Trump přerušil vojenskou pomoc pro Ukrajinu

Americký prezident Donald Trump nařídil přerušit americkou vojenskou pomoc Ukrajině. Informovala o tom agentura Bloomberg a televize Fox News s odvoláním na zdroje z Trumpovy administrativy. Trump se rozhodl veškerou vojenskou podporu aktuálně mířící na Ukrajinu zastavit po páteční roztržce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, po níž v Bílém domě sešlo s očekávaného podpisu smlouvy o využívání ukrajinských nerostných surovin Spojenými státy.

Vedení Ukrajiny musí Trumpa přesvědčit, že chce jednat o míru, aby dodávky zbraní obnovil, píší média.

USA jsou nejvýznamnějším poskytovatelem zbraní a dalšího vojenského vybavení zemi, která se již přes tři roky brání ruské invazi. Trump od svého lednového nástupu do funkce usiluje o co nejrychlejší ukončení konfliktu, nechce však Ukrajině dát bezpečnostní záruky požadované Zelenským a odmítá Rusko označit za agresora. K ukrajinskému prezidentovi se staví výrazně kritičtěji než k ruskému vůdci Vladimiru Putinovi a vyčítá mu, že podle Trumpa neusiluje o ukončení války a není dostatečně vděčný za americkou podporu. Zelenskyj za ni v posledních dnech veřejně děkoval opakovaně; prohlašuje také, že chce jednat o míru, který ale musí Ukrajině zaručit bezpečí před Putinem.

Trump podle zdrojů médií nařídil přerušit dodávky zbraní, které jsou v současnosti na cestě na Ukrajinu nebo na ni mají být vypraveny. Příkaz má provést ministr obrany Pete Hegseth.

Washington od začátku ruské agrese schválil vojenskou pomoc v hodnotě přes 170 miliard dolarů (čtyři biliony korun), z čehož v současnosti zbývají k odeslání na Ukrajinu zbraně a další armádní vybavení za více než tři miliardy schválené za Trumpova předchůdce Joea Bidena. USA dodávají Kyjevu rozličné zbraně od raketometů HIMARS přes střely ATACMS po protivzdušné systémy Patriot a obrněnou armádní techniku.

„Není to úplné ukončení pomoci, je to přerušení,“ citovala Fox News nejmenovaný zdroj. Zelenskyj podle amerických činitelů může Trumpa přesvědčit, že to s vyjednáváním o míru myslí vážně, čímž může pomoc odblokovat.

Viceprezident J.D.Vance zmíněné televizní stanici poskytl rozhovor, v němž dal najevo přesvědčení, že Zelenskyj zatím není zcela připraven jednat o míru. Až změní názor, Trump je připraven se s ním bavit, prohlásil s tím, že neméně důležité je jednání Zelenského s Putinem.

Otázku bezpečnostních záruk podle něho vyřeší smlouva o minerálech, díky níž budou mít USA na Ukrajině své ekonomické zájmy a pracovníky. „To je daleko lepší bezpečnostní záruka, než mít 20 tisíc vojáků z nějaké náhodné země, která ve válce nebojovala 30 nebo 40 let,“ řekl Vance.

