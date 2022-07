Švédi drahé megawatty řešit nemusejí, větrníky se nezastaví. Zbytek EU může jen závidět

Ceny elektřiny ve Skandinávii byly v posledních dnech tak nízké, že jedna z jaderných elektráren ve Švédsku omezila výrobu. To je v ostrém kontrastu s energetickou krizí, která zmítá evropským kontinentem a při které se počítá každý megawatt, uvedla agentura Bloomberg.

Reklama

První ze dvou reaktorů elektrárny Forsmark severně od Stockholmu ráno pracoval na 69 procent, druhý pak na 89 procent kapacity, uvedl provozovatel elektrárny, firma Vattenfall. Místní ceny elektřiny v aukci na regionální burze Nord Pool klesly nejníže od listopadu 2020.

„Vlastníci kapacitu z důvodů situace na trhu upravili směrem dolů,“ uvedla mluvčí společnosti Anna Wallrudová. „Bude tomu tak až do odvolání,“ dodala.

Zbytek EU má opačný problém

Omezení je sice dočasné, upozorňuje však na kontrast se situací jinde v Evropě. Vlna veder omezuje produkci ve Francii a německé uhelné elektrárny mají nedostatečné zásoby paliva kvůli nízkým hladinám řek. Elektřina ve Skandinávii zlevnila díky solidnímu větru, který zvyšuje produkci větrných elektráren, a také díky tomu, že tamní obyvatelé odjíždějí na letní dovolenou. Cena elektřiny je tam nyní 9,35 eura (230 korun) za megawatthodinu, zatímco ceny ve Francii jsou čtyřicetkrát vyšší.

Francouzi už vědí, Fiala se stále jen radí. Plán restrukturalizace ČEZ bude do roka Politika Vláda by měla do poloviny příštího roku připravit plán restrukturalizace státní energetické společnosti ČEZ. Agentuře Reuters to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podrobnosti ale neuvedl. V červnu ve svém televizním projevu sdělil, že stát chce mít v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. A zatímco se na tím vláda Petra Fialy stále radí, Francouzi hlásí, že do zestátnění energetického kolosu EDF skutečně jdou. ČTK, nst Přečíst článek

Jaderná energie je ve Švédsku základem. Spolu s velkými vodními elektrárnami na severu pomáhá už desítky let pohánět místní energeticky náročný průmysl. Prudký nárůst produkce z větru však způsobil, že ceny jsou mnohem nestabilnější, stejně jako jinde v Evropě.

Reklama

„Očekáváme, že kvůli rostoucí výrobě větrných elektráren a sezoně nízké poptávce budou ceny na promptním trhu ještě několik dnů nízké,“ uvedl analytik a spoluzakladatel společnosti Merlin & Metis Christian Holtz.

Maďarsko se připravuje na zimu, zakázalo vývoz energií Politika Maďarsko vyhlásilo stav energetické nouze, jehož součástí je zákaz vývozu zdrojů energie. Zrušilo také mnoho let platný cenový strop u energií pro domácnosti s nadprůměrnou spotřebou a plánuje zvýšit domácí těžbu zemního plynu, píše agentura Reuters. ČTK Přečíst článek