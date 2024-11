Hlavsová: Je smutné, že dospělí Češi jsou asi tak finančně gramotní jako sedmileté děti

Narazila jsem na studii, podle níž se většina finančních návyků utváří do sedmi let věku dítěte. Udivilo mě to. Většina z nás si asi ani nepamatuje, jestli se s námi o penězích naši rodiče v tak útlém věku vůbec bavili. Pokud ano, tak asi velmi málo: podle průzkumu České bankovní asociace (ČBA) se rodiče nejčastěji začínají s dětmi o penězích bavit až po jejich sedmých narozeninách.

Co tedy malé děti o penězích vědí? Rozhodli jsme se to zjistit v anketě s relativně malými dětmi mezi 6-12 lety, pro které jsme měli připravenou sadu otázek – od těch velmi snadných, jako „kde se berou peníze“ – po obtížnější, kupříkladu: jak by naložili s milionem korun či co obvykle dělají s kapesným. Kromě toho, že lze očekávat odzbrojující upřímnost v odpovědích, která je dětem v tomto věku tak vlastní, jsme měli prakticky nulovou představu, co z nich vyleze – přeci jen, kdo se se zhruba sedmiletými dětmi baví o penězích?

Překvapilo mě, jak dobře si tak malé děti v odpovědích vedly. Bylo jim jasné, že peníze nerostou na stromech, ale že se získávají prací a že bez nich člověka čekají existenční problémy. Milion by většina z nich vložila do vlastního bydlení, protože vnímá, že je v nájmu či že se kvůli bydlení rodiče zadlužili. Úplně všechny děti z ankety pak uvedly, že si své kapesné snaží systematicky šetřit.

Bylo to jak mluvit s malými kopiemi dospělých. Ostatně v průzkumech mezi dospělou českou populací se opakovaně potvrzuje, že spořicí finanční produkty jsou s přehledem nejpopulárnějším místem, kam lidé vkládají své úspory a že nejznámější formou investice, do které se také nejčastěji pouštějí, je ta do cihel.

A co investování do cenných papírů? Z dětí v anketě pojem investování znalo a celkem srozumitelně vysvětlilo jen jedno. Troufám si tvrdit, že mezi dospělými by to nebylo o mnoho lepší. V průzkumech nám opakovaně vychází, že nejčastějším důvodem, proč lidé neinvestují je ten, že tomu nerozumí. Byť se vlivem intenzivní osvěty ze strany peněžních společností povědomí pomalu zlepšuje, ve výsledku do akcií, dluhopisů či ETF fondů stále investuje jen zlomek tuzemské populace.

Jakmile dospělí neinvestují, tak se o tom děti s největší pravděpodobností nic nedozví, nebudou jim rozumět, a tak stále dokola. Je smutné, že 35 let od vstupu Česka na mezinárodní kapitálový trh stále naprostá většina populace neumí se svými úsporami udělat nic lepšího, než je nechat znehodnocovat inflací na spořicích účtech nebo stavebním spoření.

Co s tím? Nepodceňujme děti. Už velmi brzy mají na víc než jen na strkání kapesného do prasátka. To umí už v sedmi letech. A pokud investování ani vy ani váš potomek nerozumíte, tak je možná nejvyšší čas si je začít osahávat společně. Začít lze klidně s pár set korunami.

