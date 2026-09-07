Lék na plíce překvapil vědce. Pacienty omladil
Rentosertib měl původně pomáhat lidem s vážným onemocněním plic. Když ale vědci začali podrobněji zkoumat, co se během léčby děje v těle pacientů, objevili něco, co zpozorní každého, kdo se jen trochu zajímá o longevity. Pacienti užívající preparát biologicky omládli, v jednu chvíli dokonce až o šest let. Zní to až příliš dobře? Než začnete hledat, kde se dá tento „zázračný lék“ koupit, je potřeba dodat několik poměrně zásadních „ale“.
Experimentální lék rentosertib vyvíjí společnost Insilico Medicine proti idiopatické plicní fibróze, závažnému onemocnění, při kterém dochází k postupnému zjizvování plic. Nová analýza části klinické studie ale ukázala, že léčba možná zasahuje i do procesů souvisejících se stárnutím, píše Bloomberg.
Když občanka říká jedno a tělo něco jiného
Vědci sledovali pacienty pomocí šesti různých takzvaných aging clocks, tedy biologických hodin. Jsou to metody, které podle chemických změn v těle odhadují biologický věk – tedy zjednodušeně řečeno, v jakém stavu se nacházejí buňky a tkáně.
A právě tady přišlo překvapení. U pacientů, kteří dostávali rentosertib, se podle použitých metod biologický věk snížil. Největší rozdíl se objevil čtyři týdny po první dávce, kdy pokles dosahoval v průměru až šesti let. U lidí užívajících placebo se stejné ukazatele výrazněji nezměnily.
„Pokud je váš biologický věk nižší, je pravděpodobné, že zemřete později,“ řekl Bloombergu šéf Insilico Medicine Alex Zhavoronkov.
Jenže šest let dolů na biologických hodinách samozřejmě neznamená, že se pacienti během měsíce proměnili v mladší verzi sebe sama. A už vůbec ne, že budou automaticky o šest let déle žít.
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Zázračnou pilulku zatím neobjednávejte
Samotný Zhavoronkov proto nadšení mírní. Výsledky jsou podle něj stále velmi časné a nikdo zatím neví, jaký dlouhodobý dopad může léčba mít na zdravý organismus. Analýza navíc zahrnovala pouze 42 pacientů. A nejsilnější efekt nevydržel po celou dobu sledování – později se rozdíl v biologickém věku snížil.
Jde tedy spíš o zajímavý signál než o důkaz, že lidstvo právě našlo lék proti stárnutí.
Studie, jejíž analýza byla zveřejněna v časopise Nature Biotechnology, byla součástí druhé fáze klinického testování rentosertibu. Samotný lék už se nyní v Číně testuje v pozdní fázi klinických studií proti plicní fibróze.
Na celém příběhu je možná ještě zajímavější to, jak rentosertib vznikl.
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Do hry vstupuje AI
Insilico použilo umělou inteligenci nejprve k procházení velkého množství biologických dat a hledání vhodných cílů pro léčbu. Umělá inteligence (AI) vytipovala jeden z mechanismů, který souvisí mimo jiné také se stárnutím. Další systém pak virtuálně prověřoval molekuly a pomáhal navrhovat a postupně vylepšovat samotný lék.
Právě to je jeden z velkých slibů AI ve farmacii. Místo dlouhého hledání metodou pokus–omyl může technologie pomoci rychleji najít zajímavý biologický cíl, navrhnout vhodnou molekulu a vytřídit kandidáty, kteří mají největší šanci uspět.
Rentosertib tak není „lék na stáří vytvořený počítačem“. Je to lék na konkrétní nemoc, u něhož se během vývoje objevil možný přesah mnohem dál.
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Longevity možná přijde oklikou
A právě tahle oklika může být pro budoucnost longevity důležitá. Vývoj léků zaměřených přímo proti stárnutí má totiž jeden zásadní problém: stárnutí samo o sobě dnes není diagnóza, pro kterou by bylo možné získat klasické regulatorní schválení.
Biotechnologické firmy proto stále častěji hledají dvojí využití. Vyvíjejí lék na konkrétní nemoc spojenou s věkem a současně sledují, zda neovlivňuje i širší biologické procesy stojící za stárnutím.
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