u péče o pohybový aparát je rozdíl mezi poptávkou zaměstnanců a nabídkou firem nejvýraznější. „Zdravotní benefity se postupně posouvají od obecné podpory zdravého životního stylu ke konkrétní péči. Zaměstnanci požadují pomoc především s tím, co denně řeší, ať už jde o zdravý pohybový aparát, nebo zuby,“ uvedla ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred Aneta Martišková.

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nos

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Podle ní by proto zaměstnavatelé neměli sledovat pouze rozsah nabídky, ale také to, zda poskytované výhody odpovídají skutečným potřebám pracovníků.

Péči o zuby by ocenila téměř třetina lidí

Velký zájem mají zaměstnanci také o příspěvek na dentální hygienu. Ocenilo by jej 30,9 procenta respondentů, ve skutečnosti ho ale mohou využívat pouze čtyři procenta pracovníků.

Více než pětina dotázaných by uvítala univerzální příspěvek na zdraví, který by mohla použít podle svých aktuálních potřeb. Právě volnost při čerpání benefitů považuje za důležitou téměř devět z deseti účastníků průzkumu.

Fyzioterapii, dentální hygienu nebo nové brýle si řada lidí stejně dříve či později zaplatí sama. Pokud jim s těmito výdaji pomůže zaměstnavatel, benefit pro ně získává velmi konkrétní hodnotu a není jen položkou v seznamu zaměstnaneckých výhod,“ uvedla personální manažerka Edenredu Klára Krumphanslová.

Firmy nejčastěji podporují sport

Nejrozšířenějším zdravotním benefitem zůstává příspěvek na sportovní aktivity a aktivní životní styl. Dostává jej 20,3 procenta zaměstnanců. Pokud by si však lidé mohli vybrat z celé nabídky zdravotních benefitů, sport by upřednostnilo pouze 16 procent z nich.

Firmy dále přispívají především na očkování, tento benefit má k dispozici 12,3 procenta respondentů. Preventivní lékařské prohlídky nad rámec běžné zdravotní péče podporují zaměstnavatelé u 8,7 procenta dotázaných.

Výsledky tak podle Edenredu ukazují, že zaměstnavatelé v některých případech nabízejí ve větší míře benefity, o které je mezi pracovníky menší zájem, zatímco žádanější formy podpory zůstávají méně dostupné.

Více než třetina zaměstnanců nedostává nic

Žádný z uvedených zdravotních benefitů neposkytuje zaměstnavatel 36,6 procenta respondentů. Úplný nezájem o tento typ podpory přitom vyjádřil pouze přibližně každý desátý zaměstnanec.

Řešením proto podle Krumphanslové nemusí být další rozšiřování benefitních katalogů. Firmy by místo toho mohly dát zaměstnancům větší volnost při rozhodování, na jakou zdravotní péči poskytnuté peníze využijí.

Průzkum nazvaný Zaměstnanecké benefity a jejich oblíbenost uskutečnila společnost Edenred prostřednictvím internetového dotazování od 16. června do 3. července 2026. Dotazník dokončilo 3731 lidí z celé České republiky. U některých otázek mohli respondenti zvolit více odpovědí.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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