Energetický Holding Malina je v úpadku. Tisícům zájemců o fotovoltaiku dluží 1,4 miliardy

Společnost Energetický Holding Malina, o jejíchž praktiky se zajímala policie i politici, je v úpadku. Rozhodl o tom Městský soud v Praze, který tak vyhověl insolvenčnímu návrhu firmy. Podle údajů v insolvenčním rejstříku dluží holding téměř čtyřem tisícům klientů toužících po fotovoltaice 1,4 miliardy korun.

Energetický Holding Malina, který má problémy se zajištěním velkého množství zakázek na fotovoltaiku, je v úpadku. Rozhodl o tom insolvenční soud. Ten zároveň určil insolvenčního správce, kterým bude Insolvenční agentura se sídlem v Karlových Varech. První schůzka věřitelů se pak uskuteční 29. srpna. Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku, upozornil na to server Seznam Zprávy.

Holding žádá o reorganizaci

Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení s Energetickým Holdingem Malina v úterý. Učinil tak na návrh samotné společnosti, která chce požádat o povolení k reorganizaci firmy. "Malina má podle nás největší šanci dokončit zakázky klientů v modelu reorganizace, pokud její věřitelé schválí reorganizační plán, který společnost připravuje," uvedl Petr Sochora, který vede tým externích poradců vedení firmy.

Soud po zahájení řízení vyzval všechny věřitele, aby přihlásili své pohledávky. Na ty mají nyní čas do dvou měsíců od dnes publikovaného usnesení o úpadku.

Společnost ve svém návrhu přiznala závazky, které zahrnují i vybrané zálohy, ve výši téměř 1,4 miliardy korun. Částka se však podle holdingu bude postupně snižovat s předáváním rozpracovaných zakázek. Celkem má Malina podle návrhu vybrané zálohy od 3777 lidí.

O firmu se zajímá i policie

Majoritním vlastníkem holdingu je Cyril Regner, menšinovým majitelem je současný předseda představenstva Jan Urban. Podnik zaměstnává kolem 135 lidí. Za minulý rok byla společnost ve ztrátě přes 186 milionů.

Koncem dubna zveřejnili Piráti výsledky vlastní analýzy, podle které firma vybrala od klientů zálohy zhruba za 1,5 miliardy korun, ale asi 40 procent zakázek nesplnila. Podle dřívějších informací médií postup Energetického Holdingu Malina prověřuje policie.

