Heřmanická halda: Jaký bude účet za vypořádání pozemků?
Státní podnik Diamo nekupuje od OKK Koksovny obyčejné parcely. Kupuje možnost pokračovat v sanaci Heřmanické haldy, jedné z nejsložitějších ekologických zátěží v zemi, píše v komentáři pro newstream.cz Jiří Michalisko.
Státní podnik Diamo potřebuje pro pokračování sanace Heřmanické haldy pozemky společnosti OKK Koksovny. Tvrdí, že za ně nabídl téměř pětinásobek pořizovací ceny. Jenže v tom je háček: šedesát milionů korun, na které se Diamo odvolává, není celkový účet.
OKK Koksovny sice zaplatily za samotné pozemky zhruba 60 milionů korun, zároveň ale od původního vlastníka pořídily i technologii související s areálem za přibližně 307 milionů. Jedná se o separační linku, jejíž vybudování v minulosti iniciovalo samo Diamo a přivedlo pro ni investora. Ten se nyní domáhá miliardového odškodného, ale to v tuto chvíli, kdy je potřeba pokračovat v sanaci, není podstatné. Podstatné je, že součástí transakce logicky musí být i tato část majetku, aby bylo možné bezproblémové pokračování sanace, které linka mimo jiné stojí v cestě. Celý majetkový balík tak vyšel asi na 360 milionů korun s DPH.
Diamo druhou část transakce nebere jako podstatnou pro ocenění pozemků. Třídicí linku podle svého současného sanačního plánu nepotřebuje a bylo ochotné ji převzít pouze za symbolickou korunu. Koksovny naopak vycházejí z celkové částky, kterou musely zaplatit, aby se k majetku dostaly a mohly tím situaci na haldě odblokovat.
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Energetické trhy vřou, ale u nás je zatím ticho a klídek. Registrujeme jen rostoucí ceny pohonných hmot. Jenže kromě ceny ropy začaly masivně růst i ceny energií. Pokud nenastane nějaký globální zvrat, například vyřešení krize v Hormuzském průlivu a války USA proti Íránu, čeká nás zdražování, se kterým dosavadní odhady inflace rozhodně nepočítají.
Spor proto nestojí jednoduše na tom, zda je správná částka 60, nebo 360 milionů. Obě čísla popisují transakci nezbytnou pro pokračování sanace. Pro stát z toho plyne nepříjemná realita: pokud chce sanaci posunout, musí počítat s tím, že vypořádání nebude vycházet jen z ceny samotných pozemků.
Spor proto nestojí jednoduše na tom, zda je správná částka 60, nebo 360 milionů. Obě čísla popisují transakci nezbytnou pro pokračování sanace. Pro stát z toho plyne nepříjemná realita: pokud chce sanaci posunout, musí počítat s tím, že vypořádání nebude vycházet jen z ceny samotných pozemků.
Do sporu vstoupila policie
Cenové vyjednávání se navíc odehrává ve chvíli, kdy se kolem Heřmanické haldy znovu hromadí právní a politické bitvy. Ostravská radní a poslankyně Andrea Hoffmannová podala trestní oznámení kvůli postupu Ministerstva životního prostředí v kauze oddělovací stěny. Chce, aby policie prověřila, proč ministerstvo převzalo případ od České inspekce životního prostředí, proč následně řízení zastavilo a proč se přestalo pokračovat v některých odborných posudcích.
Jádrem sporu je materiál použitý v oddělovací stěně, která má oddělit prohořívající část haldy od skládky chemických odpadů. ČIŽP prověřovala možné porušení zákona v souvislosti s firmou Ridera Bohemia, která se na pracích podílela. Na žádost Ridery ale věc převzalo ministerstvo a řízení ukončilo.
Tento postup vyvolal nové pochybnosti. Podle Hoffmannové nejde jen o formální procesní spor, ale o otázku, zda stát skutečně prověřil všechna rizika spojená s bezpečností stěny. Zvlášť citlivé je to proto, že halda dál prohořívá a bariéra má chránit okolí i skládku chemických odpadů před šířením termické aktivity.
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Ministerstva průmyslu a životního prostředí se následně dohodla na dalším postupu. Diamo má ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a Technickým ústavem požární ochrany zajistit dokončení posudku vznětlivosti materiálu, což se však jeví jako zcela nedostatečné z pohledu celkové požární bezpečnosti, zejména pak za situace, kdy stěna byla zasypána materiálem s až 100krát větší tepelnou vodivostí. Pouze komplexní požární posouzení možných rizik může být relevantním podkladem pro rozhodnutí, zda stěna plní bezpečnostní funkci.
Pro cenový spor je to podstatné. Stát nejedná o běžných parcelách na okraji Ostravy, ale o pozemcích v lokalitě, kde se překrývá sanace staré ekologické zátěže, spor o vlastnictví, pochybnosti o složení bariéry a nově i trestní oznámení kvůli postupu úřadů.
Diamo tento výklad dlouhodobě odmítá a tvrdí, že zvolený sanační postup je správný, komplexní požárně bezpečnostní posouzení zvoleného řešení však nikdy nepředložilo a OBÚ potvrdil, že jím nedisponuje. Zároveň tedy platí, že dokud nebude veřejně a odborně uzavřena otázka bezpečnosti oddělovací stěny, bude se majetkové vypořádání odehrávat ve stínu nejistoty.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Podstata sporu se tím nemění. Stát potřebuje pozemky, bez nichž se sanace posune jen těžko. Jedná s vlastníkem, který do majetkového balíku nevstoupil za šedesát milionů, ale za násobně vyšší částku, a navíc řeší lokalitu zatíženou technickými, právními i reputačními riziky.
Cenného času už Diamo haldě promrhalo opravdu hodně a termika na haldě se mezitím nebezpečně šíří dál. Pokud chce Diamo sanaci Heřmanické haldy účinně a urychleně řešit, bude muset přijmout, že vypořádání s OKK Koksovny nebude levné, a také zajistit komplexní posouzení požární bezpečnosti zvolených sanačních opatření. Ne proto, že by vlastník mohl diktovat libovolnou cenu, ale proto, že stát nekupuje obyčejné parcely. Kupuje možnost pokračovat v sanaci jedné z nejsložitějších ekologických zátěží v zemi, a prodávající strana požaduje v rámci vstřícnosti jen tolik, kolik do získání majetku sama investovala.
Jiří Michalisko - autor petice za odstranění odvalu Heřmanice a člen krajského předsednictva TOP 09.
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Zprávy z firem
Státní podnik Diamo zrušil veřejnou soutěž na zpracovatele projektové dokumentace sanace heřmanické haldy, kde má vzniknout ochranný obal - takzvaný sarkofág proti dalšímu hoření haldy.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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