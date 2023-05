Malina Group vyhlásil insolvenci. Jde o miliardu

Společnost, o jejíchž praktiky se zajímala policie i politici, podala k Městskému soudu v Praze insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace společnosti. Podle odhadů Malina Group vybrala od klientů toužících po fotovoltaice více než miliardu korun.

Může jít od největší podvod na koncových zákaznících éry obnovitelných zdrojů u nás. Malina Group, která slibovala zákazníkům levné a dostupné řešení fotovoltaiky, nedokázala dostát svým slibům a v posledních měsících přestala dodávat jakékoli zboží a služby. O její praktiky se začala zajímat policie, která na účtu společnosti zajistila pouhý půl milion korun. Přitom firma od zákazníků vybrala odhadem 1,5 miliardy korun. Firma vyměnila vedení a pokoušela se situaci vyřešit, to se ale nepovedlo.

„Vážení zákazníci, pracujeme na opatřeních, která pomohou zlepšit současnou situaci. Po řadě dílčích změn jsme se nyní rozhodli podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace. Je to podle nás jediná možná cesta, jak se nám podaří udržet společnost dál v chodu a dodělat všechny zakázky klientů a řádně se pod ochranou insolvenčního soudu a dohledem insolvenčního správce vypořádat se všemi věřiteli. Je to současně cesta, jak se vyhnout riziku konkursu společnosti, kdy by zákazníci dostali v důsledku velkého množství věřitelů jen malou část svých pohledávek,“ uvedla firma v tiskové zprávě. Dnes tak podala k Městskému soudu v Praze insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace společnosti.

Pokud soud a věřitelský výbor reorganizaci neodsouhlasí, hrozí Malině konkurs. V takovém případě by podle tiskové zprávy došlo k ukončení činnosti společnosti a majetek i skladové zásoby budou rozprodány.

„S ohledem na velký počet věřitelů hrozí v tomto případě riziko, že se instalace nedokončí a zákazníci dostanou zpět jen velmi malou část peněz, které zaplatili. Proto považujeme reorganizaci na základě schváleného reorganizačního plánu za lepší variantu pro další řešení problémů společnosti,“ uvedla firma.

Kauzy se chopili politici

Kauzy energetické skupiny Malina se dokonce chopili politici, konkrétně Pirátská strana. Podle analýzy Pirátů zveřejněné na konci dubna energetický holding Malina vybral od klientů zálohy za zhruba 1,5 miliardy korun, ale asi 40 procent zakázek nesplnil.

Podklady strana předala Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. Podle dřívějších informací médií postup Maliny prověřuje policie a Obvodní soud pro Prahu 1 údajně vydal první pověření k provedení exekucí na holding. Holding v minulých týdnech přiznal problémy se zajištěním zakázek, ale tvrdil, že instalace pokračují.

Problémy Maliny vznikly kvůli rapidnímu nárůstu cen fotovoltaik v loňském roce, kdy výrazně vzrostl zájem o obnovitelné zdroje v důsledku války na Ukrajině. Firma si podle médií nabrala značně více zakázek, než byla schopna realizovat. Policie však prošetřuje i účelové prodeje majetku firmy a jejích manažerů a vlastníků.

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace společnosti – postup pro klienty:

● Nároky zákazníků vůči EH Malina je potřeba přihlásit do dvou měsíců od rozhodnutí o insolvenčním návrhu u insolvenčního soudu. Na webových stránkách Maliny budou zveřejněna jména advokátů či advokátních kanceláří, kteří Malinu již kontaktovali s tím, že zastupují část klientů Maliny a mají odborné a časové kapacity pro další klienty.

● S ohledem na složitost přihlášky, zejména rozhodnutí o nárocích, zda je uplatňovat jako podmíněné či nikoliv, tak EH Malina doporučuje přijmout právní pomoc v této věci, aby nároky mohly být řádně a včasně uplatněny.

● To se týká jak rozdělaných instalací, tak případů, kdy se zákazníci už dříve rozhodli odstoupit od smlouvy.

● Po uplynutí této lhůty bude známa přesná výše závazků společnosti a bude nastaven jasný plán pro jejich maximální úhradu.

● Další postup bude záviset především na rozhodnutí Městského soudu v Praze.

