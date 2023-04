Trumpova obžaloba zřejmě zvýšila jeho šance na získání republikánské nominace, tvrdí průzkum

Obžaloba bývalého prezidenta Spojených států Donalda Trumpa rovnoměrně rozdělila Američany, ale zřejmě zvýšila jeho šance na získání republikánské nominace pro volby do Bílého domu v roce 2024. Uvedla to agentura Reuters, která vychází z průzkumu veřejného mínění, který provedla se společností Ipsos. Trump čelí obžalobě o 34 bodech, které ho viní z falšování podnikatelských záznamů a stal se prvním bývalým prezidentem USA, který je obviněn z trestného činu.

Manhattanská prokuratura tvrdí, že exprezident před volbami roku 2016 nařídil platby třem lidem ve snaze umlčet jejich tvrzení o jeho nemanželských poměrech. Pornoherečka Stormy Daniels a modelka Karen McDougalová dostaly od Trumpových spojenců těsně před prezidentskými volbami celkem 280 tisíc dolarů (zhruba šest milionů korun). Třetí platba ve výši 30 tisíc dolarů (640 tisíc korun) byla pro vrátného z Trump Tower, který tvrdil, že Trump má nemanželské dítě. Republikánský exprezident přitom čelí podezření, že platby sám financoval, načež transakce zamaskoval jako "právní výdaje".

Průzkum, který společnost Ipsos a agentura Reuters provedly během následujících dvou dní po úterním Trumpově obvinění, dochází k závěru, že 49 procent Američanů vnímá jako správné, že prokuratura přistoupila k prvnímu obvinění bývalého prezidenta země z trestného činu. Sondáž ovšem zároveň zdůrazňuje politickou rozpolcenost v záležitostech, které se týkají Trumpa, píše Reuters. Jako oprávněné vnímá jeho obvinění přibližně 84 procent demokratů, ale jen 16 procent republikánů.

Zhruba 40 procent republikánů uvedlo, že kauza zvýšila pravděpodobnost, že budou v roce 2024 Trumpa volit, zatímco 12 procent dotázaných to v jejím důsledku vnímá jako méně pravděpodobné. Na rozhodování dalších 38 procent republikánů nemá případ vliv.

V průzkumu Reuters/Ipsos týkajícího se boje o republikánskou nominaci nyní Trump s velkým náskokem vede - preferovaným kandidátem je pro 58 procent republikánů. V pondělí zveřejněném průzkumu se tak vyjádřilo 48 procent dotázaných. Guvernér Floridy Ron DeSantis, který zatím na rozdíl od svého politického soupeře kandidaturu oficiálně neoznámil, je na druhém místě: podpořilo ho 21 procent dotázaných republikánů.

Zatímco demokraté a republikáni jsou v názoru na stíhání exprezidenta hluboce rozděleni, průzkum podle Reuters zároveň ukázal silné přesvědčení, že Trump zařídil platby pornohorečce i modelce, aby mlčely o údajných mimomanželských vztazích. Věří v to 73 procent Američanů, včetně 55 procent republikánů. Nicméně 76 procent republikánů se domnívá, že někteří představitelé usilují o oslabení Trumpa prostřednictvím politicky motivovaných vyšetřování, z demokratů podobně smýšlí 34 procent dotázaných.