Fiala pomáhá tak, aby se neřeklo. Zato Scholz, to je jiný grant

Česká vláda uleví energeticky náročným firmám částkou 3,5 miliardy. Pomoc je to „lepší než dostat drátem do oka“. Srovnatelná německá pomoc má být ale stonásobná – a desetinásobná po přepočtu na velikost ekonomiky, komentuje dnešní rozhodnutí Fialova kabinetu ekonom Lukáš Kovanda.

Česká vláda ve středu rozhodla o výši úlevy energeticky náročným firmám v příštím roce, která by měla celkově činit 3,5 miliardy korun. Důvodem je zejména nečekaně výrazné zdražení elektřiny v podnikové sféře, které má nastat hned zkraje roku 2024 z důvodu vyššího než předpokládaného vzestupu regulované složky její ceny.

Velké průmyslové podniky mají v příštím roce čelit nárůstu regulované složky cen elektřiny o zhruba 106, resp. zhruba 191 procent, v závislosti na využívané hladině napětí.

Lepší než drátem do oka?

Zmíněná pomoc v objemu 3,5 miliardy je však jen přibližně desetinová v porovnání s částkou, kterou svým podnikům hodlá od drahé elektřiny ulevit sousední Německo. Letos v listopadu Scholzův kabinet vyhradil na pomoc od drahé elektřiny podnikům v zemi až dvanáct miliard eur ročně, a to minimálně pro léta 2024 a 2025.

Částka dvanácti miliard eur odpovídá necelým 300 miliardám korun. To je, po přepočtu na velikost ekonomiky a dle podílu průmyslu v ní, jako kdyby česká vláda pomohla v příštím roce tuzemským podnikům s úlevou od drahé elektřiny v rozsahu přibližně 30 miliard korun. Přesto si však české podniky mohou jistě říci alespoň to, že pomoc české vlády je „lepší než drátem do oka“.

Pro širší kontext je však třeba pomyslet i na to, že Německo představuje zadluženější ekonomiku, než je Česko, takže teoreticky by mělo dbát udržení svých výdajů na uzdě důsledněji než Česko. Není tomu tak ovšem.

Německo nyní vykazuje dluh čítající zhruba 65 procent velikosti své ekonomiky, zatímco Česko má dluh pouze kolem 45 procent velikosti ekonomiky.