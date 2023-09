Věřitelé odsouhlasili reorganizaci fondu WCA, který dluží stamiliony. Myslí to poctivě, míní.

Věřitelé zkrachovalého alternativního fondu WCA International hlasovali pro reorganizaci společnosti. Pro způsob řešení úpadku reorganizací hlasovalo 58,97 procenta přítomných věřitelů. Schůze věřitelů rozhodla i o odvolání dosavadního insolvenčního správce JK Insolv a jmenování nového insolvenčního správce Jaroslava Brože, uvedl zástupce věřitelů Petr Veselý z advokátní kanceláře Žižlavský. Do fondu WCA International investovalo přes 5000 lidí více než dvě miliardy korun.

Reorganizace prošla podle Veselého navzdory vyjádřeným obavám státní zástupkyně, že dlužník může návrhem na povolení reorganizace sledovat nepoctivý záměr, snahu o prodlužování insolvenčního řízení a vyvádění majetku z personálně propojené společnosti WCA Holding, do které směřovaly stovky milionů korun investorů dlužníka. Prozatímní věřitelský výbor přijal jednomyslně usnesení, že dlužník návrhem na povolení reorganizace sleduje nepoctivý záměr, dodal.

Městský soud v Praze poslal koncem února fond WCA International do konkurzu. WCA International uvedla letos v lednu v rejstříku, že se chce pokusit o reorganizaci, tedy o pokračování fungování fondu. Podle Veselého by jedinou činností firmy mohlo být vymáhání pohledávek, které má WCA vůči různým firmám a lidem. Advokát ale uvedl, že podstatná část peněz investovaných do WCA skončila u lidí spojených s vedením fondu.

Firma má prý jen jedno Audi bez techničáku

Konkurz je likvidační způsob řešení úpadku, kdy se rozprodá majetek dlužníka. WCA v prohlášení z ledna uvedla jako svůj jediný hmotný majetek jedno osobní auto Audi A8 bez technické kontroly. Také zveřejnila seznam půjček, které poskytla různým firmám a lidem – od výrobců nábytku až po spisovatelku, které činily desítky až stovky milionů korun. Zároveň uváděla, že se chce pokusit o reorganizaci, která by znamenala, že se budou dluhy firmy hradit výnosy z její další činnosti.

Asociace pro transparentnost investičního trhu již dříve k insolvenci WCA uvedla, že jde o takzvaný alternativní fond. Tyto fondy jsou evidovány u České národní banky, která však nad jejich činností nevykonává dohled. Alternativní fondy nesmějí nabízet své služby a produkty veřejně a měly by cílit na kvalifikované investory. „Vzhledem ke struktuře a počtu klientů se domníváme, že společnost WCA dlouhodobě porušovala zákon a mohla se dopouštět trestného činu neoprávněného podnikání," míní asociace.

WCA International není jediným fondem, který po krachu zanechal tisíce nespokojených klientů s investicemi v řádu stovek milionů až miliard korun. Třeba firma Growing Way, kterou poslal Městský soud v Praze do konkurzu v prosinci 2021, připravila podle policie podvodem asi 4000 lidí o 1,5 miliardy korun.

