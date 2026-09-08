Star Group dokončuje jednu z velkých pražských čtvrtí. Nové Chabry budou mít téměř 1100 bytů
Star Group spouští poslední dvě etapy projektu Nové Chabry v Praze. Do částí Proxima a Gemini investuje přes dvě miliardy korun a postaví v nich 209 bytů. Po jejich dokončení bude mít celá čtvrť, budovaná od roku 2014, téměř 1100 bytů a domů.
Projekt Nové Chabry vstupuje do závěrečné fáze. Izraelská investiční a developerská skupina Star Group zahájila výstavbu posledních dvou etap Proxima a Gemini, do kterých vloží více než dvě miliardy korun. V pěti domech vznikne celkem 209 bytů a hotovo má být ve druhé polovině roku 2028.
Přes tisíc bytů
Po dokončení těchto etap bude mít celý areál téměř 1100 bytů a domů a také komerční centrum s obchody a službami. Výstavba Nových Chaber začala už v roce 2014. Jen letos v létě developer dokončil dalších 242 bytů v deseti viladomech etap H+I, do nichž investoval přibližně 2,5 miliardy korun. Více než 85 procent těchto bytů je už prodáno.
Silný zájem je i o novou etapu Proxima, kde je v době zahájení výstavby prodána více než polovina bytů ze tří domů. Dva domy v části Gemini se teprve začínají prodávat. Cena se pohybuje kolem 150 tisíc korun za metr čtvereční. To je méně než nabídkové ceny nových pražských bytů, které podle analýz realitních platforem a developerů přesahují 180 tisíc korun za metr čtvereční.
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Architektonický návrh obou etap připravilo studio Ian Bryan Architects vedené Ianem Bryanem a Eduardem Trembulákem. Autoři stojí také za projekty Dock River Watch, Near Living nebo rezidenční částí Hagibor. Důraz tentokrát kladou nejen na samotné domy, ale i na veřejný prostor mezi nimi.
Centrálním prvkem nové části má být malý les a zelené náměstí před Proximou. Vnitroblok bude napojený na lineární park a cyklostezku. „Důležitá pro nás nebyla jen samotná architektura domů, ale také prostor mezi nimi. Vnitroblok plný zeleně s vazbou na nově vytvořený mikroles i napojení na lineární park a cyklostezku jsou proto jeho nedílnou součástí,“ uvedl Trembulák.
Star Group v Nových Chabrech kombinuje menší byty, které se podle generálního ředitele Tala Groznera prodávají nejsnáze, s většími rodinnými jednotkami. Podobně jako v nových etapách je součástí už dokončených částí H+I také park mezi bytovými domy.
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Star Group působí v Česku dvacet let. Za tu dobu dokončila více než 1800 bytů a přes 45 tisíc metrů čtverečních komerčních ploch. Aktuálně má v portfoliu pět velkých developerských projektů. Vedle Nových Chaber připravuje například rezidenční areál na Vinohradech nebo multifunkční projekt na brownfieldu ve Vysočanech.
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