Karel Pučelík: Trump vybírá spolukandidáta. O místo viceprezidenta se může ucházet jen jeho oddaný následovník

Kampaň Donalda Trumpa už patrně vybírá potenciálního kandidáta na viceprezidentský post. Přestože se hraje o hodně, nejde v konkursu o kompetence nebo zkušenosti, ale hlavě o jednu vlastnost. A to absolutní oddanost.

Reklama

Donald Trump má nakročeno k republikánské nominaci pro prezidentské volby. Souboj s Nikki Haleyovou ještě není u konce, ale přesto se kontroverzní exprezident a jeho tým mohou více koncentrovat na dlouhodobější otázky. Jednou z těch aktuálních bude rozhodnutí, koho si vybrat na kandidátku jako viceprezidentského kandidáta.

Vybrat si dobrého partnera na tento post je důležité, protože může přinést body mezi voličskými skupinami, kde hlavní kandidát není úplně nejsilnější. Například když si Trump v roce 2016 vybral guvernéra Indiany Mikea Penceho, mířil tím mezi sociálně konzervativní republikány a křesťanské evangelikály. Přece jen několikrát rozvedená celebrita s pochybnou pověstí nepředstavovala lákadlo pro puritánsky naladěné Američany, kdežto Pence byl jedním z nich.

Pro kandidáty a poté viceprezidenty samotné je to příležitost, jak se relativně snadno dostat do Bílého domu. Z historie víme, že pro některé je to vrchol, pro další jen odrazový můstek pro další kariéru. Také je známo, že ne všichni držitelé této funkce si tuto práci užívali. Jste sice kousíček od pozice nejmocnějšího člověka planety, ale rozhodnutí stále dělá někdo jiný. „Viceprezidentství nestojí ani za džbán teplých chcanek,“ stěžoval si John Nance Garner, který byl mezi lety 1933 a 1941 viceprezidentem Franklina D. Roosevelta.

Guvernér DeSantis vzdal boj o republikánskou nominaci na prezidenta. Podpořil Trumpa Leaders Guvernér amerického státu Florida Ron DeSantis, který byl před rokem považován za hlavního vyzyvatele exprezidenta Donalda Trumpa, odstoupil z boje o nominaci Republikánské strany do listopadových prezidentských voleb. Rozhodnutí oznámil ve videu zveřejněném na sociální síti X. Tak jako další neúspěšní kandidáti i DeSantis podpořil kampaň Trumpa. ČTK Přečíst článek

Oddanost na prvním místě

Minimálně na domácí scéně je však „VP“ vlivnou postavou, může předsedat Senátu a v případě rovnosti má rozhodující hlas. Zvláště letos půjde určitě o víc, než onen džbánek. Pro oba potenciální prezidenty to bude poslední volební období, takže vice prezidentství bude představovat dobrou pozici pro následující volby. A i v průběhu volebního období se vzhledem k věku Trumpa i Bidena může stát leccos…

Pro Donalda Trumpa je výběr viceprezidentského kandidáta obzvláště ožehavou otázkou. Jistě se bude chtít vyvarovat událostem po posledních volbách, kdy se s Mikem Pencem ve zlém rozešel. Třetí společnou kandidaturu už si nezopakují. Pence tvrdil, že po něm jeho šéf chtěl, aby šel proti Ústavě a dokonce proti němu nastoupil v primárkách.

Je jasné, že rozhodující vlastností nového kandidáta bude co největší oddanost k prezidentovi, a to okruh uchazečů výrazně zužuje. S jen malou nadsázkou lze totiž říci, že bude muset milovat Trumpa víc než Ústavu. O kompetence až tak jíst nemusí. Donald Trump je jistě přesvědčen, že k výhře pomoc spolukandidáta nepotřebuje. Ani nelze očekávat, že by se poté v Bílém domě o moc s někým dělil. Ano, bude to určitě „práce snů“, kterou zvládne jen Trumpův nekritický podporovatel či politický kariérista.

Mnozí šéfové amerických firem se znovuzvolení Trumpa obávají, ale nahlas o tom nepromluví Leaders Mnoho vedoucích postav amerických firem chápe, jaké riziko by přinesl návrat Donalda Trumpa do Bílého domu. Druhé období by pravděpodobně bylo horší než to první. Veřejně už o tom však šéfové společností nemluví. Mohlo by se jim to vymstít. Karel Pučelík Přečíst článek

„Zabiják“ či zrádce Haleyové?

Spekuluje se o tom, že Trumpovi bude krýt záda žena nebo Afroameričan, aby si rozšířil voličskou platformu a působil alespoň trochu progresivně. Ideální uchazečkou spojující většinu zmíněných vlastností se tak zdá být Elise Stefaniková, jejíž jméno se v souvislosti s volbou skloňuje nejčastěji. Nejvýše postavená žena ve Sněmovně reprezentantů sice dříve platila za umírněnou političku, v roce 2012 pracovala na prezidentské kampani dnešního anti-trumpisty Mitta Romneyho, nyní je však jednou z nejoddanějších Trumpových učednic.

Stefaniková Trumpa dokonce chránila před lety proti pokusu o impeachment. Navíc v poslední době mezi tvrdými konzervativci v kurzu kvůli kongresovému grilování vyšetřujícím antisemitismus na prestižních amerických univerzitách, které vedlo k rezignaci rektorek Harvardu a University of Pennsylvania. Trump o ní měl na soukromé akci říci, že „je to zabiják“.

Mezi možnými uchazeči se objevuje i jméno Afroameričana Tima Scotta, který je senátorem za Jižní Karolínu. Přestože ho do funkce jmenovala ještě jako guvernérka Haleyová, podpořil v jejich souboji Trumpa. Za tuto „zradu“ ho na pódiu po primárkách v New Hampshire Trump neuctivě počastoval, což také ukazuje, jaký vztah ke svým podporovatelům má. Scott se také nedávno v osmapadesáti letech zasnoubil – možná aby vypadal spořádaně?

Senátor z Ohia JD Vance byl kdysi Trumpovým odpůrcem, ale později otočil. Trumpova podpora mu nakonec pomohla i do Kongresu. V hledáčku Trumpovy kampaně mají být i bývalá moderátorka a neúspěšná kandidátka na guvernérku Arizony Kari Lakeová nebo bývalá mluvčí Bílého domu Trumpovy éry Sarah Huckabee-Sandersová, která však nedávno nastoupila do funkce guvernérky Arkansasu. Ať už to bude kdokoliv, je jasné, Trump se plánuje obklopit jen svými lidmi.

Karel Pučelík: Trump vítězství oslavil stylem mafiánského bosse, Biden symbolicky vyhrál i bez kampaně Názory Republikánské primárky v New Hampshire vyhrál Donald Trump, který se následně opřel do své jediné konkurentky Nikky Haleyové. Mezi demokraty uspěl Joe Biden, i když v podivných a bezvýznamných volbách o hlasy oficiálně vůbec nestál. Rýsuje se tak repríza posledního prezidentského duelu. Karel Pučelík Přečíst článek